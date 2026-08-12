“Vengan de vacaciones a Cuba”: Fernández Noroña responde a las críticas por su viaje a la isla

Desde los jardines del Hotel Nacional en La Habana, el presidente de la Cámara alta difunde un video en el que plantea que el turismo puede sostener la economía de la isla pese a los apagones

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El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y militante de Morena, realizó un llamado público a viajar a Cuba como forma de apoyo al pueblo cubano, en un mensaje grabado desde los jardines del Hotel Nacional de Cuba, en La Habana. La declaración se dio en el marco de su viaje a la isla para participar en las conmemoraciones por el centenario del natalicio de Fidel Castro.

El mensaje desde el Hotel Nacional

En el video, Fernández Noroña describió al Hotel Nacional como “una gran dama venida a menos” y afirmó que existen distintas formas de apoyar a Cuba frente a lo que calificó como el bloqueo de Estados Unidos hacia la isla. Entre ellas, propuso el turismo:

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Aseguró que los servicios turísticos en Cuba “no tienen ninguna afectación”, pese a los apagones que enfrenta el país.

Invitó a tomar “una semana” de vacaciones, mencionando que existen hoteles y opciones de comida de diversas categorías .

Señaló que hacer turismo hacia Cuba ayuda a mantener la actividad económica de la isla.

El presidente del Senado difunde un video desde los jardines del Hotel Nacional, en La Habana, donde plantea que el turismo es una vía para respaldar la economía de la isla ante el bloqueo estadounidense

El viaje se da en medio de críticas previas

El desplazamiento de Fernández Noroña a Cuba se suma a una lista de viajes internacionales que, de acuerdo con reportes de medios como TV Azteca, han generado señalamientos por su costo y por haber sido, en algunos casos, financiados con recursos públicos. Entre los mencionados se encuentran trayectos a Francia, Roma y Medio Oriente, además de vacaciones en Europa.

Ante los cuestionamientos por su presencia en la isla, el senador respondió directamente a sus críticos:

“La derecha siempre dice que me vaya a Cuba, pues allá voy.”

Fernández Noroña indicó que su viaje concluirá el próximo jueves, cuando retomará sus funciones legislativas en el Senado.

El contexto: Cuba enfrenta su peor crisis turística en años

El llamado del senador ocurre mientras el sector turístico cubano atraviesa una de sus etapas más críticas. De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Cuba recibió 359,491 turistas internacionales entre enero y mayo de 2026, lo que representa una caída de 58.4% respecto al mismo periodo de 2025.

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A esto se suma:

La salida de siete cadenas hoteleras internacionales de la isla, entre ellas Meliá, Iberostar, Barceló y Blue Diamond, tras sanciones de Estados Unidos.

Un bloqueo petrolero que ha reducido rutas aéreas y afectado el funcionamiento de instalaciones hoteleras.

Según reportes, hasta el 73% de los hoteles en el país permanecen cerrados.

Este es también el primer viaje internacional del senador tras fracturarse la muñeca semanas atrás, mientras realizaba un recorrido en la zona montañosa de Tepoztlán, Morelos, según trascendió en sus propias transmisiones.