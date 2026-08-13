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Aldo Rendón revela cómo es su relación con Kenia Os y si le preguntó sobre su ruptura con Peso Pluma

La cantante y el stylist fueron tema de conversación en La Casa de los Famosos México 2026

Aldo Rendón se expresó muy bien de la sinaloense.
Aldo Rendón se expresó muy bien de la sinaloense.
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Aldo Rendón, el estilista que participa en La Casa de los Famosos México 2026, reveló este jueves 13 de agosto que sí le preguntó a Kenia Os sobre su ruptura con Peso Pluma. La revelación surgió dentro del reality, cuando sus compañeros Gema Garoa y Moisés Peñaloza lo cuestionaron sobre lo que sabía del fin del romance entre ambos cantantes.

El vínculo de Rendón con Kenia Os no fue casual. El estilista grabó un episodio de su podcast con ella antes de entrar al reality, en una fecha en que ella y el intérprete de corridos tumbados todavía eran pareja. Esa cercanía fue la que llevó a sus compañeros de casa a presionarlo en busca de información de primera mano.

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¿Qué dijo Aldo de Kenia Os?

Retrato de Kenia Os, una mujer joven con cabello oscuro y largo, vestida con un top rojo, luciendo pendientes largos, sobre un fondo oscuro y borroso
Kenia Os, la reconocida cantante y youtuber, posa en un evento mientras se destaca por su reciente apoyo económico de 1.5 millones de pesos a la madre de Kimberly Loaiza. (Kenia OS)

Cuando Garoa y Peñaloza le preguntaron directamente si conocía la razón de la ruptura, Rendón aclaró el orden de los hechos: la grabación del pódcast ocurrió cuando la relación aún estaba en pie, así que la separación llegó después de ese encuentro. “No sé, yo no le pregunté. No me enteré, cuando grabamos el programa andaban todavía, entonces ya después le pregunté”, dijo el estilista.

La respuesta decepcionó a sus compañeros, que esperaban una revelación. Rendón dejó claro que no tenía acceso a los detalles íntimos de lo que ocurrió entre los cantantes, y que la conversación que sí tuvo con Kenia después del rompimiento tampoco le dio una respuesta concreta.

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La impresión que le dejó Kenia Os

(ig/aldorendon)
(ig/aldorendon)

Lo que sí compartió Rendón con sus compañeros fue la imagen que se llevó de la cantante cuando trabajaron juntos. Sus palabras fueron directas y sin rodeos: “Ella es poca ma como buena sinaloense. Sí me cayó cab*. Y guapa, cuerpo de sinaloense: alta, flaca, blanca, pelo negro, pelazo, muy buen pe***”.

El comentario, cargado del vocabulario coloquial que caracteriza a Rendón, retrató a Kenia Guadalupe Flores Osuna —nombre real de la artista— con la misma franqueza que le ha ganado popularidad dentro del reality.

La ruptura que se oficializó el 6 de junio

Peso Pluma y Kenia Os terminaron (Foto: Instagram/ Peso Pluma)
Peso Pluma y Kenia Os terminaron (Foto: Instagram/ Peso Pluma)

La separación entre Kenia Os y Peso Pluma se hizo pública el 6 de junio de 2026, cuando ambos publicaron un comunicado conjunto en redes sociales. El texto, firmado por Kenia y Hassan —nombre de pila de Hassan Emilio Kabande Laija—, fue escueto y deliberado: “Hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal”.

Las señales de distanciamiento habían aparecido semanas antes. Los seguidores detectaron una caída abrupta en las publicaciones románticas que ambos solían compartir, y el punto de quiebre más visible ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde Kenia enfrentó a la prensa en un encuentro que terminó en altercado entre su equipo y los reporteros.

El video de Peso Pluma llorando, la imagen que se viralizó

Un artista masculino con chaqueta de cuero negra y pantalón oscuro se presenta en un escenario iluminado. Sostiene un vaso rojo y un micrófono. Otros músicos y personal técnico son visibles en el fondo. Las imágenes documentan una actuación en vivo de Peso Pluma.

La noche previa al comunicado, circuló en redes sociales una grabación de Peso Pluma interpretando el tema “Daño” junto a Tito Double P. En las imágenes, el cantante rompió en llanto frente al público. Usuarios de X y TikTok señalaron que el artista “ya no sonríe” y que su actitud en el escenario venía cambiando desde semanas atrás.

La canción, lanzada en 2025, adquirió un nuevo peso con la ruptura ya confirmada. Ni Kenia Os ni Peso Pluma detallaron públicamente los motivos reales de la separación más allá del comunicado conjunto, y lo dicho por Aldo Rendón dentro de La Casa de los Famosos México tampoco cambió ese panorama: él mismo admitió que no los conocía.

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