Presunto familiar del gobernador Alejandro Armenta es detenido por fraude en Puebla

El SICOM informó que el detenido tiene parentesco con el gobernador Alejandro Armenta Mier y destacó la política de cero impunidad. (Crédito: Fiscalía de Puebla)

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La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a José “N”, de 36 años, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude genérico, luego de que un juez de control emitiera una orden de aprehensión en su contra.

El Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM) informó que el detenido tiene parentesco con el gobernador Alejandro Armenta Mier y destacó la política de cero impunidad.

“El gobernador Alejandro Armenta ha reiterado que nadie está por encima de la ley y no existen privilegios ni excepciones. La política es clara: Cero Impunidad”, se lee en la publicación del SICOM.

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La captura ocurrió el 11 de agosto de 2026 en la colonia Benito Juárez de la ciudad de Puebla, donde agentes investigadores localizaron al hombre y corroboraron su identidad antes de ejecutar el mandamiento judicial.

La orden fue emitida por un juez de control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, a solicitud de la Fiscalía estatal. Tras su aprehensión, José “N” fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

FGE ejecutó la orden de aprehensión contra José “N”

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, agentes investigadores adscritos a la Coordinación General de Investigación dieron cumplimiento al mandato judicial después de ubicar al sospechoso en la capital del estado.

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La captura ocurrió el 11 de agosto de 2026 en la colonia Benito Juárez de la ciudad de Puebla. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

La institución informó sobre la detención la noche del 12 de agosto, aunque precisó que la aprehensión se había realizado un día antes. El detenido quedó a disposición del juez de control, quien deberá resolver su situación jurídica dentro de los plazos establecidos por la legislación.

La Fiscalía no difundió detalles sobre el fraude que se le atribuye, el monto involucrado, la identidad de las posibles víctimas ni las circunstancias que dieron origen a la investigación.

Por tratarse de una imputación en proceso, la responsabilidad de José “N” deberá ser determinada por las autoridades judiciales.

SICOM confirmó el parentesco con Alejandro Armenta

Después de que la Fiscalía reportó la captura, el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM) difundió información en la que señaló que José “N” tiene parentesco con el gobernador Alejandro Armenta.

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El organismo presentó el caso como parte de las acciones contra la impunidad emprendidas durante la actual administración estatal, al destacar que la investigación derivó en una orden judicial que posteriormente fue cumplimentada por agentes de la Fiscalía.

El organismo presentó el caso como parte de las acciones contra la impunidad. (Crédito: facebook | SICOM Atlixco)

La referencia al vínculo familiar con el mandatario estatal fue difundida por SICOM , mientras que la Fiscalía no señaló en su comunicado que el detenido fuera familiar del gobernador.

Hasta el cierre de esta nota informativa, Alejandro Armenta no había emitido un pronunciamiento público sobre la detención de José “N” ni sobre el parentesco referido por SICOM.

El caso quedó ahora en manos del Poder Judicial del Estado de Puebla, que deberá determinar si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal contra el detenido por el delito de fraude genérico.

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¿Cuáles son las penas por fraude genérico?

Aunque la fiscalía de Puebla informó que José “N” es investigado por “fraude genérico”, el Código Penal estatal establece el delito bajo la denominación de fraude. El término “genérico” se utiliza para distinguir la conducta básica de otras modalidades específicas de fraude contempladas por la legislación.

El artículo 403 del Código Penal de Puebla establece que comete fraude quien, mediante engaño o aprovechándose del error en que se encuentra otra persona, obtiene ilícitamente alguna cosa o alcanza un lucro indebido. La sanción depende del valor de lo defraudado y puede ir de seis meses a tres años de prisión cuando el monto no supera las 100 UMA o no puede determinarse, hasta siete a 10 años de prisión cuando supera las mil UMA, además de las multas correspondientes.

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En el caso de José “N”, la Fiscalía no ha informado qué tipo de engaño habría utilizado, cuánto dinero estaría involucrado ni quiénes serían las posibles víctimas. Por ello, todavía no es posible establecer qué supuesto concreto habría dado origen a la acusación.