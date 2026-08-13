México
Agregar Infobae enGoogle

Qué estudió y a qué se dedica Michel, el hijo menor de Verónica Castro y hermano de Cristian Castro

Tras la graduación, Cristian Castro buscará obtener una Licenciatura como su hermano menor Michel Sáenz Castro, el otro hijo de Verónica Castro

Tres personas sonríen a la cámara sentadas en un restaurante. Una mujer de cabello rizado gris y dos hombres, uno de cabello claro y otro de cabello oscuro con bigote.
Tras la graduación, Cristian Castro buscará obtener una Licenciatura como su hermano menor Michel Sáenz Castro, el otro hijo de Verónica Castro (Redes Sociales)
Guardar

Cristian Castro ha dado mucho de qué hablar en los últimos días en las redes sociales, luego de que el cantante se graduara de la preparatoria a los 51 años. Su fiesta y festejo de graduación fue organizado por su madre, la actriz y conductora Verónica Castro, quien acudió a la ceremonia con tanque de oxígeno.

Tras la graduación, el propio cantante ha asegurado que continuará sus estudios buscando estudiar una licenciatura en la UNAM, o alguna otra institución privada si no es aceptado. Con ellos, igualaría lo realizado por su madre y su hermano menor: Michel Sáenz Castro.

PUBLICIDAD

El hermano menor de Cristian Castro, quien no es tan conocido y no aparece mucho en el ojo público, tiene una Licenciatura, y aquí te contamos quién es, qué estudio, a qué se dedica actualmente y quién es su padre.

Michel estuvo en la graduación de Cristian Castro

Un hombre con traje oscuro y corbata negra camina acompañado por varias personas. Un joven usa gorra y camiseta blanca. Hay pantallas iluminadas al fondo.
El artista llegó puntual a la ceremonia de graduación en su preparatoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el nombre de Michel no sale a menudo en el ojo mediático, la relación que tiene con su hermano Cristian es buena y esto quedó demostrado este miércoles 12 de agosto, cuando acompañó al cantante en su ceremonia de graduación.

Michel apareció junto a su madre Verónica Castro, quien fue madrina de generación, su tía Beatriz Castro y su tío Fausto Sáenz.

¿Qué edad tiene, a qué se dedica y qué estudió Michel Sáenz Castro?

Michel Sáenz Castro, hijo de Verónica Castro, tiene actualmente 43 años. Nació en 1983; aunque algunas fuentes señalan que nació en 1981 o 1989, la mayoría coincide en que tiene poco más de 40 años.

PUBLICIDAD

Verónica Castro Michel Castro
Verónica Castro Michel Castro

Se dedica profesionalmente al cine y la producción audiovisual. Es Licenciado en Comunicación por la Universidad Anáhuac del Norte y posteriormente obtuvo una maestría en cine en The New York Film Academy, en Estados Unidos. Es cofundador de la casa productora After Life Films, donde desarrolla proyectos para televisión, publicidad y cine, trabajando con figuras como Gloria Trevi. Mantiene un perfil bajo en comparación con su madre y su hermano Cristian Castro.

Está casado desde 2017 con Florencia Serrano y reside entre México y Estados Unidos.

¿Quién es el papá de Michel Castro, hijo de Verónica Castro?

El papá de Michel Saénz Castro es Enrique Niembro, un empresario mexicano. Verónica Castro lo conoció a través de su hermana, en una discoteca, a finales de la década de los 80. Según la propia actriz, se enamoró de él con fuerza.

Durante el noviazgo, Verónica quedó embarazada de Michel. Niembro le propuso matrimonio, pero la boda nunca se concretó porque su madre se opuso. Ante eso, Verónica le respondió: “A mí lo del matrimonio no me interesa, yo me puedo mantener sola. Tú me lo pediste, pero si ahora tu mamá no quiere, hazle caso a tu mamá.” La relación terminó ahí.

(Redes Sociales)
(Redes Sociales)

Verónica Castro habló del tema en una entrevista con Pati Chapoy en Ventaneando, donde reconoció que Niembro “se perdió de un niñazo brutal”, en referencia a Michel.

