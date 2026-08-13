Salió a pescar en Acapulco y no regresó por días: la Marina lo encontró vivo en alta mar

Personal de la Armada de México activó el protocolo de búsqueda y rescate tras recibir el reporte de una embarcación menor desaparecida en aguas del Pacífico guerrerense. Crédito: Especial

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La Armada de México rescató a un pescador que permaneció a la deriva en el océano Pacífico, a bordo de una embarcación menor, tras no regresar al muelle público de Puerto Marqués en los días previos. La Octava Región Naval, en funciones de Guardia Costera, activó el operativo de búsqueda tras recibir el reporte correspondiente a través de la Capitanía de Puerto de Puerto Marqués, y el buque ARM Chiapas (PO-165) localizó al tripulante a 64.3 kilómetros al sureste del Puerto de Acapulco.

El pescador fue encontrado con vida en aguas del Pacífico guerrerense. El personal naval le brindó atención médica de inmediato a bordo del buque de guerra antes de su traslado a tierra.

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El ARM Chiapas localiza al pescador a 64 kilómetros de Acapulco

El buque ARM Chiapas (PO-165) fue la unidad que detectó la embarcación menor y a su único tripulante. La distancia al momento del hallazgo era de aproximadamente 40 millas náuticas —equivalentes a 64.3 kilómetros— al sureste del Puerto de Acapulco.

La primera respuesta médica se proporcionó directamente en el lugar del rescate, a bordo del buque naval. El ARM Chiapas cumplió así una función doble: la de búsqueda y la de atención sanitaria inicial.

Personal de la Armada de México activó el protocolo de búsqueda y rescate tras recibir el reporte de una embarcación menor desaparecida en aguas del Pacífico guerrerense. Crédito: Especial

Una vez estabilizado el pescador, el mando naval dispuso su traslado en una embarcación tipo Defender. Esa unidad pertenece a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Acapulco.

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La embarcación Defender condujo al rescatado hasta el muelle de la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero. El trayecto marcó el cierre del operativo marítimo y el inicio de la fase de atención médica en tierra.

El Hospital Naval de Acapulco recibe y evalúa al sobreviviente

Al arribar al muelle, el personal del Hospital Naval de Acapulco recibió al pescador de manera directa. Los médicos navales realizaron la valoración completa de su estado de salud.

Tras el examen clínico, las autoridades médicas determinaron que el paciente se encontraba en condiciones estables. Esa evaluación permitió que el proceso de entrega a sus familiares se concretara en el menor tiempo posible.

Personal de la Armada de México activó el protocolo de búsqueda y rescate tras recibir el reporte de una embarcación menor desaparecida en aguas del Pacífico guerrerense. Crédito: Especial

El pescador fue entregado a sus familiares en condiciones estables, con alta médica del Hospital Naval. La entrega puso fin a una situación de emergencia que se había prolongado por varios días desde que la embarcación salió del muelle público de Puerto Marqués sin retornar.

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El operativo completo abarcó la recepción del reporte, la activación del protocolo de búsqueda, la localización, la atención médica a bordo, el traslado en Defender, la valoración hospitalaria y la entrega al núcleo familiar. Cada etapa correspondió a una unidad o dependencia distinta de la estructura naval.

La Capitanía de Puerto Marqués activa el protocolo que desencadena el rescate

El reporte inicial llegó a la Octava Región Naval a través de la Capitanía de Puerto de Puerto Marqués. La alerta se generó porque la embarcación había salido del muelle público de esa localidad a realizar actividades de pesca y no había regresado en los días previos.

Con base en esa notificación, el mando naval activó las acciones de búsqueda y localización. El protocolo derivó directamente en el hallazgo del tripulante con vida en aguas del Pacífico.

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Personal de la Armada de México activó el protocolo de búsqueda y rescate tras recibir el reporte de una embarcación menor desaparecida en aguas del Pacífico guerrerense. Crédito: Especial

La Octava Región Naval opera en funciones de Guardia Costera en la zona. Esa condición le otorga la facultad y la responsabilidad de coordinar los operativos de salvamento marítimo en el área de influencia del Puerto de Acapulco.

El comunicado oficial de la Secretaría de Marina lleva el número 102/2026 y fue emitido el 13 de agosto de 2026. El documento se encuadra dentro del sistema institucional de rendición de cuentas sobre las operaciones de búsqueda y rescate en el mar.

Para reportar emergencias en el mar, la Octava Región Naval dispone de dos líneas directas: 744 323 33 21 y 744 406 61 67. La Secretaría de Marina, por su parte, habilita el número nacional 800 MARINA1 (800 627 46 21) para la atención de este tipo de situaciones.

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La institución reafirma con este operativo su compromiso de respuesta permanente ante emergencias marítimas. El lema que acompaña al Sistema de Búsqueda y Rescate de la Armada de México resume el espíritu del operativo: “¡Todo por la vida!”