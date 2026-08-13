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Cristian Castro confiesa que no sabe qué le pasó a su mamá, Verónica Castro

Prepara el tercer disco de La Esfinge y anuncia seis conciertos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara

Cristian Castro se graduó de bachiller en el colegio secundario y su madre Verónica asistió a la ceremonia (Captura de video)
Prepara el tercer disco de La Esfinge y anuncia seis conciertos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara
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Cristian Castro, quien mantiene activos sus planes musicales con La Esfinge -su proyecto de rock alternativo y heavy metal-, confesó que no sabía qué le había pasado a su mamá Verónica Castro durante su graduación.

La Vero acompañó a su hijo como madrina de generación durante la ceremonia; sin embargo, su aparición despertó inquietud porque llegó con un tanque de oxígeno suplementario y mostró dificultad para caminar.

Al referirse al momento, Cristian reconoció que la situación de su mamá lo “sacó de onda”. Confesó que no sabía qué le había pasado y manifestó su deseo de conocer la razón para confirmar que todo estuviera bien.

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Su futuro con Esfinge

En tanto, Cristian Castro prepara el lanzamiento del tercer álbum de La Esfinge, su proyecto de rock alternativo y heavy metal, con el que desea ampliar su presencia en México y encontrar un lugar en los principales festivales del género.

Como parte de esta nueva etapa, la agrupación contempla realizar seis presentaciones distribuidas entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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La Esfinge se presentará los días 4 y 5 de diciembre en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. Después viajará a Monterrey para ofrecer dos conciertos, el 11 y 12 de diciembre, en el Showcenter Complex.

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Las dos últimas fechas se realizarán el 15 y 16 de enero en el Teatro Diana de Guadalajara. De acuerdo con Cristian, el nuevo disco será lanzado alrededor de esas presentaciones.

“Vamos a abrir en enero, lanzando también nuestro nuevo disco en esas fechas”, adelantó durante una conferencia en la que pidió al público respaldar esta faceta de su trayectoria.

Castro explicó que eligieron recintos que les permitan ofrecer una experiencia cercana y sólida. La decisión de programar dos funciones en cada ciudad responde a la confianza que tiene la banda en el espectáculo que está preparando.

“Los escogimos con muchas ganas de que sean conciertazos, que sean muy buenos conciertos. Abrimos dos fechas porque tenemos mucha confianza en que les va a gustar mucho el concierto”, afirmó.

Cristian Castro pide apoyo para llevar a La Esfinge al extranjero

El intérprete hizo un llamado directo a sus seguidores y a los medios para que acudan a las presentaciones y ayuden a promover al grupo. Uno de sus principales objetivos es convertir a La Esfinge en una propuesta capaz de representar al rock mexicano internacionalmente.

“Vengan, apóyennos, ayúdennos, dennos una mano para poder promover este grupo. Ojalá que les guste y represente bien a nuestro país internacionalmente”, expresó.

“Mensajero” será el sencillo de la nueva producción. Alrededor del material también se ha mencionado el concepto de la “serpiente emplumada”, aunque durante la conferencia no se ofrecieron más detalles sobre su significado o función dentro del álbum.

Así es Cristian Castro como compañero de banda

Durante la presentación de los integrantes, David Avilés describió a Cristian como una persona llena de energía y creatividad. Explicó que el cantante puede escuchar una idea y comenzar de inmediato a buscar la forma de convertirla en una canción para el grupo.

“Si pudiera describirlo en una palabra, es energía. Para mí es buena energía y creatividad. Tiene mucha creatividad a la hora de componer y de escuchar algo; ya está viendo cómo acomodar la canción para los compañeros de la banda”, señaló Avilés.

Alejandro Carrera, guitarrista de La Esfinge, coincidió con esa descripción y destacó el compromiso que Cristian muestra en sus distintas facetas musicales.

“Es una persona creativa, muy apasionada por su trabajo. Tanto en lo pop como en el rock da el cien por ciento. Es un honor estar con él y con mis compañeros en el grupo”, comentó.

La alineación también incluye al baterista Braiden Slocum, músico procedente de Los Ángeles que se comunica principalmente en inglés.

Cristian explicó que todos los integrantes aportan elementos a las letras y a la música. En su caso, disfruta particularmente desarrollar los riffs y las líneas melódicas. Además, busca relajar el concepto de La Esfinge para incorporar canciones pop y baladas de su repertorio.

Para el intérprete, ambos mundos no son incompatibles. “Un rockero es un súper baladista”, sostuvo al hablar de la posibilidad de adaptar sus éxitos a un sonido más pesado.

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