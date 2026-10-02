Marcha del 2 de octubre en CDMX: ruta, horarios, calles cerradas y alternativas viales

La marcha conmemorativa del 2 de octubre se realiza este viernes en la Ciudad de México a 58 años de la matanza de Tlatelolco, con salida a las 16:00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas y destino final en el Zócalo capitalino.
La convocatoria corre a cargo del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, que reúne a colectivos estudiantiles, docentes y organizaciones sociales.
PUBLICIDAD
Horas antes del inicio de la movilización, edificios del Zócalo, calles del Centro Histórico y locales de Paseo de la Reforma amanecieron protegidos con vallas metálicas.
Rutas
La concentración iniciará en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. De ahí, el contingente avanzará hacia el sur por avenida Ricardo Flores Magón.
El tramo central del recorrido se desarrollará sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, una de las vialidades con mayor previsión de cortes. El contingente entrará después al Centro Histórico por avenida 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde se prevé un mitin político-cultural.
PUBLICIDAD
La ruta, en resumen, seguirá estas etapas:
- Concentración en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, a partir de las 16:00 horas
- Avance por avenida Ricardo Flores Magón
- Incorporación al Eje Central Lázaro Cárdenas
- Entrada al Centro Histórico por avenida 5 de Mayo
- Llegada y mitin en la Plaza de la Constitución (Zócalo)
Vialidades cerradas
Entre las vialidades con mayor probabilidad de cierres o reducción de carriles están:
- Avenida Ricardo Flores Magón
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida 5 de Mayo
- Francisco I. Madero
- Tacuba
- Venustiano Carranza
- Accesos perimetrales a la Plaza de la Constitución
La calle 5 de Mayo fue cercada en una de sus aceras desde el Eje Central hasta el Zócalo. En la zona del Eje Central, el Palacio de Bellas Artes y el Banco de México también están resguardados con vallas.
Vías alternas
Como vías alternas para evitar el trayecto de la manifestación se recomiendan:
- Avenida de los Insurgentes, para desplazamientos de norte a sur
- Avenida Chapultepec, para cruzar de poniente a oriente
- Doctor Río de la Loza, para conectar hacia el oriente
- Eje 1 Oriente (Circunvalación), para rodear el primer cuadro
- José María Izazaga, para desplazamientos por el sur del Zócalo
Estas rutas también podrían registrar mayor carga vehicular conforme avance la jornada.
El Metro y el Metrobús anticipan modificaciones sin suspensión general
Hasta el momento no se ha anunciado una suspensión general del servicio de Metro ni de Metrobús por la movilización. Sin embargo, ambos sistemas de transporte prevén ajustes operativos conforme avance el contingente.
PUBLICIDAD
Las principales afectaciones esperadas son:
- Estación Tlatelolco, Línea 3 del Metro: alta afluencia por su cercanía con el punto de concentración
- Estación Zócalo/Tenochtitlan, Línea 2 del Metro: posible cierre temporal por seguridad
- Líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús: modificaciones de servicio
- Estación Tres Culturas, Línea 7 del Metrobús: mayor demanda antes del inicio de la marcha
- Corredor del Eje Central: posibles desvíos o suspensión fragmentada del servicio durante el paso del contingente
Las demandas del Comité 68 incluyen el caso Ayotzinapa
El Comité 68 Pro Libertades Democráticas exige la reactivación de las acciones penales contra los responsables de los hechos represivos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971.
El comité también rechaza la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, según sostiene, exime al Ejército de responsabilidades en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y manifiesta su respaldo a las madres y padres de los estudiantes.
El pliego petitorio de la organización incluye, entre otros puntos:
- Frenar la criminalización de alumnos de las normales rurales
- Cesar el hostigamiento y las medidas disciplinarias en instituciones como la UNAM y el IPN
- Dar solución al pliego petitorio del IPN
- Cesar las medidas administrativas contra secciones de la CNTE.
Las autoridades capitalinas recomiendan a quienes deban trasladarse por la zona considerar tiempo adicional, evitar el trayecto entre Tlatelolco y el Zócalo durante la tarde del viernes, y consultar los avisos en tiempo real de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro de Orientación Vial antes de iniciar cualquier desplazamiento.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD