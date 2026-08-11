Guerra Unión Tepito vs Anti Unión: otro adolescente de 17 años fue asesinado en CDMX, van 24 muertos en la zona en 2026

El hombre de b24 años fue detenido por matar al adolescente de 17 años en la colonia Morelos, popularmente llamada Tepito Foto: SSC CDMX

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Un adolescente de 17 años fue asesinado este lunes 10 de agosto en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, y horas después agentes de la SSC detuvieron a un hombre de 24 años señalado como probable responsable, cuya captura abrió la investigación ministerial por el homicidio y por la presunta posesión de droga.

El arresto ocurrió luego del seguimiento realizado con cámaras de videovigilancia y un cerco virtual. Al detenido le aseguraron 25 bolsitas de marihuana y 500 gramos de la misma planta, por lo que quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

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La agresión ocurrió en el cruce de las calles Toltecas y Peñón. Los primeros reportes indicaron que el joven recibió disparos de arma de fuego durante un ataque directo.

Paramédicos que llegaron al punto confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales. Otra versión del caso precisó que el disparo fue en la cabeza y que los vecinos alertaron a los servicios de emergencia después de escuchar detonaciones.

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Los policías acordonaron la zona y notificaron a las autoridades ministeriales para el inicio de los peritajes. Personal de la fiscalía capitalina realizó el levantamiento del cuerpo y las diligencias para integrar la carpeta de investigación.

Fuentes consultadas por Infobae México lo identificaron como integrante de la Unión de Tepito. Crédito: Especial

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Así vivía y operaba "El Valentín", miembro de La Unión Tepito ejecutado en el Centro Histórico de la CDMX. Crédito: SSC

El seguimiento con cámaras llevó a la detención en la misma colonia

La revisión de las cámaras instaladas en la zona permitió identificar a un hombre que se alejó del lugar después del ataque. Ese seguimiento se concentró en calles de la misma colonia Morelos, donde operadores del C2 Centro informaron a los oficiales en campo sobre la ruta del sospechoso.

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Infografía detalla el asesinato de Lizeth Yuridia Juárez, alias "La Chofis", y el alcance del grupo criminal La Unión Tepito en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes lo ubicaron en el cruce de Fray Bartolomé de las Casas y Toltecas. Cuando notó la presencia policial, el señalado intentó huir, pero fue interceptado metros después.

La autoridad capitalina informó que el detenido tenía 24 años. Tras la revisión preventiva, los uniformados hallaron las dosis y el resto de la hierba seca con las características de la marihuana.

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Una infografía detalla la expansión de La Unión Tepito desde la Ciudad de México hacia municipios clave del Estado de México, así como sus patrones delictivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese aseguramiento hizo que el caso avanzara en dos líneas: la investigación por el asesinato del menor y la puesta a disposición por la probable comisión de delitos contra la salud. El Ministerio Público quedó a cargo de definir su situación jurídica y de profundizar en la indagatoria.

La agresión fue investigada como un ataque directo

La información inicial del caso sostuvo que no se trató de un hecho fortuito, sino de una agresión directa contra el adolescente. El ataque ocurrió en una zona de la alcaldía Cuauhtémoc identificada de manera frecuente con el barrio de Tepito, dentro del perímetro de la colonia Morelos.

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Los reportes también señalaron que el probable agresor habría escapado a pie y vestido de negro antes de ser ubicado por el monitoreo urbano. Esa descripción formó parte de los datos revisados por las autoridades para cerrar el cerco en calles cercanas.

La víctima fue localizada por policías capitalinos con una herida de bala en el cráneo. Esa lesión coincidió con la valoración de los cuerpos de emergencia, que confirmaron la muerte en el lugar de los hechos.

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Xavier y Saúl fueron vinculados a proceso tras comprobarse su participación en un secuestro exprés de transportistas, se les vincula con la Unión Tepito Foto: SSC CDMX

La intervención de la Fiscalía de la CDMX incluyó los peritajes y la recolección de indicios para esclarecer el móvil del homicidio. Hasta ese momento, la autoridad no había informado detenciones adicionales ni una línea concluyente sobre la causa de la agresión.

La captura del hombre de 24 años se dio en la misma zona donde ocurrió el crimen. Ese dato reforzó la secuencia reconstruida por los monitoristas y por los policías que participaron en el operativo de búsqueda.

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El caso quedó asentado como el asesinato de un menor de edad en vía pública o al interior de un inmueble, según las distintas versiones incluidas en los reportes iniciales. En ambos relatos coincidieron el sitio general, la edad de la víctima, el uso de arma de fuego y la intervención posterior de policías, paramédicos y autoridades ministeriales.

La investigación siguió abierta para determinar con precisión cómo ocurrió la agresión, establecer el móvil y confirmar la responsabilidad penal del detenido.

24 muertos en lo que va de 2026 en la zona

En las colonias Centro y Morelos ha cobrado al menos 10 personas asesinadas desde finales de junio y principios de agosto de 2026, acumulando 24 homicidios vinculados a esta guerra criminal en lo que va del año.

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Contexto de la Violencia

La disputa territorial involucra ataques directos por el control de la extorsión, cobro de piso y venta de drogas.

Julio se registró como el mes más violento del periodo con múltiples ejecuciones a plenas luz del día. Se han reportado operativos intensos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que han dejado más de 50 detenidos de ambos grupos rivales.

Van 55 detenidos en poco más de un mes

Autoridades arrestan a “El Cuauh“, presunto operador de ”La Unión Tepito" en Iztapalapa. Crédito: SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a 55 presuntos integrantes de las organizaciones delictivas La Unión Tepito y Anti-Unión Tepito durante julio y los primeros días de agosto, según reportes oficiales.

Las acciones, ejecutadas por la Subsecretaría de Operación Policial y la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, respondieron a una estrategia para combatir los delitos de alto impacto en la Zona Centro de la capital, donde ambas células generan violencia de forma sistemática.

Con elo, los 54 detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público en ese mismo periodo. A continuación, se detallan los operativos por zona.

Fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Juan Carlos, de 43 años, acusado de pertenecer a la Unión Tepito por asesinato Foto: SSC CDMX

Un adolescente de 17 años murió por disparos de arma de fuego en calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

La SSC detuvo a un hombre de 24 años tras seguirlo con cámaras de videovigilancia y un cerco virtual.

Al sospechoso le aseguraron 25 bolsitas de marihuana y 500 gramos de la misma droga.