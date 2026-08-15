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Aguinaldo del Inapam, esta es la verdad sobre el supuesto pago de 9 mil 500 pesos

La cifra que circula corresponde al depósito base de empleos gestionados mediante Vinculación Productiva, con selección y requisitos propios

Mujer adulta mayor sonriente con cabello gris mostrando credencial INAPAM y billetes de 500 y 200 pesos mexicanos. Fondo con logo INAPAM.
Para poder participar en el programa se pide tener 60 años o más, pasar el proceso de selección y formalizar contrato con una empresa vinculada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El rumor de un aguinaldo y un pago mensual de 9 mil 500 pesos para personas adultas mayores con la credencial del INAPAM provoca dudas y expectativas en todo el país.

Las publicaciones virales en redes sociales y grupos familiares generan confusión sobre quién puede acceder a este dinero y bajo qué condiciones.

Rumores en redes sociales sobre un pago mensual de 9 mil 500 pesos y aguinaldo para personas adultas mayores con credencial INAPAM genera confusión en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Rumores en redes sociales sobre un pago mensual de 9 mil 500 pesos y aguinaldo para personas adultas mayores con credencial INAPAM genera confusión en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, el INAPAM y el gobierno federal ahan aclarado que el único procedimiento para recibir un beneficio económico es mediante el programa de Vinculación Productiva.

El pago de 9 mil 500 pesos: lo que realmente significa

El supuesto depósito de 9 mil 500 pesos mensuales suele presentarse como un apoyo directo del gobierno, pero la realidad tiene condiciones específicas.

Este ingreso corresponde sólo a quienes logran incorporarse al mercado laboral formal mediante el programa de Vinculación Productiva.

  • El pago de 9 mil 500 pesos no es una pensión ni un apoyo automático del gobierno federal.
  • Esta cantidad corresponde al salario base de vacantes laborales gestionadas por el INAPAM.
  • Sólo quienes obtienen un empleo formal pueden recibir ese ingreso mensual.
  • El INAPAM no realiza depósitos automáticos a todos los titulares de la credencial.
  • El sueldo y las prestaciones dependen de la empresa contratante, no del instituto.
El sueldo y las prestaciones del programa Vinculación Productiva dependen de la empresa contratante y el INAPAM no hace depósitos automáticos a titulares de la credencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sueldo y las prestaciones del programa Vinculación Productiva dependen de la empresa contratante y el INAPAM no hace depósitos automáticos a titulares de la credencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, acceder a este ingreso implica cumplir con el perfil solicitado, pasar por un proceso de selección y firmar contrato formal con una empresa vinculada al programa.

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El aguinaldo: quién lo recibe y por qué

Existe confusión sobre el supuesto pago extra del aguinaldo. Esta prestación está ligada a la formalización de un empleo, no es un bono social entregado por el INAPAM.

Sólo quienes firman un contrato laboral por medio de Vinculación Productiva pueden acceder a este derecho.

  • El aguinaldo lo otorga la empresa que contrata, no el instituto.
  • La Ley Federal del Trabajo establece el pago de al menos 15 días de salario antes del 20 de diciembre.
  • Si el trabajador no cumplió el año de servicio, recibe la parte proporcional.
  • El INAPAM no entrega aguinaldo ni la Pensión para el Bienestar lo contempla.
Consejos para evitar que te roben el aguinaldo
El pago mensual de 9 mil 500 pesos sólo aplica a quienes consiguen un empleo formal, cumplen el perfil, pasan selección y firman contrato con una empresa. (Credito: Cuartoscuro)

En este sentido, el aguinaldo sólo se paga a quienes tienen una relación laboral formal, no por el simple hecho de contar con la credencial INAPAM o recibir otro apoyo social.

Fraudes, requisitos y trámites oficiales

Frente a la proliferación de fraudes y ofertas engañosas, el INAPAM insiste en que la afiliación y los beneficios deben seguir un proceso oficial y gratuito. No existen trámites en línea ni intermediarios autorizados para gestionar credenciales o pagos.

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  • El trámite para la credencial INAPAM es gratuito y sólo se realiza de manera presencial.
  • Cualquier oferta de registro digital o gestoría es considerado un fraude.
  • La credencial otorga descuentos en servicios médicos, transporte, predial, cultura y comercios.
  • Para Vinculación Productiva se requiere tener 60 años o más, presentar documentos oficiales y acudir personalmente.
Hombre y mujer mayores con cabello canoso muestran una credencial del INAPAM a las manos de un empleado en una ventanilla de atención en una oficina.
El trámite de la credencial INAPAM es gratuito y presencial, y el instituto advierte que cualquier registro en línea o gestoría para pagos es fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, mantenerse informado sobre los requisitos y evitar intermediarios protege a los adultos mayores de fraudes y falsas expectativas sobre apoyos económicos.

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