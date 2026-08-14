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Morena cierra filas con Andy López Beltrán mientras la oposición lo llama “narcojunior” y “huachicolero” por retiro de visa

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo pública una carta dirigida a Donald Trump respecto a la situación de su documento

Morena cierra filas con Andy López Beltrán mientras la oposición lo llama “narcojunior” y “huachicolero” por retiro de visa. (Foto: IG: Andy López Beltrán)
Morena cierra filas con Andy López Beltrán mientras la oposición lo llama “narcojunior” y “huachicolero” por retiro de visa. (Foto: IG: Andy López Beltrán)
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La decisión del gobierno estadounidense sobre el retiro de la visa al político de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, ha cimbrado a la política mexicana, generando señalamientos del bloque opositor y el arropo del oficialismo, hasta de la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Uno de los puntos a resaltar es la especulación que ya pesaba desde hace unos meses sobre el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien la noche del 13 de agosto, adelantándose a medios de comunicación y la propia oposición, confirmó la cancelación del documento, emitiendo una carta de tres hojas dirigida a Donald Trump.

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López Beltrán calificó la decisión de “una burda y perversa canallada”, por parte del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario de la dependencia, Christopher Landau, a quien lo citó por su sobrenombre en redes sociales “el quita visa”.

Claudia Sheinbaum respaldó al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. (Foto: IG: Andy López Beltrán)
Claudia Sheinbaum respaldó al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Más tardó el aspirante a una diputación federal en escribir la carta exhibiendo la decisión de Estados Unidos y exigiéndole una respuesta a Donald Trump, que la reacción de la oposición, quienes lanzaron distintos calificativos en contra del tabasqueño.

El PRI llama “narcojunior” al hijo de AMLO

Uno de los primeros en posicionarse fue el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, en su cuenta de X escribió un extenso mensaje de ocho párrafos, donde aseguró que el morenista salió a “lloriquear”, pero que las investigación presuntamente relacionadas al huachicol fiscal, “les están alcanzando y ustedes siguen creyendo que su narcoapellido los hace intocables”.

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Reprochó que tras la revocación de su visa exija a Donald Trump la destitución de altos funcionarios, “¿Con qué autoridad moral pides explicaciones cuando MORENA ha sido la tapadera de criminales y narcopolíticos?”, cuestionó el también senador del tricolor.

Señaló que el exsecretario de organización de Morena se esconde tras el apellido “López Obrador” para no hacerle frente a las presuntas investigaciones que el gobierno estadounidense mantiene en su contra. Con el estilo que ya caracteriza al opositor del partido oficialista, Alito culminó su mensaje con la siguiente frase: “¡Vas a caer, pinche narcojunior!”.

Alito Moreno llamó "narcojunior" a Andy López Beltrán. (Crédito: CEN del PRI)
Alito Moreno llamó "narcojunior" a Andy López Beltrán. (Crédito: CEN del PRI)

El PAN lo acusa de “huachicolero”

Una de las que salió a celebrar la cancelación de la visa de Andy López Beltrán fue la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, quien usó variedad de adjetivos para referirse al tabasqueño:

“Se los advertí muchas veces y celebro que le quiten la visa a Andy: huachicolero, cabecilla del narcopacto, ratero y lavador de dinero sucio. Hace berrinche porque ya no irá a los antros de LA. Que tiemblen también sus prestanombres. Empieza la justicia”.

Luego de que Sheinbaum asegurara en la conferencia “La Mañanera del Pueblo” que se trata de un movimiento “político” del gobierno estadounidense, la panista replicó: “La realidad es que su dinero sucio apesta”.

Lilly Telléz y el PAN acusaron a López Beltrán de "huachicolero" tras retiro de visa por parte de Estados Unidos.
Lilly Telléz y el PAN acusaron a López Beltrán de "huachicolero" tras retiro de visa por parte de Estados Unidos.

Mientras tanto, el PAN emitió un comunicado donde aseguran que le están “cercando” el camino a López Beltrán y que el gobierno federal ya no puede “seguir encubriéndolo”, precisando que el nombre del político morenista aparece en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su relación con una “gigantesca red de huachicol fiscal que operó desde aduanas”.

Uno de los que también salió a emitir postura en un breve mensaje de X, fue el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, quien criticó la carta de Andy:

La carta define perfectamente lo que ese sujeto es: una mala parodia del padre”.

Ante el escandalo, Morena arropa al tabasqueño

Tal como lo ha hecho el partido oficialista con acusaciones en contra de Andy López Beltrán sobre presuntos actos anticipados de campaña tras iniciar gira en el Distrito 6 de Tabasco, tanto desde las redes sociales de Morena como de la dirigente, Ariadna Montiel, arroparon al hijo de López Obrador.

En un breve mensaje, la dirigente mostró su “solidaridad” con el militante, “con la claridad de que los últimos acontecimientos trascienden a una persona”; reflejando el cierre de filas con una misma postura desde Palacio Nacional, comentó:

“Lo que hay en el fondo es el intento de intervenir en la vida política de México desde los sectores más radicales de la ultraderecha internacional”.

Imagen dividida: mujer de saco blanco en atril con micrófonos, fondo logo Morena. Hombre sonriente de camisa blanca con logo Morena
Ariadna Montiel volvió a mostrar respaldo al político tabasqueño. (Morena | Youtube )

En el documento oficial, el partido mostró su respaldo al tabasqueño y reafirmó la “defensa de la soberanía nacional”; sin mencionar a Alito Moreno, volvieron a arremeter contra quienes acuden al extranjero buscando sanciones para políticos en México:

“Se equivocan quienes desde México acuden al extranjero buscando presiones o sanciones contra sus adversarios”.

Luego de aterrizar en México tras su viaje en Cuba, Gerardo Fernández Noroña, escribió unas cuantas líneas respaldando a su compañero de partido:

“Toda mi solidaridad con López Beltrán, el retiro de la visa es una medida arbitraria y con intencionalidad política de dañar a nuestro movimiento”.

No solo el partido y legisladores, la noticia de Andy sobre su visa también sumó la postura de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien a través de sus redes sociales destacó la trayectoria dentro del partido guinda del hijo de López Obrador, “ha trabajado y acompañado la transformación durante años”.

Mujer con cabello castaño, vestido floral rosa, blanco y verde, y aretes largos de cuentas rosas y blancas, mira de perfil hacia la derecha. Fondo borroso con personas
Clara Brugada Molina se sumó a la postura oficialista, aseguró que el retiro de visa del hijo de AMLO es "político". (Gobierno de la Ciudad de México)

Secundado lo que se dijo desde presidencia, reiteró que el “retirar visas se ha convertido hoy en un instrumento de presión política. Y lo más grave es la triste celebración de la derecha de cada intento de injerencia por parte de potencias extranjeras”.

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