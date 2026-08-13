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Adiós al examen en línea, la UNAM analiza volver a la modalidad presencial en 2027

Leonardo Lomelí reconoció que la experiencia de este año representa una situación excepcional que deberá tomarse en cuenta para futuros procesos de selección

Lomelí pone en duda la continuidad del examen en línea de la UNAM.
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analiza que el examen de ingreso a licenciatura vuelva a realizarse de manera presencial en próximas convocatorias, luego de las irregularidades detectadas durante la primera aplicación completamente en línea de 2026.

El rector de la institución, Leonardo Lomelí Vanegas, explicó que la modalidad digital tiene ventajas para los aspirantes, principalmente porque permite presentar la prueba desde casa y evita gastos de traslado.

Sin embargo, reconoció que la experiencia de este año obliga a revisar el esquema para garantizar condiciones de equidad y certeza.

“Es una situación excepcional que habrá que valorar para futuros eventos”, señaló el rector durante su visita a Oaxaca, donde supervisó la aplicación del examen de control presencial.

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Irregularidades en examen en línea obligan a revisar el modelo

La decisión de analizar un posible regreso a las aulas ocurre después de que la UNAM detectó anomalías en el concurso de selección 2026. La prueba, aplicada entre mayo y junio, generó cuestionamientos luego de que se identificaran resultados atípicos y presuntos mecanismos de ayuda externa, incluido el uso de herramientas tecnológicas.

Irregularidades sacuden el examen de ingreso y llevan a la UNAM a revisar el modelo.
Irregularidades sacuden el examen de ingreso y llevan a la UNAM a revisar el modelo.

La universidad suspendió temporalmente la inscripción y entrega de documentos de los aspirantes seleccionados, mientras una comisión técnica revisaba el procedimiento y los resultados.

Posteriormente, la institución determinó aplicar un examen de control presencial a alrededor de 58 mil aspirantes para comprobar sus conocimientos y brindar certeza sobre el proceso de selección.

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Entre los principales antecedentes se encuentran:

  • El examen de licenciatura se aplicó por primera vez completamente en línea.
  • La UNAM detectó irregularidades y presentó denuncias por servicios fraudulentos relacionados con el proceso.
  • Los resultados mostraron incrementos atípicos en los puntajes de algunas carreras.
  • La universidad convocó a un examen de control presencial para validar los conocimientos de los aspirantes.
  • La institución concluyó anticipadamente su relación contractual con Territorium Life, empresa encargada de la plataforma utilizada.

UNAM contempla más sedes para futuros exámenes

En caso de que la modalidad presencial sea retomada, Lomelí Vanegas planteó que la estrategia podría ser distinta a la utilizada tradicionalmente.

UNAM analiza ampliar sedes para facilitar el examen de ingreso. Crédito: Cuartoscuro
UNAM analiza ampliar sedes para facilitar el examen de ingreso. Crédito: Cuartoscuro

La UNAM estudia establecer más sedes fuera de la Ciudad de México para reducir los problemas de traslado que enfrentarían los estudiantes.

Incluso, el rector consideró que los aspirantes podrían tener la posibilidad de elegir dónde presentar la prueba, tomando en cuenta las rutas de transporte disponibles desde sus lugares de residencia.

La propuesta toma relevancia debido a la experiencia del actual examen de control, que se desarrolla en León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México. La universidad señaló que la regionalización busca facilitar la participación, aunque algunos jóvenes todavía enfrentan gastos y dificultades para llegar a las sedes.

Examen de control busca recuperar la confianza

Durante su recorrido por Oaxaca, el rector destacó que la evaluación presencial pretende ofrecer certeza a los estudiantes, sus familias y la sociedad sobre quiénes cuentan realmente con los conocimientos necesarios para ingresar a la Universidad Nacional.

Examen de control de la UNAM busca dar certeza a los aspirantes. (UNAM)
Examen de control de la UNAM busca dar certeza a los aspirantes. (UNAM)

La jornada comenzó con los primeros grupos de aspirantes, quienes respondieron 120 reactivos mediante un dispositivo electrónico sin conexión a internet y bajo supervisión del personal universitario.

Hasta la mañana del jueves, 46 mil 83 aspirantes habían descargado su cita, cifra equivalente a más de 78 por ciento de los convocados. Cerca de 12 mil 700 todavía no habían registrado el documento.

La UNAM indicó que algunos pudieron desistir del proceso, elegir otra institución o enfrentar dificultades para trasladarse o descargar su cita.

¿Cómo será el examen de ingreso UNAM en 2027?

Por ahora, la UNAM no ha confirmado que el examen de ingreso de 2027 será presencial. La posibilidad forma parte de las alternativas que las autoridades deberán evaluar a partir de lo ocurrido este año.

UNAM analiza cambios para su examen de ingreso de 2027.
UNAM analiza cambios para su examen de ingreso de 2027.

Lomelí Vanegas sostuvo que la universidad debe aprender de las irregularidades detectadas y fortalecer sus mecanismos para impedir que herramientas externas o servicios fraudulentos otorguen ventajas indebidas.

El examen de control, que se aplica del 12 al 19 de agosto, representa una medida extraordinaria para resolver la situación de 2026. Sin embargo, su desarrollo también servirá como referencia para definir futuros concursos.

Así, el próximo proceso de admisión podría marcar un cambio respecto al modelo digital implementado este año: un regreso a la modalidad presencial, acompañado de una mayor cantidad de sedes y, eventualmente, la posibilidad de que los aspirantes seleccionen dónde presentar su examen.

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