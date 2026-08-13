México llegará como país invitado a la feria de turismo de París 2027: Sectur promoverá destinos nacionales

Josefina Rodríguez Zamora durante la mañanera del pueblo de este 13 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)

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La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora anunció que México será el país invitado en la feria de turismo de París en la edición de 2027, uno de los eventos más importantes de Europa a nivel internacional.

“Nos acaba de invitar y ayer, ya aceptamos. París nos invitó, que es una de las ferias más importantes de Europa internacional, para que en este año anunciemos que México es país invitado en el 2027″, informó la funcionaria durante la mañanera del pueblo de este 13 de agosto en Palacio Nacional.