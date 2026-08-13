Buscan que Estadio Cuauhtémoc sea sede para la Copa Oro 2027 REUTERS/Eloisa Sanchez

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La Federación Mexicana de Futbol (FMF) empezó una serie de estrategias para ser sede de la Copa Oro 2027 de la Concacaf, evento que representa una oportunidad para el Tri bajo la dirección de Rafael Márquez. Y en el camino de planeación para que el país se quede con la organización del campeonato de la Concacaf se filtró detalles de cuáles serían los estadios para los partidos.

Puebla apunta a ser sede de la Copa Oro 2027 en México, el Estadio Cuauhtémoc se perfilaría como uno de los recintos previstos para recibir partidos del torneo de la Concacaf. Y es que, luego de albergar el Premundial Sub-20 con éxito, se analizaría la posibilidad de que sean sede para la competencia más importante de la Concacaf en 2027.

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La ciudad de Puebla cerró su participación como anfitriona del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, pero todo apunta a que mantendrá presencia en el calendario regional con otro torneo de selecciones. Y es que, luego de que no se convirtió en algún campamento de selecciones para el Mundial 2026, la capital poblana intentaría retomar la relevancia en la agenda de eventos deportivos organizados por la FMF.

Estadio Cuauhtémoc podría ser sede de la Copa Oro 2027

El torneo está programado del 19 de junio al 11 de julio de 2027 y marcaría el regreso de la Copa Oro a México después de más de 20 años. En Puebla, el plan contempla partidos en el Estadio Cuauhtémoc y que el Estadio Olímpico Universitario de la BUAP funcione como centro de entrenamiento de una de las selecciones participantes, de acuerdo con información publicada por AS México.

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Dentro de la organización que tendría la FMF para este evento, el Estadio Cuauhtémoc sería una de las sedes del certamen junto al Estadio Azteca (Estadio Banorte), tal como pasó en el Premundial Sub-20.

Una de las principales apuestas de las autoridades deportivas es que el Estadio Olímpico Universitario de la BUAP pueda ser utilizado como centro de entrenamiento para una selección participante.

El regreso de la Copa Oro a México

La última vez que México fue sede de la Copa Oro de la Concacaf fue en 2003. En aquella ocasión, el Tri se llevó el título tras vencer 1 - 0 a Brasil en tiempos extra, selección de Conmebol invitada a la competencia. La final se disputó en el Coloso de Santa Úrsula y la anotación corrió a cargo de Daniel Osorno.

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Después de permanecer más de dos décadas en Estados Unidos, la Copa Oro volvería a México. El calendario previsto ubica la competencia entre junio y julio de 2027.

El Estadio Azteca está contemplado como escenario principal, acompañado por otros recintos del futbol mexicano. Además, la Selección Mexicana buscará defender el título ante su afición.