Alergia al ejercicio físico: cómo identificar la anafilaxia inducida por esfuerzo

Anafilaxia por ejercicio: cuándo y en quiénes puede aparecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ejercicio físico puede desencadenar anafilaxia en ciertos individuos sensibles, según alertan autores como Sheffer y Austen y guías internacionales de referencia.

La anafilaxia inducida por esfuerzo ocurre cuando la actividad física provoca una reacción alérgica sistémica grave, que puede aparecer entre los dos y treinta minutos de iniciado el ejercicio o incluso más tarde, y se manifiesta con síntomas cutáneos, respiratorios, cardiovasculares o gastrointestinales.

Este fenómeno afecta tanto a adultos jóvenes como a niños, y su reconocimiento inmediato es clave para evitar complicaciones graves o la muerte.

El diagnóstico y manejo dependen de protocolos definidos por sociedades científicas internacionales, que insisten en la educación de pacientes y profesionales para actuar de forma precoz.

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Reconocimiento clínico y síntomas iniciales

La guía 2021 de la European Academy of Allergy and Clinical Immunology resalta la importancia de identificar rápidamente los síntomas de la anafilaxia asociada al ejercicio.

Los profesionales sanitarios deben saber que la reacción puede iniciar con urticaria, enrojecimiento y prurito generalizado, progresando a dificultad respiratoria, hipotensión, náuseas, vómitos o diarrea.

Se aconseja la administración temprana de adrenalina intramuscular como tratamiento prioritario, seguida del traslado urgente a un centro médico, y se recomienda que los pacientes en riesgo dispongan de autoinyectores y reciban formación para su uso correcto.

El reconocimiento clínico exige una relación temporal clara entre el esfuerzo físico y la aparición de los síntomas, sin importar si el paciente ha consumido alimentos o medicamentos recientemente.

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En la mayoría de los casos, la anafilaxia aparece minutos después de iniciar el ejercicio, aunque puede haber retardo si existen cofactores como alimentos, antiinflamatorios o alcohol.

La reacción puede iniciar con urticaria, enrojecimiento y prurito generalizado, progresando a dificultad respiratoria, hipotensión, náuseas, vómitos o diarrea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Definición, gravedad y criterios diagnósticos

Según la World Allergy Organization, la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica, de inicio rápido, que puede comprometer la vida.

La anafilaxia inducida por ejercicio no difiere en gravedad ni en expresión clínica de la desencadenada por alimentos o medicamentos.

El diagnóstico exige identificar afectación de al menos dos sistemas (piel, respiratorio, cardiovascular o gastrointestinal) en el contexto de ejercicio reciente, y la ausencia de lesiones cutáneas no descarta el diagnóstico si hay broncoespasmo, hipotensión o síntomas gastrointestinales severos.

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Se recomienda disponer de planes de acción escritos personalizados, donde se expliquen los síntomas prodrómicos y las instrucciones para la autoadministración de adrenalina.

El seguimiento debe incluir una investigación etiológica exhaustiva, para identificar posibles cofactores y prevenir nuevas crisis.

Concepto de alergia física y variantes clínicas

El trabajo de Sheffer y Austen, publicado en 1985, estableció las bases para considerar la anafilaxia inducida por esfuerzo como una “alergia física”.

Estos investigadores describieron casos donde el ejercicio era el único desencadenante de síntomas anafilácticos, sin necesidad de exposición a alimentos o medicamentos.

El síndrome incluye urticaria, angioedema, cólicos abdominales y, en ocasiones, colapso cardiovascular.

Según estudios posteriores, la anafilaxia inducida por ejercicio puede dividirse en dos categorías principales: la forma clásica, donde el esfuerzo basta para desencadenar la reacción, y la variante dependiente de alimentos, donde solo la combinación de ejercicio y un alimento específico dentro de un intervalo de cuatro horas precipita el cuadro.

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Anafilaxia por ejercicio: síntomas clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diagnóstico: historia clínica y pruebas específicas

La historia clínica detallada es el pilar del diagnóstico, según la revisión de Barg y colaboradores. Es necesario indagar sobre el tipo e intensidad del ejercicio, alimentos ingeridos, medicamentos y consumo de alcohol en las horas previas.

En la variante dependiente de alimentos, la clave diagnóstica es que el paciente tolere tanto el alimento como el ejercicio por separado, pero no la combinación.

Las pruebas de laboratorio incluyen prick test e IgE específica para identificar sensibilización, especialmente a alimentos como trigo, mariscos o frutos secos.

En la forma clásica, estas pruebas suelen ser negativas, lo que orienta a un mecanismo puramente físico. La medición de triptasa sérica durante el episodio puede ayudar a confirmar la activación mastocitaria.

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En casos complejos, las pruebas de provocación controlada con ejercicio y alimento, bajo estricta supervisión hospitalaria, pueden ser necesarias para confirmar el diagnóstico.

Prevención y educación para reducir el riesgo

La Asociación Australiana de Inmunología Clínica y Alergia recomienda separar la ingesta de alimentos sospechosos y el ejercicio al menos cuatro horas, evitar el consumo de antiinflamatorios y alcohol antes y después del esfuerzo, y modificar la intensidad del ejercicio según el historial del paciente.

Las dietas libres de trigo o gluten pueden ser necesarias en personas con sensibilización a la proteína ω-5 gliadina.

La educación del paciente y su entorno es esencial. Se recomienda el uso de planes de acción escritos, formación para reconocer los síntomas iniciales y administración de adrenalina, y asegurar que siempre haya personas entrenadas en el entorno del paciente para actuar ante una emergencia.

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La historia clínica detallada es el pilar del diagnóstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones en población pediátrica y deportistas

Los casos pediátricos requieren especial atención, ya que los síntomas pueden confundirse con crisis de asma o agotamiento.

Las guías internacionales sugieren que las escuelas implementen protocolos de prevención y manejo, y que se forme a todo el personal en el uso de autoinyectores.

En el ámbito deportivo, los entrenadores y médicos del deporte deben conocer la entidad, disponer de planes de emergencia y evaluar el uso de suplementos, medicamentos y alimentos en los deportistas.

La identificación de episodios previos de urticaria, síncope o angioedema durante el entrenamiento es clave para sospechar la anafilaxia inducida por ejercicio.

Claves prácticas para la identificación temprana

La anafilaxia inducida por ejercicio es una condición poco frecuente pero grave, cuya identificación depende de reconocer la relación temporal con el esfuerzo y la presencia de síntomas sistémicos.

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Las guías internacionales y revisiones clínicas contemporáneas, junto con los estudios clásicos, ofrecen un marco riguroso para el diagnóstico y la prevención.

La historia clínica, la educación y los protocolos de actuación garantizan la seguridad de pacientes y la reducción del riesgo de episodios potencialmente mortales.