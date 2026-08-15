Aguinaldo del Inapam, esta es la verdad sobre el supuesto pago de 9 mil 500 pesos

El rumor de un aguinaldo y un pago mensual de 9 mil 500 pesos para personas adultas mayores con la credencial del INAPAM provoca dudas y expectativas en todo el país.
Las publicaciones virales en redes sociales y grupos familiares generan confusión sobre quién puede acceder a este dinero y bajo qué condiciones.
En 2026, el INAPAM y el gobierno federal ahan aclarado que el único procedimiento para recibir un beneficio económico es mediante el programa de Vinculación Productiva.
El pago de 9 mil 500 pesos: lo que realmente significa
El supuesto depósito de 9 mil 500 pesos mensuales suele presentarse como un apoyo directo del gobierno, pero la realidad tiene condiciones específicas.
Este ingreso corresponde sólo a quienes logran incorporarse al mercado laboral formal mediante el programa de Vinculación Productiva.
- El pago de 9 mil 500 pesos no es una pensión ni un apoyo automático del gobierno federal.
- Esta cantidad corresponde al salario base de vacantes laborales gestionadas por el INAPAM.
- Sólo quienes obtienen un empleo formal pueden recibir ese ingreso mensual.
- El INAPAM no realiza depósitos automáticos a todos los titulares de la credencial.
- El sueldo y las prestaciones dependen de la empresa contratante, no del instituto.
Por otro lado, acceder a este ingreso implica cumplir con el perfil solicitado, pasar por un proceso de selección y firmar contrato formal con una empresa vinculada al programa.
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El aguinaldo: quién lo recibe y por qué
Existe confusión sobre el supuesto pago extra del aguinaldo. Esta prestación está ligada a la formalización de un empleo, no es un bono social entregado por el INAPAM.
Sólo quienes firman un contrato laboral por medio de Vinculación Productiva pueden acceder a este derecho.
- El aguinaldo lo otorga la empresa que contrata, no el instituto.
- La Ley Federal del Trabajo establece el pago de al menos 15 días de salario antes del 20 de diciembre.
- Si el trabajador no cumplió el año de servicio, recibe la parte proporcional.
- El INAPAM no entrega aguinaldo ni la Pensión para el Bienestar lo contempla.
En este sentido, el aguinaldo sólo se paga a quienes tienen una relación laboral formal, no por el simple hecho de contar con la credencial INAPAM o recibir otro apoyo social.
Fraudes, requisitos y trámites oficiales
Frente a la proliferación de fraudes y ofertas engañosas, el INAPAM insiste en que la afiliación y los beneficios deben seguir un proceso oficial y gratuito. No existen trámites en línea ni intermediarios autorizados para gestionar credenciales o pagos.
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- El trámite para la credencial INAPAM es gratuito y sólo se realiza de manera presencial.
- Cualquier oferta de registro digital o gestoría es considerado un fraude.
- La credencial otorga descuentos en servicios médicos, transporte, predial, cultura y comercios.
- Para Vinculación Productiva se requiere tener 60 años o más, presentar documentos oficiales y acudir personalmente.
Así, mantenerse informado sobre los requisitos y evitar intermediarios protege a los adultos mayores de fraudes y falsas expectativas sobre apoyos económicos.
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