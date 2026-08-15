Aguinaldo del Inapam, esta es la verdad sobre el supuesto pago de 9 mil 500 pesos

Para poder participar en el programa se pide tener 60 años o más, pasar el proceso de selección y formalizar contrato con una empresa vinculada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El rumor de un aguinaldo y un pago mensual de 9 mil 500 pesos para personas adultas mayores con la credencial del INAPAM provoca dudas y expectativas en todo el país.

Las publicaciones virales en redes sociales y grupos familiares generan confusión sobre quién puede acceder a este dinero y bajo qué condiciones.

Rumores en redes sociales sobre un pago mensual de 9 mil 500 pesos y aguinaldo para personas adultas mayores con credencial INAPAM genera confusión en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, el INAPAM y el gobierno federal ahan aclarado que el único procedimiento para recibir un beneficio económico es mediante el programa de Vinculación Productiva.

El pago de 9 mil 500 pesos: lo que realmente significa

El supuesto depósito de 9 mil 500 pesos mensuales suele presentarse como un apoyo directo del gobierno, pero la realidad tiene condiciones específicas.

Este ingreso corresponde sólo a quienes logran incorporarse al mercado laboral formal mediante el programa de Vinculación Productiva.

El pago de 9 mil 500 pesos no es una pensión ni un apoyo automático del gobierno federal.

Esta cantidad corresponde al salario base de vacantes laborales gestionadas por el INAPAM .

Sólo quienes obtienen un empleo formal pueden recibir ese ingreso mensual.

El INAPAM no realiza depósitos automáticos a todos los titulares de la credencial.

El sueldo y las prestaciones dependen de la empresa contratante, no del instituto.

El sueldo y las prestaciones del programa Vinculación Productiva dependen de la empresa contratante y el INAPAM no hace depósitos automáticos a titulares de la credencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, acceder a este ingreso implica cumplir con el perfil solicitado, pasar por un proceso de selección y firmar contrato formal con una empresa vinculada al programa.

PUBLICIDAD

El aguinaldo: quién lo recibe y por qué

Existe confusión sobre el supuesto pago extra del aguinaldo. Esta prestación está ligada a la formalización de un empleo, no es un bono social entregado por el INAPAM.

Sólo quienes firman un contrato laboral por medio de Vinculación Productiva pueden acceder a este derecho.

El aguinaldo lo otorga la empresa que contrata, no el instituto.

La Ley Federal del Trabajo establece el pago de al menos 15 días de salario antes del 20 de diciembre.

Si el trabajador no cumplió el año de servicio, recibe la parte proporcional .

El INAPAM no entrega aguinaldo ni la Pensión para el Bienestar lo contempla.

El pago mensual de 9 mil 500 pesos sólo aplica a quienes consiguen un empleo formal, cumplen el perfil, pasan selección y firman contrato con una empresa. (Credito: Cuartoscuro)

En este sentido, el aguinaldo sólo se paga a quienes tienen una relación laboral formal, no por el simple hecho de contar con la credencial INAPAM o recibir otro apoyo social.

Fraudes, requisitos y trámites oficiales

Frente a la proliferación de fraudes y ofertas engañosas, el INAPAM insiste en que la afiliación y los beneficios deben seguir un proceso oficial y gratuito. No existen trámites en línea ni intermediarios autorizados para gestionar credenciales o pagos.

PUBLICIDAD

El trámite para la credencial INAPAM es gratuito y sólo se realiza de manera presencial.

Cualquier oferta de registro digital o gestoría es considerado un fraude .

La credencial otorga descuentos en servicios médicos, transporte, predial, cultura y comercios.

Para Vinculación Productiva se requiere tener 60 años o más, presentar documentos oficiales y acudir personalmente.

El trámite de la credencial INAPAM es gratuito y presencial, y el instituto advierte que cualquier registro en línea o gestoría para pagos es fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, mantenerse informado sobre los requisitos y evitar intermediarios protege a los adultos mayores de fraudes y falsas expectativas sobre apoyos económicos.