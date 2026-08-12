Cómo hacer un aromatizante natural para el baño sin gastar casi nada

Un frasco de vidrio, aceite vegetal y plantas secas son suficientes para preparar un aromatizante casero sin productos químicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con plantas como lavanda, romero, manzanilla o hierbabuena es posible preparar un aromatizante casero para el baño sin comprar productos químicos ni gastar de más.

El procedimiento es sencillo: una infusión concentrada, un frasco con aceite vegetal o un ramillete seco bastan para transformar el ambiente.

La base está en el conocimiento herbolario documentado en el Botiquín de plantas medicinales de la UNAM, coordinado por la doctora María Socorro Orozco Almanza y colaboradores.

Estas plantas se han usado por generaciones en México tanto para la salud como para el cuidado del hogar.

La lavanda y el romero, también parte de esa riqueza botánica, son la base de los aromatizantes naturales que cualquier persona puede preparar en casa. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

Aromatizante en spray: la opción más rápida

Se hierven hojas o flores frescas o secas de lavanda, menta, manzanilla o romero en suficiente agua. Se tapa y se deja reposar diez minutos.

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Una vez frío, se cuela el líquido y se vierte en un atomizador limpio.

El spray de plantas aromáticas se conserva hasta una semana en el refrigerador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se aplica directamente dentro del baño, en cortinas o en textiles cada vez que se quiera renovar el aroma.

Para una versión más concentrada, se puede duplicar la cantidad de planta sin cambiar el agua. Este preparado se conserva hasta una semana en el refrigerador.

Ramilletes secos: el método más sencillo

Se cortan ramitas de lavanda, romero o hierbabuena y se cuelgan boca abajo en un lugar con sombra y ventilación hasta que sequen por completo.

Una vez secas, se colocan directamente en el baño o se meten en bolsitas de tela y se cuelgan en cualquier rincón del hogar.

El spray de plantas aromáticas se conserva hasta una semana en el refrigerador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de aromatizar, estas plantas funcionan como repelente natural de insectos, en particular la albahaca y la lavanda, según documenta el material de la UNAM.

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El aroma de los ramilletes secos puede durar varias semanas sin necesidad de reemplazarlos.

La caléndula y la manzanilla son opciones de fragancia suave recomendadas por investigadores de la UNAM para preparar aromatizantes caseros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceite macerado: para un difusor de varitas casero

Se llena un frasco de vidrio con ramas o flores de la planta elegida y se cubren completamente con aceite de oliva o de girasol.

Se deja reposar al menos una semana en un lugar oscuro, agitando el frasco cada día.

El aceite macerado con plantas aromáticas requiere al menos una semana de reposo en lugar oscuro antes de poder usarse como difusor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez listo, se filtra el aceite y se coloca en un frasco de cuello angosto. Se insertan palitos de madera o bambú y el aroma se dispersa de forma gradual y continua.

Una sola preparación puede durar varias semanas antes de necesitar recarga.

Qué plantas aromáticas usar y dónde conseguirlas

Todas las plantas recomendadas por Orozco Almanza y su equipo son de fácil acceso: se consiguen en mercados locales o se cultivan en macetas dentro del departamento.

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La lavanda relaja y repele mosquitos. El romero tiene un aroma herbal intenso y purifica el aire. La hierbabuena y la menta refrescan el ambiente.

El romero, la lavanda y la hierbabuena son algunas de las plantas aromáticas más accesibles en los mercados mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzanilla y la caléndula aportan fragancias suaves. Cualquiera de estas plantas, sola o combinada, funciona para los tres métodos descritos.

Qué plantas combinan bien para aromatizar el baño

No hay una fórmula única. El Botiquín de plantas medicinales señala que la lavanda y el romero se han usado tradicionalmente juntos para aromatizar ambientes y ropa.

La hierbabuena con manzanilla produce un aroma fresco y suave, ideal para baños pequeños.

La lavanda y el romero se han usado tradicionalmente para aromatizar ambientes y ropa, según el Botiquín de plantas medicinales de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El toronjil y la albahaca aportan notas más dulces. Según el material de la UNAM, cada planta tiene propiedades y aromas distintos que pueden aprovecharse según lo que se busque.

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Cómo tener plantas aromáticas en casa sin necesitar jardín ni espacio extra

La publicación describe una alternativa que resuelve el abasto por mucho tiempo: un huerto vertical montado en una zapatera colgada en una pared iluminada del baño o de cualquier rincón del hogar.

Con ese sistema, plantas aromáticas vivas aromatizan el espacio de forma continua y sin costo adicional una vez establecidas.

Cultivar plantas aromáticas en casa es una práctica que combina bienestar, ecología y economía doméstica, según investigadores de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inversión inicial es mínima y la materia prima para cualquiera de los tres métodos anteriores queda disponible todo el año.