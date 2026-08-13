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Tiembla la alianza PT y Morena en Zacatecas, Lilia Aguilar se lanza contra David Monreal

El gobernador de Zacatecas puso en duda el atentado contra la senadora Geovanna Bañuelos

Tiembla la alianza PT y Morena en Zacatecas, Lilia Aguilar se lanza contra David Monreal. (Fotos: redes sociales)
Tiembla la alianza PT y Morena en Zacatecas, Lilia Aguilar se lanza contra David Monreal. (Fotos: redes sociales)
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Previo al inicio del proceso electoral de 2027, la alianza oficialista se vuelve a poner en duda, ahora en Zacatecas, luego de que el gobernador morenista, David Monreal, pusiera en duda el presunto atentado que vivió la senadora petista con licencia, Geovanna Bañuelos, la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, se lanzó contra el mandatario estatal a quien tachó de “caradura” y “sinvergüenza”.

Lilia Aguilar condena dichos de Monreal por atentado de aspirante a la gubernatura

La senadora comentó que el atentado denunciado por la aspirante a suceder al gobernador de Zacatecas, no fue casualidad ni se trata de un accidente cualquiera sino que el hecho estaría directamente vinculado a violencia política, debido a sus aspiraciones:

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“La camioneta en la que regularmente se mueve la senadora Giovanna Bañuelos, que es aspirante a coordinar los trabajos del acuerdo de transformación en Zacatecas, fue sacada a la carretera. No, no se accidentó, no se les pinchó, no. Fue sacada de la carretera. ¿Por qué? Porque va encabezando las encuestas en Zacatecas”.

La diputada del PT condenó que David Monreal minimizara la agresión y aseguró que le “falta credibilidad” ante la opinión pública; recordó que ambos forman parte de “un mismo movimiento” y recordó que es uno de los mandatarios estatales pero calificados en el país:

A nosotros sus dichos no nos afectan, nos benefician. Es usted el penúltimo, peor gobernador de la República”.

La senadora Geovanna Bañuelos denunció que la camioneta de su equipo fue sacada de la carretera federal 23 en el sur de Zacatecas Foto: X Geovanna Bañuelos
La senadora Geovanna Bañuelos denunció que la camioneta de su equipo fue sacada de la carretera federal 23 en el sur de Zacatecas Foto: X Geovanna Bañuelos

Los dichos del gobernador de Zacatecas que causan molestia

El pasado 9 de agosto, puso en duda el atentado denunciado por la legisladora con licencia, Geovanna Bañuelos, comentó que “pudo ser un autoatentado”, recomendó a la senadora interponer una denuncia por los hechos que hizo públicos, tanto en la fiscalía del estado como en la Fiscalía General de la República (FGR).

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Sin mayor limitación, David Monreal cuestionó la vida de la senadora y dejó de lado que forma parte de la contienda interna por representar la candidatura de la coalición Morena-PT-PVEM en 2027:

¿Por qué atentaron contra ella, en qué andan metidos o qué pasó, como para que estén sucediendo esas cosas?”.

Geovanna Bañuelos denunció atentado

El pasado 8 de agosto, la senadora con licencia del PT denunció que habría sido objeto de un presunto atentado en la carretera federal 23, en el kilómetro 154 entre Colotlán, Jalisco, y Tlaltenango, Zacatecas. La camioneta Chevrolet Suburban que su equipo usa de forma habitual en los recorridos por el estado fue sacada de la vía esa mañana. Los tripulantes resultaron ilesos, pero la unidad quedó como pérdida total.

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, Alfredo Femat y el diputado federal Fernando Vilchis aparecen junto a un vehículo SUV blanco. El automóvil presenta daños en el parabrisas, ventanas laterales y traseras, y el parachoques delantero en una zona rural. Las imágenes corresponden a Zacatecas y muestran el estado del vehículo tras un atentado denunciado por el equipo de la senadora. Este video es una cobertura de un evento.

Bañuelos no viajaba en ese vehículo al momento del percance. Se trasladaba en otra unidad sobre la misma ruta, acompañada por el dirigente estatal del PT y diputado local Alfredo Femat Bañuelos y por el diputado federal Fernando Vilchis. La denuncia pública se conoció hasta la noche del viernes, cuando la aspirante a la gubernatura difundió un video en sus redes sociales con imágenes de la camioneta siniestrada. “Este accidente fue provocado. Se presume, por quien conducía y quien acompañaba en este vehículo, que lo sacaron de la carretera”, sostuvo.

Tras el incidente, el PT exigió la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Femat respaldó la versión de la senadora y afirmó que nunca antes habían enfrentado un episodio similar en sus recorridos por el estado. Pese al presunto atentado, Bañuelos no suspendió su gira y confirmó que mantendría su plan de visitar nueve municipios del sur de Zacatecas durante el fin de semana.

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