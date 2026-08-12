De llorar por Fede a ser acusado de ' victimizarse’: por qué Moisés Peñaloza es el habitante más criticado de LCDLFM

Ese Pérez también lo señaló directamente durante el segundo cine de la temporada, dónde de frente le dijo que cuestionaba su comportamiento con Ernesto y que consideraba que tenía solo 2 años como actor pues los 12 no se le notan. (Captura de pantalla Vix)

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Moisés Peñaloza, actor de telenovelas y habitante de La Casa de los Famosos México 2026, acumula en apenas tres semanas de competencia una serie de episodios que lo han convertido en el participante más cuestionado de la temporada: una trampa confirmada por la producción, un pacto roto, abrazos a quienes acaba de nominar y un llanto por la salida de Fede Vigevani que el público leyó como victimismo calculado.

Antes de que se grabara el primer episodio, Peñaloza ya cargaba con un señalamiento: la periodista Martha Figueroa reveló en el programa Con permiso que, según fuentes cercanas a su expareja Elaine Haro, el actor le habría preguntado directamente “¿Cuánto me vas a dar pa’ no hablar de ti adentro de la casa?”. Haro, de acuerdo con ese relato, rechazó cualquier pago. No existe prueba documental publicada ni denuncia formal.

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Moisés Peñaloza/ Redes Sociales

Haro, de acuerdo con ese relato, rechazó cualquier pago. No existe prueba documental publicada ni denuncia formal. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La trampa que la producción confirmó y no castigó

El actor hizo trampa en la Prueba del Líder de la semana y Ese Pérez lo exhibió (Redes Sociales)

En la Prueba del Líder de la Semana 3, Ese Pérez acusó a Peñaloza de abrir candados de forma irregular y lo reportó directamente ante La Jefa. La producción revisó el material de las más de 60 cámaras instaladas en la casa y confirmó la irregularidad.

Lo que encendió las redes no fue la trampa en sí, sino lo que vino después: en lugar de descalificarlo, la producción anuló la vuelta y repitió la prueba. El resultado fue el mismo. Moisés avanzó a la semifinal varonil, venció a Luis Chaparro y Memo Schutz y se coronó líder de la semana.

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El hashtag #LaCasaDeLosFamososMx se saturó de críticas tanto al participante como a la producción. Ya era su segundo liderazgo consecutivo: el 3 de agosto había ganado el primero al superar a Ese Pérez y al propio Masad Altamimi en una prueba de resistencia en poste giratorio.

Ese Pérez también lo señaló directamente durante el segundo cine de la temporada, dónde de frente le dijo que cuestionaba su comportamiento con Ernesto y que consideraba que tenía solo 2 años como actor pues los 12 no se le notan.

Lo que encendió las redes no fue la trampa en sí, sino lo que vino después: en lugar de descalificarlo, la producción anuló la vuelta y repitió la prueba. (IG Moisés Peñaloza)

El pacto roto con Masad y el guion repetido con Yahir y Laguardia

Masad Altamimi y Moisés habrían acordado salvarse mutuamente. Cuando Peñaloza ganó ese beneficio, no protegió a Masad sino a Gema Garoa, argumentando que ambos estudiaron actuación juntos en el CEA.

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Masad no aceptó la explicación: “Yo nunca veo que tú hables con Gema. Platicas más conmigo que con Gema. En el juego, es estrategia, no con los corazones”. Luego fue más directo, frente a otros compañeros: “El más hipócrita de esta casa”, le dijo a Peñaloza.

El señalamiento cobró más peso cuando Yahir y Ernesto Laguardia platicaron y descubrieron que Moisés les había dicho exactamente lo mismo a los dos: que los había nominado “simplemente porque tenía que soltar un nombre”. Ese Pérez, por su parte, le dijo a Karina Torres: “Siento que no es honesto y que anda bien hipócrita con todos, lo que es al chile”.

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El abrazo a Laguardia y la guerra de comunicados

Moisés Peñaloza acusa al equipo de Ernesto Laguardia de una campaña de odio y recibe polémica respuesta (Instagram)

El 5 de agosto, Moisés otorgó tres puntos a Laguardia en la segunda gala de nominaciones, argumentando la lesión en el pie que limita al actor de 66 años. Lo que detonó la controversia no fue el voto: fue el abrazo que le dio después.

El equipo de Laguardia publicó ese clip en X y TikTok con el texto: “POV: cuando tienes un amigo que es bien falso e hipócrita”. La imagen circuló con rapidez y no pasó desapercibida.

El 10 de agosto, el Team Moisés respondió con un comunicado en redes acusando a los administradores de las cuentas del actor de impulsar una campaña de hostilidad. Precisó que “en ningún momento ha existido una falta de respeto directa entre ellos” dentro de la casa. El equipo de Laguardia contestó con otro comunicado en el mismo formato, firmado “por el editor”, que incluía únicamente un emoji de risa.

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Los equipos de Cynthia Klitbo, Flor Vigna, Masad, Gema Garoa, Memo Schutz y Arantza Ruiz se sumaron a la burla con sus propios comunicados: “Los trapos de la cocina no se usan en el baño. Atentamente los que no somos cochinos”, publicó el equipo de Klitbo.

De llorar por Fede a ser acusado de querer protagonismo

La reacción dividió al público. Varios usuarios en redes interpretaron el momento como una estrategia para generar empatía: “Moisés no puede estar dos minutos sin ser el protagonista” (Captura ViX/Redes sociales)

Cuando Fede Vigevani —el infiltrado uruguayo que permaneció dos semanas en la casa— abandonó el programa, Moisés rompió en llanto. “Sentí como melancolía, sentí que quería irme. Aquí sacas monstruos que no quieres y cuando se abrió la puerta, quería irme, quería correr”, declaró.

La reacción dividió al público. Varios usuarios en redes interpretaron el momento como una estrategia para generar empatía: “Moisés no puede estar dos minutos sin ser el protagonista”; “Fede se va y Moisés a huevo queriendo tener atención. Está cabrón el papel de víctima”.

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Lo que añadió peso a esa lectura fue lo que el propio Fede había dicho antes de salir, durante la dinámica de El Cine, donde La Jefa proyectó declaraciones que los compañeros habían hecho sobre Peñaloza a sus espaldas. Ese Pérez, Masad, Arantza Ruiz, Flor Vigna, Yahir, Laguardia y el propio Vigevani coincidieron en calificarlo de “inseguro” y “envidioso”. Fede lo confrontó directamente: “Yo sentí muchas veces que me has tirado muchos comentarios negativos como rebajando, pero no sé si tú te das cuenta”.

La defensa de Moisés y el público dividido

Ante las imágenes proyectadas en El Cine, Peñaloza respondió: “Yo voy a seguir jugando igual y no me lo tomo personal”. Explicó a Gema Garoa que su actitud forma parte de su estrategia frente a las nominaciones, y declaró en otro momento: “Vine a jugar por mí”.

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Una parte del público salió en su defensa, argumentando que nominar dentro de un reality es parte del juego y no equivale a traición. “Que chafa página de Ernesto Laguardia, a huevo tiene que nominar a alguien, eso no es ser hipócrita”, escribió el usuario josedavidmuozv2 en X.

La otra parte lo señala como el villano de la temporada, con una etiqueta que, según sus críticos, él mismo construyó episodio a episodio: la trampa en la prueba, el pacto roto, el guion repetido con tres compañeros distintos y el llanto en el momento menos esperado.