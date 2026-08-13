Rector Leonardo Lomelí ‘supervisa’ en Oaxaca segundo día de examen de control de la UNAM

El nuevo rector de la UNAM en conferencia de prensa. Captura: YT/UNAM Global

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El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, estuvo presente en la segunda jornada de aplicación del examen de control para ingresar a licenciatura en la máxima casa de estudios, realizada en el estado de Oaxaca.

El pasado miércoles 12 de agosto inició la aplicación de examen de control para el ingreso a licenciatura del período 2026-2027, luego de que se reportaran presuntas trampas durante la aplicación ordinaria del examen y la institución decidiera aplicarlo nuevamente.

León, Guanajuato, fue la primera entidad donde arrancó esta ronda de exámenes, los cuales buscan acreditar que los alumnos que resultaron seleccionados a la UNAM no hayan realizado trampa o utilizado IA para contestar su examen el pasado mayo.

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En ese contexto, durante el segundo día de exámenes, el rector de la máxima casa de estudios fue visto dentro de las instalaciones del Hotel San Felipe, en el estado de Oaxaca, lugar designado por la UNAM para la aplicación de la prueba.

Contrario al primer día, donde no acudió, el funcionario observó a los alumnos y el proceso de realización del examen, organizado en casi dos semanas luego de que a penas el 31 de julio se diera a conocer que esa sería la solución ante las denuncias y cuestionamientos por presuntas trampas de los aspirantes.

UNAM anuncia examen de control a aspirantes a licenciatura

La UNAM decidió repetir el examen de admisión a licenciatura para el ciclo 2026-2027, tras detectar resultados atípicos que generaron dudas sobre la transparencia del proceso. Una Comisión Técnica analizó la situación y recomendó aplicar un examen de control presencial únicamente a los aspirantes que fueron aceptados en el primer concurso de selección, con el fin de garantizar que cumplieron los requisitos sin ayuda externa.

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El rector Leonardo Lomelí explicó que este nuevo examen busca confirmar el mérito de los aspirantes y ofreció disculpas a quienes deberán presentar la evaluación adicional, asegurando que quienes ingresaron legítimamente no tendrán problema en ratificar su lugar. Además, la universidad suspendió las inscripciones y entregas de documentos hasta que concluya la aplicación y revisión del examen de control.

En conferencia de prensa el pasado 31 de julio, la Comisión Técnica anunció que el examen será presencial y dirigido a quienes recibieron aviso de selección, así como a aquellos que alcanzaron el puntaje mínimo requerido en años previos para el mismo programa, modalidad y plantel. La asignación de lugares dependerá únicamente del resultado obtenido en esta nueva evaluación, mientras que la participación en el examen no implica acusación de conducta irregular, ya que el análisis solo identifica alteraciones generales.

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La UNAM informó que ya presentó denuncias ante las autoridades correspondientes y reiteró su compromiso con la ética y la equidad en el proceso de ingreso. Se detalló que la mayoría de los aspirantes que debieron presentar el examen de control obtuvo puntajes más bajos que en la primera prueba, confirmando la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación en futuros concursos.