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Procesan a hombre que ocultaba más de 2 toneladas y media de metanfetamina entre costales de alimento para ganado en Sonora

La sustancia iba disimulada entre costales dentro de una caja refrigerada en la frontera sonorense; un juez lo vinculó por transporte de droga y ordenó internarlo en un penal federal

Procesan a hombre que ocultaba más de 2 toneladas y media de metanfetamina entre costales de alimento para ganado en Sonora. Crédito: FGR
Procesan a hombre que ocultaba más de 2 toneladas y media de metanfetamina entre costales de alimento para ganado en Sonora. Crédito: FGR
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David “N” fue vinculado a proceso por la Fiscalía General de la República tras ser detenido en Sonora con 2 toneladas 600 kilos y 540 gramos de clorhidrato de metanfetamina ocultos en un tractocamión con caja refrigerada que circulaba sobre la Carretera Estatal Puerto Peñasco–Sonoyta.

La detención la ejecutaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Un juez de control determinó su vinculación a proceso por delito contra la salud en la modalidad de transporte de la sustancia, le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó cuatro meses para la investigación complementaria.

Sin documentos y con olor a químicos

Los agentes de la SSPC interceptaron el vehículo sobre la carretera referida durante una inspección. Al revisar la unidad, detectaron dos irregularidades de inmediato: el conductor no portaba la documentación que amparara la carga y, desde el exterior, percibieron un fuerte olor a químicos.

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La carga declarada era alimento para ganado, supuestamente procedente de Sinaloa. La ausencia de papeles y el olor alertaron a los elementos, que procedieron a revisar el interior del tractocamión.

Droga oculta entre los bultos

Dentro de la unidad, los agentes localizaron diversos recipientes disimulados entre los costales. El dictamen pericial posterior confirmó que el contenido era clorhidrato de metanfetamina y estableció el peso total: 2 toneladas 600 kilos y 540 gramos.

Procesan a hombre que ocultaba más de 2 toneladas y media de metanfetamina entre costales de alimento para ganado en Sonora. Crédito: FGR
Procesan a hombre que ocultaba más de 2 toneladas y media de metanfetamina entre costales de alimento para ganado en Sonora. Crédito: FGR

La FGR lleva el caso ante un juez de control

Con el aseguramiento consumado, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó a David “N” ante un juez de control. El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba que el juzgador valoró para determinar la posible participación del imputado en el delito.

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La FGR obtuvo la vinculación a proceso por un delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina.

Prisión preventiva en Hermosillo y cuatro meses de investigación

El juez de control resolvió dos medidas al término de la audiencia. La primera: prisión preventiva oficiosa para David “N” en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 11 CPS, ubicado en Hermosillo, Sonora.

Las manos de un hombre con esposas de metal, en un entorno oscuro con una ventana borrosa con barrotes y un patrón de luz en la pared.
Procesan a hombre que ocultaba más de 2 toneladas y media de metanfetamina entre costales de alimento para ganado en Sonora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda: un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual la FEMDO deberá consolidar el expediente antes de la siguiente etapa procesal.

Zona de tráfico activo en la frontera sonorense

La carretera Sonoyta–Puerto Peñasco acumula al menos dos grandes aseguramientos de metanfetamina en lo que va de 2026. El 21 de julio, elementos de la SSPC y la FGR decomisaron aproximadamente 3 mil 25 kilogramos de la sustancia ocultos en 60 costales de alimento para ganado dentro de un tractocamión con destino a Tijuana, Baja California.

Semanas antes, el 16 de junio, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) había asegurado 145 kilos 454 gramos de metanfetamina en una empresa de paquetería en Hermosillo, Sonora, también con destino a Tijuana. El hallazgo se produjo tras una denuncia anónima y arrojó 184 paquetes con la sustancia durante la inspección del local.

El Gabinete de Seguridad considera a Sonora una entidad estratégica para el tráfico de drogas por su ubicación fronteriza con Estados Unidos. El informe de seguridad del 11 de agosto de 2026 reportó 518 toneladas de droga aseguradas a nivel nacional y 2 mil 725 laboratorios clandestinos de metanfetamina destruidos en 23 entidades del país.

Penas previstas por la ley

El delito contra la salud en la modalidad de transporte de narcóticos está tipificado en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal. Esa disposición establece una pena de 10 a 25 años de prisión y de 100 hasta 500 días multa para quien produzca, transporte, trafique, comercie o suministre narcóticos sin la autorización correspondiente que establece la Ley General de Salud.

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