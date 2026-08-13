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Los cuatros grandes de la Liga MX que se perfilan a las finales de la Leagues Cup

Se comienzan a definir los juegos de la fase final para los equipos mexicanos

Dos jugadores de fútbol del Club América con uniformes amarillos se abrazan en el campo. Se ven espectadores, un arco de portería y vallas publicitarias.
Club América lleva una buena racha en Leagues Cup 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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León, Toluca, América y Cruz Azul se perfilan a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 como los cuatro representantes de la Liga MX, con la primera fase prácticamente cerrada y los boletos casi repartidos.

León y Toluca ya tienen el pase asegurado; los otros dos definen su lugar hoy 13 de agosto en la última jornada, donde una victoria los coloca sin necesidad de cálculos.

La Fiera terminó la primera fase con nueve puntos, tres victorias y diferencia de goles de +3, la mejor entre los 18 equipos mexicanos que participaron en el torneo binacional.

Su último partido fue también el más exigente: derrotó 3-2 al Inter Miami y eliminó de paso las aspiraciones del equipo de Florida.

Antes había vencido a Nashville y a Orlando. Con ese rendimiento, León se convirtió en el primer club de la Liga MX en garantizar su clasificación.

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América y Cruz Azul los favoritos a avanzar

América y Cruz Azul cierran la primera fase con seis unidades y dos victorias cada uno. Para ambos, una victoria los llevaría a nueve puntos y los instalaría en la siguiente ronda sin depender de nadie.

Tanto América como Cruz Azul son favoritos en Leagues Cup. (Ilustración: Jovani Pérez)
Tanto América como Cruz Azul son favoritos en Leagues Cup. (Ilustración: Jovani Pérez)

Un tropiezo los metería en una zona de incertidumbre, porque Monterrey, FC Juárez y Tigres también acumulan seis puntos y esperan desde afuera.

América llega con diferencia de goles de +6, lo que le da margen ante cualquier escenario adverso. Cruz Azul, con +3, tiene menos holgura pero la misma necesidad: ganar y no mirar la tabla.

Toluca, el segundo boleto asegurado

Toluca es el caso más particular, pero ya amarró su clasificación. Los Diablos Rojos cerraron la fase de grupos con seis puntos, dos victorias, una derrota y una diferencia de goles de +4.

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Toluca FC﻿ FC Dallas Leagues Cup 2026 Jornada 3
Alexis Vega anotó el primer gol del Toluca y encaminó a su equipo a la victoria (Toluca FC/FB)

Ese número los coloca momentáneamente en el segundo lugar de la tabla de equipos mexicanos, por encima de América y Cruz Azul en el desempate por diferencia de goles generales.

Su reciente victoria 3-1 ante el FC Dallas definió su pase matemático a los cuartos de final, por lo que su lugar está asegurado frente a la persecución de Monterrey o Juárez.

Rayados terminó con seis puntos y diferencia de +1, pero ya no tiene más partidos. FC Juárez también cerró con seis unidades, aunque su caída 3-0 ante Real Salt Lake le pegó en la diferencia de goles (dejándolo en 0) y lo relega en la tabla.

Tigres acumula seis puntos de forma atípica: empató sus tres encuentros y sumó unidades extra en las tandas de penales, sin registrar una sola victoria en tiempo regular. Eso los deja prácticamente sin opciones de colarse entre los cuatro primeros debido a su baja diferencia de goles.

Los cuartos de final se juegan del 25 al 27 de agosto y enfrentarán de forma cruzada a los cuatro mejores de la Liga MX contra los cuatro mejores de la MLS, donde Columbus Crew lidera con ocho puntos, seguido de Real Salt Lake con siete y LAFC con seis.

Agendas de hoy para los clubes de la Liga MX (Tiempo del centro de México):

  • Club América vs. Austin FC | 18:30 horas | Sede: Q2 Stadium (Austin, Texas) | Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass).
  • Cruz Azul vs. Chicago Fire | 19:00 horas | Sede: SeatGeek Stadium (Bridgeview, Illinois) | Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass).

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