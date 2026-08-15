Momo Guzmán protagoniza pelea y termina desgreñado en pleno programa

Momo Guzmán, interpretando a Renata Dragon Real es agredido en programa de televisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Durante la transmisión en vivo del programa, Es Show, de la cadena Multimedios, se registró un altercado que captó la atención tanto del público presente como de la audiencia en redes sociales.

En el video que se ha vuelto viral durante este viernes 14 de agosto, se observa a Momo Guzmán, influencer que intepreta a Renata Dragón Real, siendo desgreñada por otro participante que se encontraba a orillas de una alberca.

El clip muestra cómo la discusión empezó agarrar fuerza antes de ocurrir el incidente: Momo Guzmán cayó al agua después de sufrir jaloneos por parte del otro sujeto, provocando la sorpresa de los conductores y del equipo de producción.

PUBLICIDAD

El ambiente se tensó en cuestión de segundos, pues las figuras que salían a cuadro no podían creer lo que estuvo sucediendo en plena transmisión de Es Show, por lo que actuaron inmediatamente para terminar con el conato de bronca.

El fragmento compartido en los diferentes medios sociales rápidamente alcanzó una suma alta de visualizaciones y generó múltiples reacciones entre los usuarios, quienes expresan opiniones divididas sobre los hechos ocurridos en el programa de televisión.

Renata Dragón Real fue atacada durante la transmisión de Es Show (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos internautas comentan que este tipo de incidentes no pueden pasar desapercibidos en los espacios que se transmiten en vivo. Por otra parte, cierta gente señala a Es Show por caracterizarse por momentos de polémica y confrontación entre sus ponentes.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la producción del programa no se ha pronunciado por lo ocurrido en su última transmisión, tampoco se conocen las consecuencias que enfrentará la persona responsable de la agresión a Momo Guzmán.

Además, el episodio reciente revive el debate sobre los límites de entretenimiento que debe existir en la televisión nacional y el impacto de este tipo de contenidos para la audiencia mexicana, principalmente cuando actos de violencia se transmite en tiempo real.

Por tanto, los fans de Es Show solicitan a la producción que refuerce sus protocolos y existe mayor responsabilidad de sus conductores para que no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones en el futuro.

PUBLICIDAD

¿Quién es Momo Guzmán?

Iván 'Momo' Guzmán sufrió agresión en plena transmisión.

Héctor Iván Guzmán, conocido en el mundo del espectáculo como Momo Guzmán, nació el 26 de junio de 1991 en Monterrey, Nuevo León. En un principio se dedicó a la fotografía y al diseño gráfico, para luego convertirse en uno de los mascotidrags más famosos de México.

Al dedicarse a la creación de contenido, Momo Guzmán inventó el personaje de La Burrita Burrona, que consistía en una botarga de burra con vestuario y caracterización inspirada en las Drag Queens.

A través de su participación con Turbulence Queen, en su canal de YouTube, así como en su podcast, música y espectáculos en vivo, el personaje de Momo Guzmán expandió el concepto de drag a una mascotidrag y Héctor Iván le dio vida desde su debut en 2022 hasta decir adiós en 2025.

PUBLICIDAD

Momo Guzmán presenta a Renata Dragón Real

El influencer Momo Guzmán crea proyecto artístico La Logia de las Reales. Foto: (Redes sociales)

Al dar un paso al costado, Momo Guzmán tomó la decisión de mantener su reputación en el ecosistema del entretenimiento drag al dar la bienvenida a su nuevo personale, “Renata Dragón Real” que trata de manifestar la parte cómica y escencia ácida bajo una renovada narrativa.

Sin embargo, en un cierto lapso, Iván Guzmán decidió poner pausa a su trabajo dentro de los medios digitales al informar que había recibido múltiples ataques y amenazas que “han sobrepasado cualquier límite”.

“Crear contenido ha sido y seguirá siendo, algo que me ha salvado la vida. Y sé que para muchas personas también ha significado compañía, risa y refugio. Eso no cambia. Eso no me lo quita nadie”, expuso Momo Guzmán en aquel comunicado.

PUBLICIDAD

Al estar de vuelta con Renata Dragon Real, su identidad vuelve a sonar fuertemente por el mundo de las redes sociales al ser víctima de agresión durante la transmisión en vivo del programa Es Show, que se transmite por la señal de Multimedios.