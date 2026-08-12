Mazunte, el refugio secreto en Oaxaca para desconectarte en agosto

Mazunte, Oaxaca: Paraíso costero entre playas. (Facebook: Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca)

Guardar

Mazunte se ha consolidado como el destino ideal para quienes buscan desconexión, naturaleza y autenticidad en la costa de Oaxaca.

Ubicado en el municipio de Santa María Tonameca, este pueblo fue reconocido oficialmente como Pueblo Mágico el 25 de septiembre de 2015 por la Secretaría de Turismo.

El gobierno federal describe a Mazunte como un lugar donde el turismo sostenible, los rituales ancestrales y la preservación ecológica se entrelazan para ofrecer experiencias transformadoras a visitantes nacionales y extranjeros.

La llegada es posible por vía terrestre desde Puerto Escondido o la capital oaxaqueña, facilitando el acceso para quienes desean aprovechar el clima tropical y las aguas cálidas del Pacífico durante el verano.

PUBLICIDAD

Ubicación y acceso

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Turismo, Mazunte se ubica a media hora de Puerto Ángel y Pochutla, a poco más de una hora de Puerto Escondido y a seis horas de Oaxaca capital por carretera.

El acceso más directo es aterrizar en Puerto Escondido y continuar por carretera.

El clima tropical predomina, con temperaturas promedio de 27 ℃ y máximas que alcanzan los 35 ℃ en los meses de verano, lo que permite disfrutar plenamente de las playas y actividades al aire libre en agosto.

Surf y deportes acuáticos

Mazunte es reconocido por ofrecer condiciones ideales para practicar surf en sus playas.

La Secretaría de Turismo señala que este Pueblo Mágico atrae a visitantes de todo el mundo interesados en surfear en aguas cálidas del Pacífico, lo que suma una opción deportiva al descanso y la desconexión que ofrece el destino.

PUBLICIDAD

Mazunte es reconocido por ofrecer condiciones ideales para practicar surf. (Gobierno de México)

Punta Cometa: espiritualidad y paisajes

Las entidades del gobierno federal y estatal coinciden en que Punta Cometa es el punto más sagrado del Pacífico mexicano y una de las principales atracciones de Mazunte.

Este cerro, que se adentra en el mar formando una media luna, es la montaña más saliente del Pacífico Sur de México.

Desde su cima, los visitantes pueden presenciar amaneceres y puestas de sol únicos, y participar en rituales ancestrales junto a habitantes y turistas.

Esta experiencia, promovida en portales oficiales como la Secretaría de Turismo, enriquece el viaje con un contacto profundo con la naturaleza y la tradición espiritual de la región.

PUBLICIDAD

Punta Cometa es el punto más sagrado del Pacífico mexicano y una de las principales atracciones de Mazunte. (Gobierno de México)

Conservación ecológica: Centro Mexicano de la Tortuga y liberación de especies

El compromiso con la conservación es uno de los pilares de Mazunte, de acuerdo con la Secretaría de Turismo y la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

El Centro Mexicano de la Tortuga es la institución emblema del pueblo: aquí se cuidan especies como la golfina, la prieta, la laúd y la carey, y se llevan a cabo liberaciones de tortugas, especialmente en temporada de lluvias y verano.

Esta actividad, abierta a quienes visitan Mazunte en agosto, tiene el doble objetivo de educar y sensibilizar a la población, y de fortalecer la identidad comunitaria.

PUBLICIDAD

El Centro Mexicano de la Tortuga es la institución emblema del pueblo: aquí se cuidan especies como la golfina, la prieta, la laúd y la carey, y se llevan a cabo liberaciones de tortugas, especialmente en temporada de lluvias y verano. (Gobierno de México)

Economía local y proyectos comunitarios

El gobierno federal destaca la economía social de Mazunte, basada en cooperativas y en la producción de cosméticos naturales con ingredientes locales.

Estos proyectos cuentan con el respaldo de instituciones académicas como la UNAM, el IPN y la Universidad de Stanford.

Información oficial del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera detalla que, en 2016, el municipio de Santa María Tonameca generó cerca de 180 millones de pesos en el sector agrícola y casi 59 millones en ganadería, consolidando así una base económica diversa y autosuficiente.

Mazunte se distingue, según la Secretaría de Turismo, por mantener intactas sus costumbres y su arquitectura, así como por la colaboración activa de sus habitantes en iniciativas que preservan la identidad y el entorno del pueblo.

PUBLICIDAD

Los visitantes pueden adquirir productos elaborados por manos locales y participar en actividades que favorecen el desarrollo sostenible.

Celebraciones, festivales y vida cotidiana

Mazunte ofrece una agenda enfocada en experiencias auténticas, aunque el Festival Internacional de Jazz se realiza en noviembre.

Según el portal oficial del Gobierno de México, el pueblo vive el arte, la música y el encuentro comunitario a lo largo del año, con retiros espirituales, talleres y actividades culturales que permiten a los turistas integrarse a la vida local.

El turismo de Mazunte, según la Secretaría de Turismo, prioriza el respeto por el entorno natural, la hospitalidad y la transmisión de tradiciones vivas.

Mazunte fue reconocido oficialmente como Pueblo Mágico el 25 de septiembre de 2015 por la Secretaría de Turismo. (Gobierno de México)

Gastronomía regional y hospitalidad

La gastronomía de Mazunte, avalada por la Secretaría de Turismo, se caracteriza por platillos a base de pescados y mariscos frescos, así como por recetas tradicionales como el mole negro, el caldo de piedra, las tlayudas, los tamales de iguana y los chapulines.

PUBLICIDAD

El mezcal de la región, el chocolate y el pan artesanal son imperdibles para quienes buscan sabores auténticos.

Los portales gubernamentales subrayan que la calidez de los mazunteños, el respeto por los saberes ancestrales y la participación comunitaria hacen que cada visitante sea recibido como un miembro más de la comunidad.

La Playa Mazunte en Oaxaca exhibe su costa de arena clara y aguas turquesas. (Gobierno de México)

Mazunte, el refugio secreto

Mazunte es el refugio oculto de Oaxaca, perfecto para desconectarse durante agosto.

Sus playas tranquilas, actividades ecológicas, tradiciones ancestrales y proyectos comunitarios garantizan una experiencia de transformación personal.

Este pueblo mágico ofrece el equilibrio perfecto entre descanso, contacto con la naturaleza y participación cultural, consolidándose como un destino imprescindible para quienes buscan autenticidad y bienestar en el Pacífico mexicano.

PUBLICIDAD