México

Choque entre Metrobús de la Línea 3 y automóvil deja ocho lesionados en avenida Cuauhtémoc

Una vuelta prohibida en el carril exclusivo del Metrobús provocó el impacto cerca de la estación Obrero Mundial

Choque de una unidad de Metrobús en avenida Cuauhtémoc deja varios lesionados
Choque de una unidad de Metrobús en avenida Cuauhtémoc deja varios lesionados CDMX heridos (@BlindarBJ/X)
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Ocho personas lesionadas, cuatro de ellas trasladadas a un hospital, fue el saldo de un choque entre una unidad del Metrobús de la Línea 3 y un automóvil particular en el cruce de avenida Cuauhtémoc y Viaducto Miguel Alemán, en la Ciudad de México.

El accidente ocurrió luego de que el conductor del vehículo realizara una vuelta prohibida e invadiera el carril exclusivo del transporte público.

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De acuerdo con la información difundida por el Metrobús, el percance se registró alrededor de las 17:30 horas, cerca de la estación Obrero Mundial, colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras el impacto, el operador del autobús detuvo la marcha y notificó lo ocurrido al Centro de Control para solicitar apoyo de los servicios de emergencia.

La colisión movilizó a los equipos de atención prehospitalaria, que acudieron al sitio para valorar a las personas afectadas. Cuatro de los ocho lesionados necesitaron traslado a un hospital para recibir atención médica, mientras que el reporte inicial no precisó la identidad de las víctimas ni la gravedad de sus lesiones.

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Vuelta prohibida provocó el choque con el Metrobús

Choque Metrobús CDMX heridos
Choque de una unidad de Metrobús en avenida Cuauhtémoc deja varios lesionados CDMX heridos (@BlindarBJ/X)

Según el reporte, el autobús de la Línea 3 circulaba por su carril confinado cuando ocurrió el accidente. La unidad avanzaba con el semáforo en verde cuando el automóvil particular realizó una maniobra prohibida y se interpuso en su trayectoria, lo que provocó el choque.

El incidente puso de manifiesto los riesgos de invadir los carriles destinados al transporte público, particularmente en cruces de alta circulación vehicular como el de avenida Cuauhtémoc y Viaducto Miguel Alemán.

Los carriles exclusivos del Metrobús permiten la circulación de las unidades de este sistema de transporte y buscan mantener la continuidad de sus recorridos. Cuando un automóvil particular ingresa a estos espacios o realiza maniobras indebidas, puede generar situaciones de riesgo para pasajeros, operadores y otros usuarios de la vía pública.

En este caso, el impacto dejó ocho personas lesionadas, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia y la atención de los afectados en el lugar.

Conductor huyó después del accidente

Choque Metrobús CDMX heridos
Choque de una unidad de Metrobús en avenida Cuauhtémoc deja varios lesionados CDMX heridos (@BlindarBJ/X)

Uno de los aspectos señalados en el reporte fue que el conductor del automóvil particular abandonó el lugar después del choque. Hasta la información disponible, no se había informado sobre su localización o detención.

Ante esta situación, el Metrobús indicó que colaborará con las autoridades correspondientes para aportar la información necesaria en las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Las indagatorias deberán permitir establecer las circunstancias del accidente, así como determinar las posibles responsabilidades derivadas de la maniobra que ocasionó la colisión y de la posterior huida del automovilista.

Servicios de emergencia atendieron a los lesionados

Tras el aviso emitido por el operador, el Centro de Control solicitó la presencia de los servicios de emergencia para atender a las ocho personas afectadas. Cuatro de ellas fueron trasladadas a un hospital, aunque no se dieron a conocer más detalles sobre su evolución médica.

“Elementos de #BlindarBJ360 y Protección Civil brindaron atención inmediata a pasajeros de una unidad de Metrobús, en Av. Cuauhtémoc y Esperanza, tras un frenado repentino. Se realizaron 7 valoraciones médicas y 2 traslados hospitalarios”, informó la cuenta de seguridad y emergencias de la alcaldía Benito Juárez.

El accidente ocasionó afectaciones al servicio de la Línea 3 mientras permaneció la unidad detenida en el punto del impacto. El caso quedó sujeto a las investigaciones de las autoridades, con la colaboración anunciada por el organismo de transporte.

El accidente en el cruce de avenida Cuauhtémoc y Viaducto Miguel Alemán vuelve a poner la atención sobre los riesgos de las maniobras prohibidas en vialidades de la capital, especialmente cuando involucran unidades de transporte público con pasajeros a bordo. La localización del conductor que huyó y el esclarecimiento de las responsabilidades serán parte de los aspectos pendientes tras el choque.

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