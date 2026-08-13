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Survivor México: quién sale eliminado hoy 13 de agosto

El reality está a dos semanas de concluir

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La fusión de “Survivor México 2026” marcó el inicio de una etapa decisiva para los participantes de Halcones y Jaguares, quienes ahora compiten bajo nuevas reglas y alianzas.

El ambiente entre los concursantes se tensó ante la inminente llegada de un nuevo “Juego de Extinción”, programado para este jueves 13 de agosto, en el que se determinará al quinto eliminado de la temporada.

En las últimas horas, sitios especializados en el reality comenzaron a circular nombres como posibles candidatos a abandonar la competencia.

Entre los señalados se encuentran Anahí, Javier, Sebastián, Azalia y Tzasna.

Aunque estas filtraciones generan expectativas en redes sociales, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre quién dejará la isla.

Para conocer el resultado definitivo, la producción recomienda seguir la emisión en vivo por TV Azteca.

La tensión tras la fusión y los próximos desafíos

El primer “Juego de Extinción” tras la fusión enfrenta a los sobrevivientes con una nueva dinámica. Los competidores, que hasta hace poco formaban parte de equipos rivales, deben ahora adaptarse a la convivencia y a estrategias cambiantes.

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La presión crece, ya que solo uno podrá permanecer en la contienda, mientras el resto lucha por no ser eliminado.

A lo largo de la semana, los participantes experimentaron momentos de alta tensión. Durante uno de los episodios recientes, Azalia protagonizó una fuerte discusión con Sebastián, situación que terminó por fracturar su alianza. La escena dejó en evidencia el nivel de desgaste emocional que atraviesan los integrantes de la temporada.

La programación oficial indica que el jueves 13 de agosto se conocerá al quinto eliminado. Además, se prevén nuevos “Juegos de Extinción” para el viernes 14 y el domingo 16 de agosto, lo que garantiza una semana cargada de decisiones difíciles y sorpresas para los seguidores del programa.

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Eliminados previos y horarios de transmisión

En lo que va de la temporada, los concursantes Bobby Larios, Erick y Vivian Baeza (de Halcones), junto a Rey Grupero (de Jaguares), ya han abandonado la competencia. Estos resultados reflejan la intensidad y el ritmo acelerado con el que avanza “Survivor México”.

Para quienes desean seguir cada detalle, la transmisión de la nueva temporada se realiza de lunes a viernes a las 18:30 horas por Azteca Uno. Los domingos, el programa inicia a las 18:00 horas y se centra en los “Juegos de Extinción”, donde cada semana se despide a un participante.

Momentos clave y reacciones en el campamento

El clima en la isla se tornó aún más tenso cuando Azalia expresó abiertamente su molestia hacia sus compañeros, acusándolos de deslealtad. En palabras atribuidas a la concursante: “¡Son una bola de pocos hue*...!”, dejó clara su postura tras el quiebre de la alianza con Sebastián.

Mientras tanto, otras estrategias se despliegan en el juego. En uno de los retos recientes, Shada logró convencer a Julio y se quedó con la recompensa, mostrando que las alianzas y la negociación siguen siendo elementos clave para avanzar.

Para quienes se preguntan qué sucederá en la próxima eliminación, la incertidumbre se mantiene hasta la transmisión oficial. Aunque circulan rumores en redes sociales, la identidad del próximo eliminado solo se confirmará al cierre del “Juego de Extinción”.

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