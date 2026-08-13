Crece la tensión entre Mariana Ochoa y Flor Vigna, la de OV7 dice que ya no la aguanta

Mariana Ochoa se molestó con Flor Vigna tras su nula participación en los quehaceres de la casa (Captura de pantalla )

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Tras su regreso a La Casa de los Famosos México 2026, Mariana Ochoa se ha convertido en una de las habitantes más activas dentro del reality.

Ochoa señaló con sus compañeros que ha notado una falta de apoyo por parte de Flor Vigna durante las tareas de limpieza dentro de la casa.

“Yanet no me llevaré mucho con ella pero nunca se ha quejado, siempre la veo limpiando el baño y mira, la otra haciéndose bien wey”, mencionó Mariana.

Ademas de señalar su actitud dentro del juego por el presupuesto semanal, actitud que también generó un breve roce con Aldo Rendón durante la jornada del miércoles 12 de agosto.

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“Me enoje con Flor, pues porque wey, su actitud de ninguna posición le parece para el juego, no ayuda, que no ayude en nada. O sea, es linda y todo, pero no ayuda. Y no le parece ninguna posición del juego, esa gente que ningún chile le embona me caga”, señaló Ochoa.

Mariana Ochoa criticó la actitud de Flor Vigna durante la Prueba Semanal (Captura de pantalla )

La defensa de Aldo Rendón

Tras esto y en forma de broma Aldo Rendón le contesto que intente no quejarse, ya que recién regresó, cuando ella ya había salido de la competencia.

“Ya no te quejes que acabas de entrar y ya te habías salido, no andes de amarra navajas”, comentó Rendón.

Además de asegurar que no es la única con ese tipo de actitudes, ya que Cynthia Klitbo también ha tenido una actitud difícil durante las pruebas e incluso la mayor parte de su estancia dentro de la casa.

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Rendón aseguró que todos y todas tienen sus “rachitas”, pero que en lugar de hablar mal de ella o a sus espaldas, deberían platicarlo directamente con ella para intentar llegar a una solución.

“Todas son iguales, porque Cynthia es idéntica, todos tenemos nuestras rachitas de esas. Todo el mundo tiene su cagadero en algún lugar, no somos perfectos” comentó Rendón.

Sin embargo, algunos compañeros compartieron la idea de Ochoa y señalaron que todos deben aportar en la casa, ya que si los quehaceres recaen solo en unos cuanto el trabajo sería demasiado pesado.

Aldo Rendón defiende a Flor Vigna tras las criticas de Mariana Ochoa (Captura de pantalla )

Cynthia Klitbo con la mira en Flor Vigna

Una de las habitantes que compartió opinión con Ochoa fue Klitbo, quien señalo que las actitudes de Vigna a lo largo de la semana “la han sacado de sus casillas”.

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“Todo mundo en chinga haciendo que hacer, limpiando y entonces, llega cuando ya es lo último, ahorita nosotros estábamos en chinga”, señalo Klitbo.

Además de asegurar que se siente como una mala persona ya tiene a Vigna “atravesada”: “Entonces, todo mundo hace menos ella y entonces a mí eso me desespera, ya la traigo aquí atravesada, lo siento, soy una mala persona”.

A pesar de intentar dejar el tema de lado, la situación tanto para Ochoa como para Klitbo es importante, ya que es algo con lo que no quieren convivir, por lo que esperan que Vigna haga un cambio respecto a su actitud la última semana.

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Vigna entró por primera vez a la placa de nominados, por lo que su permanencia se encuentra en peligro, el público decidirá el domingo si Vigna continúa dentro del reality o es momento de que abandone La Casa de los Famosos México.

El conflicto entre Klitbo y Vigna surgió desde la primera jornada de la Prueba Semanal (Captura de pantalla )

Un regreso que encendió la casa

Mariana Ochoa fue la primera eliminada de la cuarta temporada el 2 de agosto, pero regresó a la competencia el 11 de agosto tras superar a Ximena Herrera en el Exilio con alrededor de 5 millones de votos del público.

Su bienvenida fue fría, la mayoría de los habitantes la miraron sin reaccionar, durante su primera semana no pudo nominar ni ser nominada.

Mariana Ochoa buscará formar una alianza dentro de La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla )

Pese a eso, Ochoa se movió de inmediato, propuso a varios compañeros formar una alianza y fue directa al decir que “hay que cortar cabezas”.

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Fuera de la casa, La Jefa ya le había advertido que no podía compartir información del exterior, donde había estado dando entrevistas y asistiendo a galas.

Sin embargo, el público ha notado que lo últimos movimientos de Ochoa han estado alineados con los comentarios por parte de los usuarios en redes sociales antes de su regreso.