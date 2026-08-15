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Hallan a tres personas calcinadas, entre ellos a un menor, en auto en Jalisco

El hallazgo se dio en el municipio de Tuxpan sobre un camino de terracería que conduce a la localidad de Los Mazos

Autoridades encontraron un auto calcinado con tres personas sin vida al interior, presuntamente entre ellas a un menor de edad Foto: Querido Jalisco
Autoridades encontraron un auto calcinado con tres personas sin vida al interior, presuntamente entre ellas a un menor de edad Foto: Querido Jalisco
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Tres cuerpos calcinados fueron hallados este viernes dentro de un vehículo incendiado en el municipio de Tuxpan, Jalisco, sobre un camino de terracería que conduce a la localidad de Los Mazos, en un caso que quedó bajo investigación ministerial para establecer la identidad de las víctimas, las causas de muerte y la forma en que ocurrió la agresión.

El reporte llegó al 911 cerca de las 8:15 horas, luego de que vecinos de la zona observaron las llamas que envolvían una unidad particular y notificaron la emergencia. La movilización llevó al sitio a elementos de la Policía Municipal, que localizaron el automóvil totalmente consumido por el fuego.

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Los oficiales revisaron el interior del automotor y confirmaron la presencia de restos humanos. A partir de ese momento acordonaron el perímetro para preservar indicios y permitir el trabajo del personal ministerial y pericial.

El IJCF confirmó que había dos cuerpos en la cajuela y uno en el asiento trasero

auto, incendio, auto incendiándose, ruta, noche, emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
auto, humo, incendio, auto botando humo, auto incendiándose, auto quemado, emergencia, carretera, ruta, ciudad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudió al lugar bajo el mando del delegado regional de esa zona, Gustavo Casillas. En la inspección inicial se confirmó que dentro del vehículo había tres cuerpos calcinados.

De acuerdo con la revisión forense, dos de los cadáveres estaban en el área de la cajuela y un tercero en el asiento posterior. Esa distribución fue uno de los primeros datos incorporados a la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía del Estado de Jalisco.

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El hallazgo ocurrió en la brecha hacia Los Mazos, en la zona sur del estado. La escena permaneció asegurada mientras peritos y técnicos del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias preliminares alrededor del coche siniestrado.

Los especialistas recabaron evidencias físicas en el sitio y procesaron tanto el entorno inmediato como la estructura del vehículo quemado. Después levantaron los restos y los trasladaron a la morgue regional para la práctica de la autopsia de ley.

La fiscalía abrió todas las líneas de investigación y no reportó detenidos

auto, incendio, auto incendiándose, ruta, noche, emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
auto, humo, incendio, auto botando humo, auto incendiándose, auto quemado, emergencia, carretera, ruta, ciudad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, las autoridades no informaron cómo ocurrieron los hechos ni reportaron personas detenidas. El Ministerio Público de la región mantuvo abiertas todas las líneas de investigación para ubicar a los responsables.

Durante las primeras diligencias, agentes de investigación entrevistaron a un familiar de las víctimas que acudió al lugar. El testigo declaró que los tres fallecidos trabajaban en el comercio de autopartes dentro de la región.

Ese señalamiento quedó integrado a las pesquisas iniciales como parte del entorno de las víctimas, aunque la fiscalía no estableció públicamente un móvil. La institución asumió el control del expediente penal y continuó con las indagatorias para esclarecer la agresión armada referida en el caso.

Los exámenes forenses incluyeron estudios genéticos para permitir la identificación oficial de las víctimas ante sus familiares. También buscaron establecer de manera científica las causas de muerte, debido al grado de calcinación de los cuerpos.

La policía investigadora desplegó operativos de rastreo en varias localidades de Jalisco en busca de pistas sobre los agresores. De manera paralela, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno reforzaron la vigilancia preventiva en brechas y carreteras del sur del estado.

El hallazgo causó conmoción entre habitantes de comunidades rurales cercanas a Los Mazos. Las autoridades locales indicaron que mantendrían el patrullaje constante en la zona mientras avanzaban las diligencias judiciales y periciales.

La Fiscalía General del Estado señaló que emitiría un informe detallado conforme avanzaran las investigaciones científicas del caso. Por ahora, el expediente permaneció bajo investigación y sin resultados públicos sobre la mecánica del crimen o la identificación de responsables.

• Tres hombres fueron encontrados calcinados dentro de un automóvil incendiado en la brecha hacia Los Mazos, en Tuxpan, Jalisco.

• El IJCF confirmó que dos cuerpos estaban en la cajuela y uno en el asiento trasero; los restos fueron llevados al Servicio Médico Forense.

• La Fiscalía de Jalisco no reportó detenidos y mantuvo abiertas todas las líneas de investigación para determinar identidad, causas de muerte y móvil del crimen.

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