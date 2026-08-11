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Marc Cucurella: el día que jugó en Coapa antes de conquistar el Mundial 2026

Antes de consolidarse en el futbol europeo, el lateral español tuvo un inesperado paso por México cuando apenas tenía 15 año

Collage de jóvenes futbolistas en un campo de césped. Un jugador con camiseta de rayas rojas y azules, logotipo FC Barcelona y Qatar Airways, mira al frente. Otros jugadores y césped.
(José Luis Jasso) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Marc Cucurella atraviesa el momento más importante de su carrera después de conquistar la Copa del Mundo 2026 con la Selección de España y concretar su llegada al Real Madrid.

Sin embargo, antes de convertirse en uno de los laterales izquierdos más reconocidos del futbol internacional, el defensa alellense tuvo una experiencia en México que forma parte de sus primeros pasos fuera del viejo continente.

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De acuerdo con el fotógrafo mexicano José Luis Jasso, quien recientemente publicó imágenes de aquel momento, la relación de Cucurella con el futbol mexicano se remonta a agosto de 2013, cuando el entonces jugador de las fuerzas básicas del Barcelona viajó a la Ciudad de México para disputar la extinta Copa Independencia Sub-17.

El torneo se llevó a cabo en las instalaciones de Coapa, sede del Club América, y reunió a diferentes equipos juveniles. Con apenas 15 años, Cucurella formó parte del conjunto blaugrana que enfrentó a Pumas en los Cuartos de Final.

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El resultado no favoreció al Barca. El equipo universitario se impuso 2-0 y consiguió su clasificación a las Semifinales, mientras que Cucurella y sus compañeros quedaron eliminados.

En las imágenes de aquel partido se observa al futbolista como titular y ubicado sobre el costado izquierdo, posición que con el paso de los años se convertiría en una de las principales características de su carrera profesional.

El camino de Cucurella hacia la élite del futbol

Campo de fútbol de césped verde con varios jóvenes jugadores; uno con camiseta de rayas rojas y azules, otros con camisetas doradas y blancas.
(José Luis Jasso)

Después de aquella visita a México, Cucurella continuó con su formación en La Masia y posteriormente pasó por el Barcelona B, antes de tener su primera aparición con el primer equipo en la Copa del Rey.

Su participación con el conjunto catalán fue breve y posteriormente salió cedido al Eibar y al Getafe, clubes en los que comenzó a adquirir experiencia en el futbol profesional.

El siguiente capítulo de su carrera se produjo en Inglaterra. Cucurella llegó al Brighton, donde logró consolidarse en la Premier League y llamó la atención de otros clubes europeos. Su rendimiento le permitió dar el salto al Chelsea, equipo con el que alcanzó uno de los mejores momentos de su trayectoria y se estableció como uno de los laterales españoles con mayor presencia en el futbol europeo.

Marc Cucurella llega al Real Madrid como campeón del mundo

(REAL MADRID)
(REAL MADRID)

Trece años después de aquella eliminación ante Pumas en Coapa, el escenario es completamente distinto para Cucurella. El defensor fue contratado por el Real Madrid para la temporada 2026-2027, en una operación cercana a los 60 millones de euros y con un contrato por seis temporadas.

Su llegada al conjunto español se produce después de una Copa del Mundo en la que tuvo un papel relevante con la Selección de España. Cucurella disputó los ocho encuentros del torneo, todos como titular, y acumuló 759 minutos.

Además, registró dos asistencias, ambas durante la victoria de España por 3-0 sobre Austria en la ronda de 32.

El Mundial tuvo su último capítulo para Cucurella en la Final ante Argentina. El lateral permaneció los 120 minutos sobre el terreno de juego y fue parte del triunfo de España por 1-0 en tiempo extra, resultado que permitió a ‘La Roja’ conquistar la Copa del Mundo bajo las órdenes de Luis de la Fuente.

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