Más allá de su relación con Verónica Castro, Niembro no tiene un perfil público prominente en los medios de espectáculos.

Michel Sáenz Castro y Cristian Castro tienen buena relación

Michel y Cristian Castro mantienen una buena relación como hermanos. La revista ¡Hola! publicó en enero de 2025 que Rafaela, hija de Cristian Castro, viajó a México precisamente para convivir con su tío Michel, lo que da cuenta de los lazos familiares que conservan.

Cristian Castro, Verónica Castro, Mariela Sánchez

La propia Verónica Castro lo confirmó al hablar de sus hijos: “Son dos tipos totalmente diferentes, pero tengo mucha suerte de tener esos hijos”, reconociendo que, aunque distintos en personalidad y estilo de vida, ambos son muy queridos.

Temas Relacionados

Verónica CastroChristian Castrograduaciónmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Desmantelan red de extorsión contra bares de la calzada Acoxpa: hay siete detenidos, droga y un arma larga asegurada

Más de 650 dosis de cocaína, metanfetamina y marihuana, junto con cartuchos útiles y ocho celulares, fueron decomisadas en dos inmuebles de las colonias Carmen Serdán y CTM Culhuacán, en Coyoacán

Desmantelan red de extorsión contra bares de la calzada Acoxpa: hay siete detenidos, droga y un arma larga asegurada

Dan prisión preventiva a funcionarios ambientales del Edomex por presunta extorsión a verificentros y gasolineras

La fiscalía indaga un esquema que habría alcanzado a la mayoría de esos establecimientos, con ganancias ilegales de decenas de millones al mes

Dan prisión preventiva a funcionarios ambientales del Edomex por presunta extorsión a verificentros y gasolineras

Calendario astronómico de agosto 2026: todos los eventos estelares que habrá este mes en México

EL Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y el Universum UNAM brindan información sobre los eventos astronómicos que serán visibles en nuestro país durante el mes de agosto

Calendario astronómico de agosto 2026: todos los eventos estelares que habrá este mes en México

Adiós al examen en línea, la UNAM analiza volver a la modalidad presencial en 2027

Leonardo Lomelí reconoció que la experiencia de este año representa una situación excepcional que deberá tomarse en cuenta para futuros procesos de selección

Adiós al examen en línea, la UNAM analiza volver a la modalidad presencial en 2027

Lenia Batres acusa a los ministros de estar en su contra tras debate por el presupuesto de la Corte

La ministra difunde un oficio en el que objeta el planteamiento financiero del Poder Judicial en el 2027

Lenia Batres acusa a los ministros de estar en su contra tras debate por el presupuesto de la Corte
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

Desmantelan red de extorsión contra bares de la calzada Acoxpa: hay siete detenidos, droga y un arma larga asegurada

Localizan narcolaboratorio de metanfetamina con más de 6 mil litros de químicos en Culiacán: golpe supera los mil 900 mdp

Aseguran más de 2.2 millones de cigarros presuntamente apócrifos en el AICM

Salió a pescar en Acapulco y no regresó por días: la Marina lo encontró vivo en alta mar

ENTRETENIMIENTO

Salma Hayek se convierte en abuela por primera vez a semanas de cumplir 60 años

Salma Hayek se convierte en abuela por primera vez a semanas de cumplir 60 años

Aldo Rendón revela cómo es su relación con Kenia Os y si le preguntó sobre su ruptura con Peso Pluma

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Memo y Gema semifinalistas en el jueves de robo de salvación

Cristian Castro confiesa que no sabe qué le pasó a su mamá, Verónica Castro

Sam Smith ya está en México y fue visto comiendo tacos en un mercado de Guadalajara

DEPORTES

México enfrentará a Suiza que dirige el hermano de Diana Flores

México enfrentará a Suiza que dirige el hermano de Diana Flores

Los cuatros grandes de la Liga MX que se perfilan a las finales de la Leagues Cup

Álvaro Angulo fuera de peligro tras lesionarse con Pumas en la Leagues Cup

Julián Quiñones regresa imparable a Arabia y podría sumar compañero de lujo del Manchester City

Así podría afectar a Cadillac y Checo Pérez la posible venta de los Lakers