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Salma Hayek se convierte en abuela por primera vez a semanas de cumplir 60 años

La actriz mexicana aparece en fotos junto al recién nacido François, hijo de su hijastro François Pinault Jr y la condesa Lara Cosima

Salma Hayek attends the 14th annual Los Angeles County Museum of Art (LACMA) Art+Film Gala in Los Angeles, California, U.S., November 1, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni
Salma Hayek attends the 14th annual Los Angeles County Museum of Art (LACMA) Art+Film Gala in Los Angeles, California, U.S., November 1, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni
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La actriz mexicana, Salma Hayek se convirtió en abuela por primera vez a semanas de cumplir 60 años, tras el nacimiento del hijo de su hijastro François Pinault Jr y la condesa Lara Cosima Henckel von Donnersmarck.

El bebé, también llamado François, perpetúa una tradición de nombre que se extiende ya por cuatro generaciones de la familia Pinault.

La noticia llegó el 12 de agosto a través de un carrusel de fotografías que Lara Cosima publicó en Instagram para celebrar el primer mes del recién nacido.

La pareja mantuvo el embarazo en total discreción, desde mediados de marzo no publicó nada en redes sociales.

En una de las imágenes, la actriz mexicana de 59 años aparece con el bebé en brazos junto a François Jr, en lo que constituyó su presentación oficial como abuela.

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Salma Hayek ha demostrado en distintas ocasiones que tiene una muy buena relación con los hijos de su esposo, François Pinault Jr es el mayor de los cuatro hijos del empresario.

Salma Hayek se convierte en abuela por primera vez
Salma Hayek se convierte en abuela por primera vez a sus 59 años. IG: laracosima_pinault (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una segunda sorpresa

La publicación de Lara deparó una segunda sorpresa al referirse a François Jr como “mi marido”, confirmó que la pareja contrajo matrimonio después de anunciar su compromiso a principios de este año.

Mi marido (el François más genial del mundo) y nuestro hijo (el François más adorable del mundo)… nuestro primer mes como padres”, escribió la joven aristócrata.

El 14 de marzo de 2026, Lara anunció en su cuenta de Instagram el compromiso con François Pinault Jr, a quien describió como “mi mejor amigo y el mejor chico del mundo”, aunque hasta entonces se desconocía si la pareja había contraído matrimonio.

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Por lo que esta publicación parece confirmar que formalizaron su compromiso durante estos meses y según reportes se espera una gran celebración para festejar el matrimonio prevista para el próximo año.

Lara Cosima confirmó su compromiso con François Jr
Lara Cosima confirmó su compromiso con François Pinault Jr en el mes de marzo (IG: laracosima_pinault)

¿Quién es Lara Cosima?

Lara Cosima Henckel von Donnersmarck es una condesa de 23 años nacida en Florida, Estados Unidos, aunque criada en Los Ángeles. Pertenece a una de las familias nobles más antiguas de Alemania y el antiguo Imperio Austrohúngaro.

Es hija del director de cine Florian Henckel von Donnersmarck, ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera en 2007 por La vida de los otros, y de la jurista Christiane Asschenfeldt.

Antes de su matrimonio era conocida como modelo e influencer, con cerca de 800,000 seguidores en Instagram.

Lara Cosima Henckel von Donnersmarck es una condesa de 23 años
Lara Cosima Henckel von Donnersmarck es una condesa de 23 años nacida en Florida, Estados Unidos. (IG: laracosima_pinault)

El bebé François es la cuarta generación con ese nombre

El recién nacido lleva el nombre de su padre, François Pinault Jr, de su abuelo, François-Henri Pinault, y de su bisabuelo, François Pinault, fundador del conglomerado de lujo que derivó en el grupo Kering, propietario de marcas como Gucci, Saint Laurent y Bottega Veneta, François-Henri Pinault preside actualmente el grupo.

François Jr nació en 1998 del primer matrimonio de François-Henri con la diseñadora francesa Dorothée Lepère, con quien también tuvo a su hija Mathilde.

El magnate francés es además padre de Augustin James Evangelista, nacido en 2006 con la supermodelo Linda Evangelista.

François Pinault Jr sosteniendo a su hijo
François Pinault Jr sosteniendo en brazos a su hijo IG: laracosima_pinault (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una familia que suma una generación más

Salma Hayek y François-Henri Pinault se casaron en 2009, juntos tienen una hija, Valentina Paloma Pinault, de 18 años.

Salma Hayek junto a su hija Valentina Paloma Pinault (Instagram)
Salma Hayek junto a su hija Valentina Paloma Pinault (Instagram)

La actriz ha hablado en distintas ocasiones sobre el vínculo que construyó con los hijos de su esposo. “Siempre quise tener muchos hijos y no pude. Mi cuerpo, como un milagro, tuvo uno. La enorme bendición que he tenido es que mi esposo tiene otros tres hijos. Así que tengo cuatro, y todos son muy diferentes”, declaró durante una entrevista con la revista Red.

El nacimiento del más pequeño de los François amplía una familia que ya reunía a integrantes de distintas uniones y que ahora incorpora, por primera vez, a un miembro de la tercera generación.

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