Marcha del 2 de octubre en CDMX: ruta, horarios, calles cerradas y alternativas viales

. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

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La marcha conmemorativa del 2 de octubre se realiza este viernes en la Ciudad de México a 58 años de la matanza de Tlatelolco, con salida a las 16:00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas y destino final en el Zócalo capitalino.

La convocatoria corre a cargo del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, que reúne a colectivos estudiantiles, docentes y organizaciones sociales.

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Horas antes del inicio de la movilización, edificios del Zócalo, calles del Centro Histórico y locales de Paseo de la Reforma amanecieron protegidos con vallas metálicas.

Rutas

Crédito: Cuartoscuro

La concentración iniciará en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. De ahí, el contingente avanzará hacia el sur por avenida Ricardo Flores Magón.

El tramo central del recorrido se desarrollará sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, una de las vialidades con mayor previsión de cortes. El contingente entrará después al Centro Histórico por avenida 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde se prevé un mitin político-cultural.

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La ruta, en resumen, seguirá estas etapas:

Concentración en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, a partir de las 16:00 horas

Avance por avenida Ricardo Flores Magón

Incorporación al Eje Central Lázaro Cárdenas

Entrada al Centro Histórico por avenida 5 de Mayo

Llegada y mitin en la Plaza de la Constitución (Zócalo)

Vialidades cerradas

Imágenes de la movilización en conmoración al 2 de octubre de 1968 (AFP)

Entre las vialidades con mayor probabilidad de cierres o reducción de carriles están:

Avenida Ricardo Flores Magón

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Francisco I. Madero

Tacuba

Venustiano Carranza

Accesos perimetrales a la Plaza de la Constitución

La calle 5 de Mayo fue cercada en una de sus aceras desde el Eje Central hasta el Zócalo. En la zona del Eje Central, el Palacio de Bellas Artes y el Banco de México también están resguardados con vallas.

Vías alternas

Crédito: Cuartoscuro

Como vías alternas para evitar el trayecto de la manifestación se recomiendan:

Avenida de los Insurgentes, para desplazamientos de norte a sur

Avenida Chapultepec, para cruzar de poniente a oriente

Doctor Río de la Loza, para conectar hacia el oriente

Eje 1 Oriente (Circunvalación), para rodear el primer cuadro

José María Izazaga, para desplazamientos por el sur del Zócalo

Estas rutas también podrían registrar mayor carga vehicular conforme avance la jornada.

El Metro y el Metrobús anticipan modificaciones sin suspensión general

Hasta el momento no se ha anunciado una suspensión general del servicio de Metro ni de Metrobús por la movilización. Sin embargo, ambos sistemas de transporte prevén ajustes operativos conforme avance el contingente.

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Las principales afectaciones esperadas son:

Estación Tlatelolco, Línea 3 del Metro : alta afluencia por su cercanía con el punto de concentración

Estación Zócalo/Tenochtitlan, Línea 2 del Metro : posible cierre temporal por seguridad

Líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús : modificaciones de servicio

Estación Tres Culturas, Línea 7 del Metrobús : mayor demanda antes del inicio de la marcha

Corredor del Eje Central: posibles desvíos o suspensión fragmentada del servicio durante el paso del contingente

Las demandas del Comité 68 incluyen el caso Ayotzinapa

Marcha para conmemorar el aniversario de la matanza de Tlatelolco Foto: EFE

El Comité 68 Pro Libertades Democráticas exige la reactivación de las acciones penales contra los responsables de los hechos represivos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971.

El comité también rechaza la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, según sostiene, exime al Ejército de responsabilidades en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y manifiesta su respaldo a las madres y padres de los estudiantes.

El pliego petitorio de la organización incluye, entre otros puntos:

Frenar la criminalización de alumnos de las normales rurales

Cesar el hostigamiento y las medidas disciplinarias en instituciones como la UNAM y el IPN

Dar solución al pliego petitorio del IPN

Cesar las medidas administrativas contra secciones de la CNTE.

Las autoridades capitalinas recomiendan a quienes deban trasladarse por la zona considerar tiempo adicional, evitar el trayecto entre Tlatelolco y el Zócalo durante la tarde del viernes, y consultar los avisos en tiempo real de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro de Orientación Vial antes de iniciar cualquier desplazamiento.

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