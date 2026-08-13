Harry Styles en el aeropuerto de la CDMX: así se despide de sus fans mexicanos

El ex integrante de One Direction logró crear una conexión única con sus admiradores en México gracias a temas sorpresa, bromas, improvisaciones y un genuino sentimiento de cariño que se hizo tendencia noche tras noche, con la mira puesta en las siguientes ciudades del Together, Together Tour. (Especial)

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La partida de Harry Styles de la Ciudad de México marca el cierre de una residencia inolvidable que transformó a la capital mexicana en punto de encuentro para miles de fans.

Tras seis conciertos con boletos agotados, el cantante británico fue captado en el aeropuerto de la CDMX, rodeado de su equipo y seguidores que, hasta el último momento, buscaron darle la mejor despedida, dejando claro el eco que tuvo su visita.

El arribo de Harry Styles en el aeropuerto de la CDMX cierra una residencia de seis conciertos inolvidables del Together, Together Tour. (X/ @THEHLWORLD)

Durante casi dos semanas, Styles hizo de México su casa. Más allá de sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros, el intérprete de As It Was recorrió calles, convivió con el ambiente local y protagonizó momentos inolvidables que se iralizaron.

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Un adiós emotivo en el aeropuerto de la CDMX

Poco antes de abordar su vuelo, Harry Styles fue visto en los pasillos del aeropuerto de la CDMX, escoltado por su equipo y personal del recinto:

Fans esperaron su salida y algunos lograron grabar momentos en los que el cantante, con atuendo discreto y varias maletas, cruzó las terminales.

A pesar de la premura, no faltaron gritos de “¡Harry!” y muestras de cariño que acompañaron su despedida.

El registro del momento rápidamente circuló en redes, convirtiéndose en el símbolo de un adiós que muchos vivieron a la distancia.

El público destacó los bailes Styles, la no cancelación de las funciones pese a las tormentas y las bromas con canciones como “Kiwi” durante la gira en la capital. REUTERS/Isabel Infantes

De esta manera, la escena selló una residencia que, más allá de los shows, se convirtió en una experiencia colectiva e inolvidable para los Harries mexicanos.

Seis conciertos, seis recuerdos inolvidables del Together, Together Tour

Cada noche del Together, Together Tour en la capital sumó un capítulo distinto en la memoria de sus seguidores.

En cada concierto, Styles eligió una canción sorpresa: Love of My Life , Matilda , Boyfriends , The Waiting Game , Paint By Numbers y Little Freak .

Hubo instantes que se volvieron virales: la interpretación de Cielito lindo , la frase al ritmo de sonidero “ Viva México, los amo con todo mi corazón ”, su caída en el escenario y el uso del sombrero mexicano.

El público celebró también sus bailes y caras graciosas, su resistencia ante la lluvia y las bromas con canciones como Kiwi, generando una complicidad única.

Harry Styles presentó seis canciones sorpresa en el Estadio GNP Seguros: “Love of My Life”, “Matilda”, “Boyfriends”, “Paint By Numbers”, “The Waiting Game” y “Little Freak”. (Crédito: Raúl A. González / Infobae México)

Así, la conexión con el público se reforzó en cada presentación, consolidando el cariño entre el artista y su audiencia mexicana.

Más allá del escenario: los recuerdos de Harry Styles en México

La relación de Harry Styles con la capital no terminó en el escenario.

Fue visto caminando por Roma Norte , Polanco y Paseo de la Reforma , entrando a cafeterías, saludando a seguidores y cruzando calles como cualquier capitalino.

Regaló churros en El Moro Condesa, hizo una revelación de sexo para una fan, saludó a bebés, imitó gestos del Chavo del Ocho y respondió con humor a peticiones como “Las Mañanitas”.

El artista británico dejó una colección de momentos memorables para sus fanáticos en su visita a México. (laila.moba/TikTok)

En este sentido, cada uno de estos momentos construyó una colección de recuerdos difíciles de igualar para los fans, que convirtieron su despedida en un fenómeno emotivo y masivo, a la espera de un reencuentro con su ídolo en el futuro.

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