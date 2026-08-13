Regreso a clases en la FCPyS de la UNAM en suspenso por paro de trabajadores

Los trabajadores sindicalizados ponen en suspenso el regreso a clases en la FCPyS de la UNAM. Crédito: Cuartoscuro

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Las clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) están en suspenso; ya que los trabajadores sindicalizados adscritos a esa sede revelaron que están en paro porque llevan meses de retraso en algunos pagos.

De acuerdo con La Jornada, los sindicalizados denunciaron que el director de la FCPyS, Alejandro Chanona, no les ha cubierto los sueldos devengados, lo que va en contra del contrato colectivo de trabajo.

Aunque no revelaron qué pagos y prestaciones están pendientes, y tampoco dijeron cuánto tiempo llevan los retrasos.

Trabajadores toman instalaciones de la FCPyS

Cabe señalar que los trabajadores tienen tomadas las instalaciones de la Facultad, por lo que no hay acceso, solo para los empleados que se han solidarizado con el paro.

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Desde el viernes 7 de agosto, los administrativos colocaron en las rejas de la FCPyS carteles donde denuncian una administración “ineficiente y corrupta”.

UNAM informa que ya hizo un pago

Como consecuencia del paro de los trabajadores sindicalizados, la dirección informó en su página web que el pago de la quincena se llevó a cabo ayer, miércoles 12 de agosto, en TV UNAM.

La Máxima Casa de Estudios también detalló que “el personal que recibe sus sueldos por depósito deberá acudir quincenalmente a firmar su recibo, conforme a las nuevas disposiciones de comprobación de nómina emitidas por la Dirección General de Finanzas”.

La UNAM no solo debe centrar su atención en la aplicación del examen de control. (UNAM)

UNAM comienza aplicación de examen de control

Por otro lado, el miércoles 12 de agosto, la UNAM dio inicio a la aplicación del examen de control en la ciudad de León, Guanajuato. Al lugar, solo asistieron 501 de los 736 aspirantes convocados.

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De acuerdo con datos de la universidad, en la sede de León se registraron dos mil 122 aspirantes para hacer el examen, a falta de la jornada del jueves en la que habrá tres rondas de exámenes.

Reportes locales detallaron que a la sede de León, llegaron aspirantes de ciudades como Celaya (Guanajuato), Morelia, Guadalajara (Jalisco), Colima (Colima), Querétaro (Querétaro) y Ciudad de México.

El pasado martes 11 de agosto, la UNAM informó que hasta ese día 45 mil 463 aspirantes, es decir, un 77 por ciento de los 58 mil 873 llamados a prueba, ya contaban con su cita y conocían la fecha, sede y horario asignado.

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Luego de la polémica generada por los resultados atípicos en el primer examen virtual de admisión a nivel licenciatura aplicado por la UNAM, continuará la aplicación de la prueba de control en diferentes sedes. Por ejemplo, este jueves 12 de agosto, le tocó al estado de Oaxaca, donde el rector Leonardo Lomelí Vanegas supervisó todo personalmente.

El rector Leonardo Lomelí acudió a la segunda jornada de examen de control de la UNAM (X: @UNAM_MX)

IPN continúa en paro

Mientras la UNAM batalla con sus trabajadores sindicalizados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; a poco menos de dos semanas para el regreso a clases de alumnos de media superior y superior en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), continúan en paro la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), campus Santo Tomás, y la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas.

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Lo anterior, después de que integrantes de la comunidad del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 6 “Miguel Othón de Mendizábal”, que permanecía en paro, votaron en favor de la entrega de las instalaciones, hecho que se concretó el martes 11 de agosto.

Paro IPN Canal Once (especial)

Sobre el paro en la ENCB y en la Unidad Profesional, los estudiantes en paro comentaron que las autoridades del IPN no han hecho ninguna declaración sobre retomar las mesas de trabajo, luego de que el día 4 del mes en curso, se rompiera el diálogo de forma “unilateral”.

Bueno, con planteles del IPN aún en paro, la UNAM no solo debe centrar su atención en el examen de control, ya que en la FCPyS no está garantizado el regreso a clases por la inconformidad de trabajadores sindicalizados.

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