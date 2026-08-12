EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy miércoles 12 de agosto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar sobre la denuncia que presentó Movimiento Ciudadano (MC) en contra de Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública (SEP); asimismo, quizá brinde detalles sobre la ayuda humanitaria que se ha enviado a Colombia tras el terremoto.

Sin embargo, la agenda de Sheinbaum está sujeta a cambios.