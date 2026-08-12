¿Cuándo y dónde será el próximo eclipse solar total visible desde México después de 2026?

Un eclipse solar total solo es visible en su fase completa desde una franja muy estrecha de la superficie terrestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El próximo eclipse solar total visible desde México ocurrirá el sábado 30 de marzo de 2052, según el mapa interactivo de trayectorias publicado por el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

La franja de totalidad cruzará al menos siete estados del país: Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. La espera es de 26 años a partir de hoy.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar en una franja muy estrecha de la superficie terrestre. Fuera de esa franja, el fenómeno se ve de forma parcial o no se ve en absoluto.

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Un eclipse solar total solo es visible en su fase completa desde una franja muy estrecha de la superficie terrestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados y ciudades donde el Sol desaparecerá por completo el 30 de marzo de 2052

La sombra de la Luna tocará territorio mexicano por la costa de Nayarit y avanzará hacia el interior del país.

Las ciudades dentro del camino de totalidad —donde el Sol desaparecerá por completo— incluyen Tepic, Compostela, Ixtlán del Río y San Blas, en Nayarit; Puerto Vallarta, Tequila y Colotlán, en Jalisco; y Zacatecas ciudad, Jerez de García Salinas y Tlaltenango de Sánchez Román, en Zacatecas.

Durante un eclipse total, el cielo se oscurece en pleno día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También quedan dentro de la franja Aguascalientes ciudad; Matehuala, en San Luis Potosí; y Linares, Ciudad Victoria y Heroica Matamoros, en Tamaulipas.

La franja de totalidad tiene un ancho máximo de 164 kilómetros, de acuerdo con la NASA.

Quien se encuentre dentro de ese corredor verá el cielo oscurecerse en pleno día durante hasta cuatro minutos y ocho segundos.

La NASA calcula y publica las trayectorias de todos los eclipses solares con décadas de anticipación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi todo el país verá el eclipse: estas son las coberturas por ciudad

Las ciudades fuera de la franja verán un eclipse parcial: el Sol no desaparecerá del todo, pero sí quedará cubierto en buena parte.

Guadalajara lo verá al 99% de cobertura; Monterrey, al 97%; Ciudad de México, al 87%; Puebla, al 84%; Veracruz, al 81%; Chihuahua, al 76%; Mérida, al 75%; Oaxaca, al 74%, y Cancún, al 71%.

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Los eclipses solares se repiten en ciclos predecibles llamados series Saros, que la NASA utiliza para calcular eventos futuros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que prácticamente gran parte de México verá algo el 30 de marzo de 2052, aunque solo quienes estén en la franja de totalidad presenciarán el fenómeno completo.

El eclipse durará hasta cuatro minutos: horarios por ciudad según la NASA

La NASA registra el eclipse del 30 de marzo de 2052 dentro de la serie Saros 130.

Su magnitud es de 1.0466, lo que indica que la Luna cubrirá el disco solar con un margen ligeramente mayor a su tamaño aparente.

La infografía detalla la duración y los horarios del eclipse solar de 2052 en México, con datos de la NASA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El momento de mayor eclipse ocurrirá a las 18:31 horas en Tiempo Universal Coordinado (UTC), equivalente a las 11:31 horas del centro de México. En Tepic, Nayarit, el pico se registrará a las 11:24 de la mañana en horario local.

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Cómo ver el eclipse de forma segura

Durante las fases parciales del eclipse es obligatorio usar lentes certificados con la norma internacional ISO 12312-2.

Solo en el momento exacto de la totalidad —cuando el Sol desaparece por completo— es seguro mirar a simple vista.

Nunca se debe usar la cámara del celular ni binoculares sin filtro solar especializado.

Para observar cualquier fase parcial de un eclipse solar se requieren lentes certificados con la norma internacional ISO 12312-2. REUTERS/Susana Vera

Antes del 2052, México verá un eclipse anular en 2035

El 9 de marzo de 2035 habrá un eclipse solar anular visible desde México.

En este tipo de fenómeno, la Luna no tapa el Sol por completo: al estar ligeramente más alejada de la Tierra, se ve más pequeña en el cielo y deja un anillo de luz alrededor. No produce la oscuridad total característica de un eclipse total.

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El eclipse solar anular del 9 de marzo de 2035 será visible desde México, aunque la Luna no cubrirá el Sol por completo y el cielo no se oscurecerá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el eclipse anular de 2035, México compartirá zona de visibilidad con Australia, Nueva Zelanda, el Pacífico sur y la Antártida.

La noche del 27 de agosto de 2026, en cambio, sí habrá un evento visible desde todo el país: un eclipse lunar parcial que cubrirá entre el 93% y el 96% de la superficie de la Luna. No requiere lentes especiales para observarse.