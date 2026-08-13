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Sección 22 de la CNTE se reunirá con Sheinbaum este jueves: estos son los temas que se abordarán

Ante la presencia de elementos de seguridad en Palacio Nacional, la presidenta descartó alguna movilización por parte de los maestros

Mujer de cabello recogido y traje azul habla desde un podio, con bandera de México a la izquierda y mural de mujer con bandera a la derecha.
La funcionaria Claudia Sheinbaum se dirige a la audiencia desde un podio, acompañada por la bandera nacional y una representación artística de mujer con bandera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció hace casi dos semanas que se reuniría con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Palacio Nacional tras semanas de protestas y movilizaciones intensas durante el mes de junio. Dicha reunión fue agendada para este jueves 13 de agosto al rededor de las 10:30 de la mañana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que fue durante un evento con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, cuando sostuvo una breve conversación con un grupo de maestros de la Sección 22, encabezados por Yenny Aracely Pérez Martínez, con quien acordó que se llevaría a cabo esta reunión que los maestros han pedido durante mucho tiempo.

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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que durante una reciente visita a Oaxaca, la dirigencia de la sección 22 le solicitó un encuentro, a través del gobernador del estado. “Me pidió el gobernador de Oaxaca, porque a través de él, la dirigencia de la sección 22 pidió hablar conmigo a la entrada de uno de los eventos”, narró.

De acuerdo con Sheinbaum, en ese primer acercamiento la dirigencia planteó que existían compromisos específicos para el magisterio de Oaxaca que aún no se han cumplido. “Y les dije: ‘¿Qué vamos a tratar en la reunión?’. Y me dijeron: ‘Temas de Oaxaca, que de acuerdo con ellos no se han cumplido’”, explicó la mandataria.

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A demonstrator places a banner next to a spray-painted vehicle while dissident teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) take part in a protest heading towards Ciudad de Mexico Stadium, ahead of the 2026 FIFA World Cup in Mexico City, Mexico, June 9, 2026. REUTERS/Luis Cortes
A demonstrator places a banner next to a spray-painted vehicle while dissident teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) take part in a protest heading towards Ciudad de Mexico Stadium, ahead of the 2026 FIFA World Cup in Mexico City, Mexico, June 9, 2026. REUTERS/Luis Cortes

Estos son los temas que Sheinbaum va a abordar con la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que la agenda de la reunión con la sección 22 de la CNTE estará centrada exclusivamente en los temas de Oaxaca que, según la dirigencia magisterial, no se han cumplido. Durante la conferencia, la mandataria relató que la solicitud de este encuentro surgió directamente de los líderes sindicales, quienes manifestaron la necesidad de revisar “qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido de los compromisos que estableció la Secretaría de Educación Pública y Gobernación con las y los maestros de Oaxaca”.

Entre los asuntos a tratar, Sheinbaum mencionó que se revisará el avance de los acuerdos previamente pactados entre el magisterio oaxaqueño y el gobierno federal. Aunque no se detallaron públicamente los puntos específicos de la agenda, la presidenta subrayó que los temas corresponden únicamente a demandas y compromisos vinculados al ámbito educativo en Oaxaca, y no a temas nacionales de la CNTE.

“Si son temas de Oaxaca, los recibo en la Ciudad de México en dos semanas”, recordó Sheinbaum sobre el acuerdo alcanzado con la dirigencia local, reafirmando que el diálogo estará enfocado en dar seguimiento puntual a las inquietudes y necesidades expresadas por los docentes del estado.

En respuesta a cuestionamientos sobre el notable resguardo de seguridad en los alrededores del Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la medida es preventiva y no responde a previsión de protestas. “No veo por qué tendría que haber alguna movilización, porque sencillamente, pues fue un acuerdo en mi visita a Oaxaca”, sostuvo.

La mandataria insistió en que la presencia de elementos de seguridad responde a protocolos habituales ante encuentros de esta naturaleza. “La presencia de estos elementos sería de una manera preventiva”, confirmó.

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