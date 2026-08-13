Qué estudió y a qué se dedica Michel, el hijo menor de Verónica Castro y hermano de Cristian Castro

Tras la graduación, Cristian Castro buscará obtener una Licenciatura como su hermano menor Michel Sáenz Castro, el otro hijo de Verónica Castro (Redes Sociales)

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Cristian Castro ha dado mucho de qué hablar en los últimos días en las redes sociales, luego de que el cantante se graduara de la preparatoria a los 51 años. Su fiesta y festejo de graduación fue organizado por su madre, la actriz y conductora Verónica Castro, quien acudió a la ceremonia con tanque de oxígeno.

Tras la graduación, el propio cantante ha asegurado que continuará sus estudios buscando estudiar una licenciatura en la UNAM, o alguna otra institución privada si no es aceptado. Con ellos, igualaría lo realizado por su madre y su hermano menor: Michel Sáenz Castro.

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El hermano menor de Cristian Castro, quien no es tan conocido y no aparece mucho en el ojo público, tiene una Licenciatura, y aquí te contamos quién es, qué estudio, a qué se dedica actualmente y quién es su padre.

Michel estuvo en la graduación de Cristian Castro

El artista llegó puntual a la ceremonia de graduación en su preparatoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el nombre de Michel no sale a menudo en el ojo mediático, la relación que tiene con su hermano Cristian es buena y esto quedó demostrado este miércoles 12 de agosto, cuando acompañó al cantante en su ceremonia de graduación.

Michel apareció junto a su madre Verónica Castro, quien fue madrina de generación, su tía Beatriz Castro y su tío Fausto Sáenz.

¿Qué edad tiene, a qué se dedica y qué estudió Michel Sáenz Castro?

Michel Sáenz Castro, hijo de Verónica Castro, tiene actualmente 43 años. Nació en 1983; aunque algunas fuentes señalan que nació en 1981 o 1989, la mayoría coincide en que tiene poco más de 40 años.

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Verónica Castro Michel Castro

Se dedica profesionalmente al cine y la producción audiovisual. Es Licenciado en Comunicación por la Universidad Anáhuac del Norte y posteriormente obtuvo una maestría en cine en The New York Film Academy, en Estados Unidos. Es cofundador de la casa productora After Life Films, donde desarrolla proyectos para televisión, publicidad y cine, trabajando con figuras como Gloria Trevi. Mantiene un perfil bajo en comparación con su madre y su hermano Cristian Castro.

Está casado desde 2017 con Florencia Serrano y reside entre México y Estados Unidos.

¿Quién es el papá de Michel Castro, hijo de Verónica Castro?

El papá de Michel Saénz Castro es Enrique Niembro, un empresario mexicano. Verónica Castro lo conoció a través de su hermana, en una discoteca, a finales de la década de los 80. Según la propia actriz, se enamoró de él con fuerza.

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Durante el noviazgo, Verónica quedó embarazada de Michel. Niembro le propuso matrimonio, pero la boda nunca se concretó porque su madre se opuso. Ante eso, Verónica le respondió: “A mí lo del matrimonio no me interesa, yo me puedo mantener sola. Tú me lo pediste, pero si ahora tu mamá no quiere, hazle caso a tu mamá.” La relación terminó ahí.

(Redes Sociales)

Verónica Castro habló del tema en una entrevista con Pati Chapoy en Ventaneando, donde reconoció que Niembro “se perdió de un niñazo brutal”, en referencia a Michel.

Más allá de su relación con Verónica Castro, Niembro no tiene un perfil público prominente en los medios de espectáculos.

Michel Sáenz Castro y Cristian Castro tienen buena relación

Michel y Cristian Castro mantienen una buena relación como hermanos. La revista ¡Hola! publicó en enero de 2025 que Rafaela, hija de Cristian Castro, viajó a México precisamente para convivir con su tío Michel, lo que da cuenta de los lazos familiares que conservan.

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La propia Verónica Castro lo confirmó al hablar de sus hijos: “Son dos tipos totalmente diferentes, pero tengo mucha suerte de tener esos hijos”, reconociendo que, aunque distintos en personalidad y estilo de vida, ambos son muy queridos.