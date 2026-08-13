Gustavo Adolfo Infante respalda a los Topos mexicanos entre la polémica por su intervención en rescates de Colombia

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El conductor Gustavo Adolfo Infante defendió la labor de los Topos mexicanos en medio de la polémica por su presencia en Colombia tras el terremoto de 7.4 grados que sacudió ese país este 10 de agosto.

Durante la emisión de De Primera Mano, el periodista recordó la experiencia de los rescatistas mexicanos en el sismo de 2017 y destacó su aportación internacional, mientras la sociedad colombiana debate la utilidad de su llegada.

Los Topos Azteca llegaron recientemente a Cali para sumarse a las tareas de búsqueda y rescate, pese a que Topos Tlatelolco informó que no irán debido a que el gobierno colombiano les señaló que ‘no permitirán el ingreso de grupos de rescate externos’ y que sólo evaluaban aceptar apoyo de Estados Unidos, Chile y Ecuador.

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- créditos Raúl Arboleda / AFP | @toposazteca/IG

Gustavo Adolfo Infante reconoce la experiencia de los Topos

Al hablar sobre la llegada de los Topos Azteca a dicho país, Infante subrayó que los rescatistas mexicanos han demostrado su capacidad tanto en México como en el extranjero.

“En 2017 a mí me tocó ver en acción a los Topos, aquí en la Condesa, después del terremoto de septiembre. Estuve ahí en la cobertura y era verdaderamente maravilloso verlos trabajar”, dijo el periodista en De Primera Mano.

El conductor también resaltó el respeto internacional al gesto de guardar silencio durante los rescates, y relató que le tocó presenciar el rescate de una mujer con vida:

“Era un silencio sepulcral, porque los perros estaban trabajando y los Topos estaban trabajando para ver si escuchaban a alguien con vida. Me tocó el rescate de una señora, fue maravilloso”.

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Los Topos Aztecas llegan a Cali para apoyar el rescate tras el sismo de 7,4 - crédito Raquel Cunha/Reuters/Instagram

La llegada de los Topos a Colombia y la polémica por su intervención

El pasado 11 de agosto, la Brigada de rescate de Topos Tlatelolco emitió un comunicado en el que señalaba que tras estar en comunicación con el gobierno colombiano, se les indicó que no permitirían el ingreso de rescatistas externos y que sólo se evaluaba el apoyo de EEUU, Ecuador y Chile.

Durante la madrugada del 12 de agosto, Los Topos Aztecas llegaron a Cali para apoyar en labores de búsqueda y rescate tras el sismo.

Comunicado de Topos Tlatelolco. (@topos)

Sin embargo, la polémica escaló en una entrevista donde un periodista interrogó a Héctor Méndez, presidente y fundador de los Topos Azteca, sobre los permisos del grupo con las autoridades colombianas.

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“Nosotros atendemos el llamado del deber, no solicitamos permisos. No venimos a la politiquería”, señaló el rescatista.

La conversación escaló hasta el punto que Méndez colgó la llamada.

Pese a la controversia, durante la mañana de este 13 de agosto se dio a conocer que Topos Azteca logró su primer rescate en Cali.

¿Qué dijo el gobierno mexicano al respecto?

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el gobierno de Colombia no permitió el ingreso de la brigada de rescate del Ejército mexicano tras el terremoto de 7.4 grados debido a requisitos de certificación.

Durante su conferencia matutina este 13 de agosto, Sheinbaum rectificó la información difundida el día anterior y explicó que Colombia solicitó una certificación adicional para autorizar el despliegue del equipo mexicano, el cual permanece listo para viajar en cuanto reciba luz verde.

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La funcionaria Claudia Sheinbaum se dirige a la audiencia desde un podio, acompañada por la bandera nacional y una representación artística de mujer con bandera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheinbaum destacó la experiencia internacional de los rescatistas:

“Han ido a 98 países a rescatar y a trabajar por la gente solidariamente”, dijo la mandataria.

Aunque la brigada militar no obtuvo autorización, México sí logró enviar 58.5 toneladas de ayuda humanitaria, entre despensas, agua y medicamentos, a bordo de aviones de la Fuerza Aérea. “Ya depende de ellos, pues, si necesitan, si apoyan el envío de la brigada a Colombia”, enfatizó la presidenta mexicana.

La negativa colombiana también aplicó a la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, organización civil que decidió no viajar y concentrar su apoyo en la recolección de víveres desde México,

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