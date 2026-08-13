Paola Dalay responde a los rumores de separación de José Eduardo Derbez: ¿Hubo infidelidad?

Paola Dalay y José Eduardo IG/paodalay_2203

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Paola Dalay finalmente reaccionó a las especulaciones que apuntan a una posible ruptura con José Eduardo Derbez y dejó claro que, por ahora, no pretende adelantar una versión definitiva. La joven explicó que el actor se encuentra trabajando en España, mientras ella permanece en México debido a sus propios proyectos.

“José Eduardo está trabajando ahorita en España. Yo me quedé aquí porque tengo unos proyectos”, explicó Paola ante los medios. Cuando le preguntaron si podía desmentir que estuvieran separados, prefirió esperar a que su pareja regrese para hablar juntos.

“Ya que llegue José Eduardo, hablaremos los dos con ustedes y les contaremos a ver qué está pasando”, señaló. La declaración ocurre después de los comentarios de Victoria Ruffo, quien había evitado confirmar una supuesta ruptura al considerar que únicamente su hijo podría aclarar directamente la situación.

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Paola habla de crisis, pero niega que exista infidelidad

José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija y enfrentan los rumores sobre una supuesta separación (Redes Sociales)

La influencer reconoció que ninguna relación está libre de dificultades y aceptó que pueden existir momentos complicados. “Obviamente siempre va a haber días buenos, días malos”, comentó, aunque aseguró que ambos acostumbran resolver sus diferencias mediante el diálogo.

“Todo se arregla, todo se resuelve, todo se habla. Totalmente, siempre lo hemos hablado”, afirmó. Incluso planteó que, si algún día llegaran a separarse, ambos tendrían claro que Tessa sería la prioridad y que podrían mantener una buena relación por el bienestar de su hija.

Respecto a la diferencia de edad de diez años entre ella y José Eduardo, Paola fue contundente: “No, la verdad es que no siento que eso sea un problema. Creo que es el menor de los problemas”. Después calificó las versiones que apuntan a una crisis relacionada con ese tema como “rumores, chismes falsos, falsísimos”.

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“Cuernos no ha habido aquí”: sale en defensa de Mafer Reséndiz

(Instagram: @jose_eduardo92)

El momento más polémico llegó cuando Paola fue cuestionada sobre las versiones que involucraban a terceras personas. La influencer manifestó su enojo por la manera en que se ha relacionado a Mafer Reséndiz, colaboradora del programa de Jose Eduardo.

“Creo que los dos tenemos un compromiso muy claro y los dos siempre nos hemos respetado”, sostuvo Paola antes de lanzar una frase contundente: “Cuernos no ha habido aquí, ¿okay?”

Lejos de señalar a Mafer, Dalay la defendió públicamente. “Mafer es lindísima”, dijo, y añadió que es “una mujer educada, con valores” que siempre la ha tratado bien. También lamentó que la colaboradora esté siendo involucrada en una situación que, según su versión, no le corresponde.

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Paola queda sorprendida por Victoria Ruffo

Paola Dalay, novia de José Eduardo Derbez (Instagram/@paodalay_2203)

Paola reconoció que las declaraciones de Victoria Ruffo sí le causaron sorpresa. “Un poquito, sí, la verdad sí me sorprendió”, respondió cuando le preguntaron por los comentarios de la actriz, aunque insistió en que, desde su perspectiva, no existe el conflicto que se ha planteado.

“Realmente no es, no es verdad, nos llevamos muy bien”, afirmó sobre su relación con Mafer. También dejó abierta la posibilidad de conversar directamente si hubo alguna percepción equivocada: “Me gustaría que si lo sintió así lo habláramos, pero según yo no”.

Además, Paola aseguró que el contacto entre ambas continúa. “Sí, sí, sí, hemos hablado, me ha visitado, nos hemos visto”, explicó. Por ahora, la joven no confirmó una separación de José Eduardo y dejó una condición clara para hablar ampliamente del tema: esperar el regreso del actor desde España para que ambos puedan dar su versión.

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