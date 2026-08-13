El calvario legal de una mujer de 102 años para recuperar su casa en Naucalpan, tras ser víctima de despojo en 2018

Tras casi ocho de litigios, Guadalupe Chávez logró recuperar su hogar, ubicado en Naucalpan. Crédito: X/ @sdpnoticias

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En Naucalpan, Estado de México, Guadalupe Chávez Ortiz, de 102 años de edad, recibió este 2026 la escritura pública de su hogar, ubicado en avenida Conscripto 150, colonia Lomas Hipódromo, después de que en 2018 fue víctima de despojo,

Las investigaciones de las autoridades revelaron que la propiedad de doña Guadalupe Chávez, la cual fue invadida hace ocho años, la vendieron en al menos en tres ocasiones con documentos falsos.

Doña Lupita –en compañía de familiares y abogados– ofreció una conferencia de prensa vía remota en abril de 2025. En esa ocasión, reveló que los falsos propietarios presentaron escrituras apócrifas del inmueble, por lo que presentó su denuncia penal, pero el caso no avanzó hasta que se hizo mediático.

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“Espero que mi voz sea escuchada, pido justicia por favor, que me regresen mi vivienda, pues es fruto de mi trabajo como comerciante, trabajo con el que saqué adelante a mi familia”, dijo durante la conferencia del año pasado.

Venden propiedad de doña Lupita en tres ocasiones

De acuerdo con La Jornada, Gabriela, nieta de la mujer de la tercera edad, contó que de 2018 a la fecha, el predio de 800 metros cuadrados fue vendido en tres ocasiones; incluso, en 2018, una inmobiliaria lo adquirió.

Tras conocer las irregularidades y saber que su abuela no vendió su patrimonio, en 2019 Gabriela interpuso una demanda penal, pues le informaron que ya no le pertenecía a su familiar.

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Doña Lupita tardó casi ocho años en recuperar su hogar, luego de ser víctima de despojo en 2018. Crédito: FGJEM

Abogados logran recuperar hogar de la adulta mayor en Naucalpan

Cabe señalar que la Fundación Delos se convirtió en la defensa legal de Chávez Ortiz, el abogado, Carlos Mata, expuso que en la carpeta de investigación se integraron elementos de prueba que documentan que hubo de origen una compra simulada.

Mata también señaló que detrás de la adquisición irregular, existió una red de complicidades para escriturar el inmueble y que dichos trámites se efectuaron en notaría del estado de Oaxaca, con uso de firma, documentos apócrifos y sin la presencia de la dueña.

Mientras que la nieta sostuvo que la Fiscalía Regional de Justicia dio paso a la indagatoria e integró elementos de prueba aportados por la víctima, como lo fueron el uso de la firma falsa de su abuela, de una credencial del Instituto Nacional Electoral que en rúbrica, nombre y fotografía no corresponde a Guadalupe Ortiz Chávez.

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Mujer de 102 años tardó años en recuperar su propiedad

De acuerdo con los abogados de doña Lupita, ella nunca cobró un cheque y menos uno de siete millones de pesos por la venta de su casa. Y, tras siete años de litigio, las autoridades fallaron en favor de Chávez Ortiz, y entre abril y mayo de 2026, recibió la escritura pública de su propiedad a su nombre y la carpeta de investigación se dio por concluida.

Por otro lado, Carlos Mata consideró que el caso de Lupita Chávez fue “emblemático” porque visibilizó el delito de despojo que sufren las familias del Estado de México, donde, según el abogado, las personas son víctimas, incluso, de mafias que se dedican a invadir propiedades con documentos falsos.

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La Fundación Delos, encabezada por el abogado Carlos Mata, fue la defensa legal de doña Lupita. Crédito: Instagram / Fundación Delos

Fiscalía mexiquense implementa operativo “Restitución”

Además, explicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través del operativo “Restitución” ha fortalecido la defensa de las familias que han sido víctimas del delito de despojo de propiedad.

Asimismo, estimó que los casos se centran donde existen viviendas en abandono que integran conjuntos urbanos de municipios mexiquenses como Ecatepec, Tecámac, Acolman y Zumpango.

Por último, la defensa legal de doña Lupita resaltó que una falta de cultura para tener casas con títulos de propiedad, e incluso contar con bienes en orden, no garantiza que los grupos criminales aprovechen vacíos legales para despojar a las víctimas.

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Fue una batalla larga, pero con un final satisfactorio, pues tras casi ocho años, doña Lupita, de 102 años de edad, logró recuperar su hogar en Naucalpan, luego de ser víctima de despojo.