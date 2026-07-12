Localizan a última víctima en Cuetzalan, pero continúan trabajos de rescate para la extracción de los cuerpos

La familia acudió a la gruta para celebrar el cumpleaños de una de sus integrantes pero fueros arrastrados debido al aumento en el nivel del agua por la lluvia. (Ventana Pública)

El Ayuntamiento de Cuetzalan confirmó la noche del sábado el hallazgo de la cuarta y última persona desaparecida en la gruta Chichicazapan, en la Sierra Norte de Puebla.

Con esa localización, el gobierno municipal dio por hecho que las cuatro personas que fueron arrastradas por la corriente dentro de la caverna murieron.

Aunque la búsqueda concluyó, el rescate continuó debido a que solo uno de los cuerpos había sido extraído, según informó el Ayuntamiento de Cuetzalan.

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La autoridad indicó que las maniobras se suspendieron de manera temporal por riesgo y se reanudaron alrededor de las 3:00 de la madrugada del domingo con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El gobierno municipal identificó a las víctimas como Ismael Peña, de 40 años; sus hijas Jazmín Lizbeth Peña Antonio, de 20, y Karime Antonio Peña, de 24; además de José Agustín de los Santos, de 31, cuñado de una de las jóvenes.

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De acuerdo con el Ayuntamiento, el incremento del caudal, las lluvias en la zona y la geografía de la gruta complicaron la recuperación. La autoridad añadió que ese sábado los equipos trabajaron cerca de 12 horas para intentar extraer dos cuerpos localizados desde el viernes, pero no lo lograron.

Las autoridades explicaron que esos cuerpos quedaron atorados detrás de una cascada, en una cavidad estrecha a la que los arrastró la fuerza del agua, lo que dificultó la extracción y retrasó el proceso formal de identificación.

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El único cuerpo recuperado hasta ese momento correspondía a José Agustín de los Santos, localizado y extraído el miércoles anterior, según el gobierno municipal. Dos días después, sus restos fueron entregados a su familia para sepultarlo en su municipio natal, Chignautla.

Desde el reporte de la desaparición, corporaciones de los tres órdenes de gobierno, rescatistas especializados, voluntarios y cuerpos de emergencia participaron en un operativo dentro de la gruta Chichicazapan, considerada por las autoridades municipales como una de las zonas de mayor dificultad para este tipo de rescates en la Sierra Norte de Puebla.

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(Ventana Pública)

Con la cuarta localización, el operativo permaneció activo hasta recuperar los tres cuerpos que seguían al interior de la caverna, según el Ayuntamiento. La autoridad señaló que las condiciones climatológicas fueron determinantes para las maniobras programadas durante las primeras horas del domingo.