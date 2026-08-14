Adela Micha emite su posicionamiento luego de ser señalada en la mañanera de Sheinbaum

Adela Micha rechaza formar parte de un esquema de desinformación. (La Saga: YouTube)

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La periodista Adela Micha respondió al señalamiento realizado desde Palacio Nacional durante la conferencia matutina del miércoles 12 de agosto, donde su nombre apareció dentro de un supuesto “ecosistema de amplificación digital” integrado por comunicadores, medios y figuras políticas.

A través de un comunicado difundido por La Saga, plataforma que dirige, Micha rechazó que su trabajo forme parte de una estructura dedicada a generar o legitimar campañas de desinformación contra el gobierno federal.

Adela Micha defiende libertad de expresión y periodismo independiente

En el posicionamiento, La Saga sostuvo que mantiene un compromiso con el periodismo independiente, la pluralidad y la libertad de expresión. La plataforma señaló que resulta inaceptable utilizar recursos del Estado para perfilar, señalar o estigmatizar a periodistas.

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El comunicado explicó que sus contenidos cuentan con protocolos de publicación y que los espacios de opinión y debate están identificados de manera diferenciada respecto de la cobertura informativa.

Comunicado Oficial

Además, la empresa aseguró que funciona como un foro plural en el que tienen cabida distintas posiciones políticas y defendió que las opiniones de sus conductores son expresadas públicamente, sin mecanismos de coordinación artificial ni financiamientos opacos.

La plataforma también recordó una declaración de Claudia Sheinbaum realizada en 2021, cuando la entonces jefa de Gobierno cuestionó la elaboración de listas de personas por sus ideas o expresiones y comparó esas prácticas con episodios históricos como el macartismo y el nazismo.

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¿Qué dijo el Gobierno sobre Adela Micha?

El señalamiento ocurrió durante el segmento “Derecho de réplica”, presentado desde Palacio Nacional por la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde.

En la conferencia presidencial, la funcionaria describe bloques que, según su exposición, originan mensajes y los redistribuyen con edición y exageración, y menciona a El Universal, Reforma y Latinus, además de comentaristas conocidos

Como parte de la exposición, el gobierno describió una estructura digital dividida en cuatro niveles y presentó nombres de periodistas, medios, políticos y cuentas digitales que, según su explicación, participarían en la amplificación de mensajes críticos hacia la administración de Claudia Sheinbaum.

Entre los datos expuestos se mencionaron:

54 cuentas correspondientes principalmente a medios , periodistas y analistas .

32 cuentas relacionadas con personajes políticos.

34 cuentas identificadas como cuentas de ataque o perfiles anónimos.

Más de 500 mil cuentas que, según la presentación, formarían parte de una red de amplificación.

La lista incluyó a comunicadores como Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Azucena Uresti, Manuel López San Martín y Jorge Ramos, además de medios como EL UNIVERSAL, Reforma, Latinus, ADN40 y Aristegui Noticias.

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Lista de comunicadores genera críticas y acusaciones de intimidación

La exhibición provocó reacciones de periodistas, opositores y analistas, quienes cuestionaron que el gobierno federal utilizara una plataforma institucional para mostrar públicamente a personas consideradas críticas.

Lista de periodistas.

Entre los políticos señalados estuvieron Alejandro Moreno, Alessandra Rojo de la Vega, Felipe Calderón, Lilly Téllez, Jorge Romero, Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez, entre otros.

Desde la oposición se calificó la presentación como un posible mecanismo de intimidación y estigmatización. Alejandro Moreno sostuvo que el aparato del Estado no debe utilizarse para ajustar cuentas con ciudadanos, mientras Alessandra Rojo de la Vega cuestionó que Morena recurriera a una práctica que anteriormente criticaba.

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También hubo reacciones de comunicadores. Héctor de Mauleón, Denise Dresser, Sergio Sarmiento y Manuel López San Martín expresaron críticas, mientras Chumel Torres respondió con ironía a su inclusión.

Resurge video de Sheinbaum de 2021 tras polémica

La controversia tomó mayor fuerza luego de que en redes sociales resurgiera un video de 2021 en el que Sheinbaum cuestionaba la elaboración de listas políticas.

La difusión del clip coincide con la exposición de Luisa María Alcalde en la mañanera, donde mostró un esquema de categorías de perfiles y medios en la red social, incluidos anónimos

En aquella ocasión, la entonces jefa de Gobierno afirmó que quienes elaboraban ese tipo de registros recurrían a métodos asociados con el macartismo y el nazismo, además de defender el debate y la libertad de expresión.

Ahora, opositores y periodistas utilizan aquellas declaraciones para cuestionar la congruencia de la actual administración frente a la exposición de comunicadores y figuras públicas desde Palacio Nacional.

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El gobierno, por su parte, sostiene que la presentación busca identificar y explicar la operación de narrativas digitales coordinadas, no censurar opiniones.

En medio de esta disputa, Adela Micha y La Saga reiteraron que continuarán defendiendo la pluralidad, la libertad de expresión y el ejercicio periodístico independiente, al tiempo que rechazaron formar parte de cualquier esquema destinado a generar desinformación.