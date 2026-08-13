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Así transcurrió la primera jornada del Examen de Control Presencial de la UNAM en León

Los estudiantes deben trasladarse nuevamente para presentar una prueba de 120 reactivos que definirá su ingreso a licenciatura

UNAM arranca examen de control con sedes limitadas y costos adicionales para aspirantes. (UNAM)
UNAM arranca examen de control con sedes limitadas y costos adicionales para aspirantes. (UNAM)
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó este miércoles 12 de agosto la primera jornada del Examen de Control Presencial para el ingreso a licenciatura del ciclo 2026-2027/1.

La sede inicial fue León, Guanajuato, donde 501 aspirantes realizaron nuevamente la evaluación luego de las irregularidades detectadas en el proceso aplicado en línea durante mayo y junio.

La prueba terminó a las 20:00 horas y se desarrolló bajo un esquema digital, pero sin conexión a internet. Los participantes respondieron 120 reactivos durante un máximo de tres horas mediante tabletas conectadas a una red interna, con vigilancia permanente de personal universitario.

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Examen presencial de la UNAM busca reforzar la seguridad

De acuerdo con la institución, 736 jóvenes estaban convocados para presentar la evaluación en León durante el primer turno, aunque 235 no acudieron.

UNAM retoma examen presencial para verificar ingreso a licenciatura tras irregularidades. (UNAM)
UNAM retoma examen presencial para verificar ingreso a licenciatura tras irregularidades. (UNAM)

La jornada contó con la participación de 32 académicos de distintas áreas de la Universidad.

Joaquín Narro Lobo, director general de Orientación y Atención Educativa, explicó que el nuevo mecanismo pretende brindar mayor certeza sobre los resultados y garantizar condiciones equitativas.

También señaló que la carga y el resguardo de los reactivos fueron supervisados por personal de la Auditoría de la UNAM y un notario público.

La universidad destacó que la prueba se realizó en una red cerrada, sin acceso externo, por lo que consideró que las posibilidades de vulnerar el sistema son prácticamente inexistentes.

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Aspirantes enfrentan nuevamente gastos para presentar el examen

El regreso a la modalidad presencial significó para algunos estudiantes un esfuerzo económico adicional.

Aula universitaria con estudiantes de espaldas en pupitres de madera clara, pizarrón blanco con "Regreso a clases" y logo de la UNAM en pared de cemento.
Repetir el examen de la UNAM representa nuevos gastos de traslado y hospedaje para aspirantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de establecer únicamente cuatro sedes obligó a jóvenes de distintos estados a cubrir traslados, hospedaje y otros gastos en un periodo reducido.

Entre las experiencias compartidas durante la jornada se encuentran las de estudiantes que tuvieron que recurrir a préstamos o empeñar objetos personales para poder viajar.

En este contexto, algunos aspirantes expresaron comprensión hacia la decisión de repetir la evaluación, pero cuestionaron que las sedes fueran limitadas. Otros jóvenes, según testimonios difundidos durante la jornada, optaron por no acudir porque no pudieron reunir el dinero necesario.

Entre los principales retos señalados por los participantes están:

  • Cubrir gastos de transporte y hospedaje.
  • Conseguir recursos con pocos días de anticipación.
  • Volver a prepararse después de haber presentado la prueba en línea.
  • Enfrentar nuevamente la incertidumbre sobre el ingreso a la carrera elegida.
  • Resolver situaciones relacionadas con citas y traslados.
Aspirantes cuestionan costos adicionales para presentar nuevamente el examen de la UNAM. EFE/ Mario Guzmán
Aspirantes cuestionan costos adicionales para presentar nuevamente el examen de la UNAM. EFE/ Mario Guzmán

¿Cuándo continúan los exámenes de control de la UNAM?

La aplicación continuará este jueves 13 de agosto en León, donde están registrados 2 mil 144 aspirantes que descargaron su cita. La jornada tendrá tres turnos, programados de 09:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Ese mismo día comenzará la aplicación en Oaxaca. Posteriormente, el proceso llegará a Tijuana, Baja California, el fin de semana, mientras que la Ciudad de México será la última sede, con jornadas previstas para los días 17, 18 y 19 de agosto.

La sede de León recibió aspirantes provenientes de Aguascalientes, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Colima, Jalisco y Zacatecas.

(X/@UNAM_MX)
(X/@UNAM_MX)

UNAM mantiene el proceso de selección y aún no fija resultados

El Examen de Control Presencial fue establecido después de que la UNAM detectara inconsistencias en la evaluación realizada de manera remota. La medida busca verificar los conocimientos de aspirantes que forman parte del universo convocado y preservar la confiabilidad del proceso de admisión.

La Universidad informó que el portal “Tu Sitio” continuará habilitado para que quienes correspondan puedan generar su cita hasta un día antes de la aplicación en cada sede.

La asignación de lugares seguirá el procedimiento habitual: los espacios disponibles se otorgarán comenzando por los puntajes más altos, de acuerdo con la capacidad de cada carrera y modalidad.

Por ahora, la UNAM no ha establecido una fecha para publicar los resultados de esta nueva evaluación. El calendario académico contempla que los estudiantes de nuevo ingreso comiencen actividades el 31 de agosto.

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