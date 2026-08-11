Cómo registrar mi línea telefónica según mi compañía

El plazo para realizar el registro de tu línea esta a punto de cumplirse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El 15 de agosto se cumple la primera fecha límite para la primera etapa de registros de líneas telefónicas para los números con las terminaciones O Y 1.

Por un lado, las líneas con terminación 0 tienen como fecha límite el 15 de agosto, mientras que las que terminan en 1 deben quedar registradas a más tardar el 31 de agosto.

PUBLICIDAD

Es por ello que es importan que los números de teléfono que tengan en su último digito uno de estos números realicen su registro cuanto antes sino desean arriesgarse a la suspensión de su línea

Sin embargo, los usuarios han manifestado dudas sobre cómo realizar su registro de acuerdo con su compañía, por lo que aquí te damos el paso a paso de las tres compañías más grandes del país.

PUBLICIDAD

El 15 de agosto se cumple la primera fecha límite para la primera etapa de registros de líneas telefónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo registrar mi línea telefónica si mi compañía es Telcel

Para registrar tu línea telefónica Telcel en México, generalmente debes asociar tu número con tu CURP como parte del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RNUTM), requerido por autoridades mexicanas para combatir delitos como extorsión y secuestro.

Acude a un Centro de Atención a Clientes Telcel Lleva contigo una identificación oficial (INE o pasaporte) y tu CURP. El personal te ayudará a registrar tu línea y asociarla con tus datos. Registra tu línea por mensaje SMS Algunos servicios permiten enviar un SMS con la palabra “ALTA” seguida de tu CURP al número que indique Telcel (consulta si esta opción está habilitada actualmente, ya que puede variar). Registra en línea a través del portal Mi Telcel Ingresa a Mi Telcel

Inicia sesión con tu número Telcel.

Busca la opción para actualizar datos o registrar tu línea (si está disponible).

Ingresa tu CURP y los datos solicitados. Llama al Centro de Atención Telefónica Marca al 264 desde tu Telcel (prepago) o 111 (pospago) para que un asesor te guíe en el proceso.

Cómo registrar mi línea telefónica si mi compañía es Movistar

Para registrar tu línea telefónica Movistar en México, debes asociar tu número con tus datos personales (CURP), en cumplimiento con las disposiciones del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RNUTM). Este trámite es obligatorio para todas las compañías y ayuda a prevenir delitos asociados a líneas no registradas.

PUBLICIDAD

1. <b>En centros de atención Movistar</b>

Acude a cualquier Centro de Atención a Clientes Movistar con:

Tu identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional).

Tu CURP.

El número de la línea que deseas registrar.

El personal realizará el registro en el sistema.

2. <b>Por teléfono</b>

Puedes comunicarte al *611 desde tu línea Movistar o al 800 888 8366 desde cualquier teléfono. Solicita el registro de tu línea y proporciona la información que te solicite el asesor.

PUBLICIDAD

3. <b>En línea (Mi Movistar)</b>

Ingresa a la aplicación o portal Mi Movistar

Inicia sesión con tu número Movistar.

Busca la opción para actualizar datos personales o registrar la línea (puede variar la ubicación de la función).

Ingresa tu CURP y los datos requeridos.

4. <b>Vía SMS (según disponibilidad)</b>

Algunas ocasiones Movistar habilita el registro vía SMS. Envía la palabra “ALTA” seguida de tu CURP al número que indique Movistar (verifica si esta opción está disponible actualmente, pues puede variar según campañas o disposiciones oficiales).

Cómo registrar mi línea telefónica si mi compañía es ATT

Para registrar tu línea telefónica AT&T en México, debes asociar tu número con tu CURP, en cumplimiento con las regulaciones del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RNUTM). Este trámite es obligatorio y ayuda a evitar el uso de líneas anónimas en actividades delictivas.

PUBLICIDAD

1. <b>Acude a un Centro de Atención AT&T</b>

Presenta una identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional).

Lleva tu CURP.

Proporciona el número de tu línea.

El personal realizará el registro en el sistema.

2. <b>Vía telefónica</b>

Llama al *611 desde tu línea AT&T o al 800 1010 288 desde cualquier teléfono.

Solicita el registro de la línea y proporciona los datos que te pidan (CURP y datos personales).

3. <b>Por Internet (Mi AT&T)</b>

Ingresa a Mi AT&T

Inicia sesión con tu número AT&T.

Busca la sección de “actualización de datos” o “registro de línea” (puede variar la ubicación).

Ingresa tu CURP y demás datos solicitados.

4. <b>Vía SMS (sujeto a disponibilidad)</b>

En algunos periodos, AT&T habilita el registro vía SMS. Por lo general, debes enviar la palabra “ALTA” seguida de tu CURP al número que indique AT&T (verifica si esta opción está activa en el sitio oficial).

PUBLICIDAD

Una mano sostiene un teléfono móvil con un calendario que muestra fechas importantes, mientras tarjetas SIM y los logos de Telcel y AT&T se extienden sobre un fondo bicolor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que la fecha límite de registro depende del último digito de tu número de celular.