Senador de Morena sale en defensa de La Luz del Mundo: “Es una caricatura la detención de 38 fieles en Michoacán”

El legislador Emmanuel Reyes también apunto que las presuntas acusaciones contra Naasón Joaquín y otros líderes de la organización “son actos unilaterales” que no vuelven, según él, “un delito el profesar la religión”

Por Diego Mendoza López

El senador Emmanuel Reyes salió
El senador Emmanuel Reyes salió en defensa de la iglesia La Luz del Mundo después de tildar como "una caricatura" los recientes procesos legales en EEUU contra sus líderes, así como la detención de 38 presuntos fieles en Vista Hermosa, Michoacán | Facebook / Emmanuel Reyes Carmona

El senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Emmanuel Reyes Carmona, se pronunció en defensa de las presuntas acusaciones contra los principales líderes de la iglesia La Luz del Mundo, así como las recientes detenciones de 38 personas ligadas a este culto religioso en la región de Vista Hermosa, Michoacán.

En ese contexto, el legislador morenista resaltó que profesar esta religión no constituye delito alguno. En entrevista desde la Cámara de Diputados, denunció igualmente una campaña de estigmatización y pidió separar la fe de los actos individuales de algunos líderes religiosos.

Reyes Carmona, quien ha sido vinculado públicamente con esta organización religiosa, subrayó que las acusaciones contra algunos dirigentes no deben trasladarse a los creyentes. “Lo que hagan los miembros de la propia iglesia me parece que son actos unilaterales. No es delito profesar esta religión”, afirmó.

Finalmente, el senador, cercano al grupo político del secretario Marcelo Ebrard Casaubón, insistió en que los feligreses son ciudadanos mexicanos con plenos derechos. “Me preocupa muchísimo la señalización que se ha hecho en contra de los miembros de esta iglesia. Son personas, son mexicanos, son ciudadanos”, expresó.

Naasón Joaquín García está acusado
Naasón Joaquín García está acusado en EEUU de construir una presunta red criminal de pornografía infantil y abuso sexual al ser líder de uno de los cultos religiosos más importantes de América Latina | Ulises Ruiz Basurto / Agencia EFE

Un llamado a la pluralidad y respeto a la libertad religiosa en México

Reyes Carmona también destacó su postura como un político plural y abierto a la diversidad de creencias. “Yo soy cristiano, soy católico, soy evangélico. No puedo negar a mis amigos. Me asumo plural”, dijo, al tiempo que aclaró que su cercanía con los miembros de La Luz del Mundo no implica, según él, una adhesión directa.

El legislador pidió igualmente que se respete la presunción de inocencia y que las autoridades actúen con imparcialidad. “Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, recordó.

Detención en Michoacán: “Una caricatura” del sufrimiento de los líderes de La Luz del Mundo, según Emmanuel Reyes

El 23 de septiembre de 2025, autoridades federales detuvieron a varias personas en un campo de adiestramiento ubicado en una zona de invernaderos en Michoacán. Los detenidos fueron señalados como presuntos integrantes de La Luz del Mundo y se reportó que portaban armamento táctico.

Sin embargo, Reyes Carmona cuestionó la veracidad del operativo. “Haber detenido a un grupo de personas con armas de juguete, hasta parece como una obra de teatro”, dijo. “Es algo irrisorio, sorprendente. Por lo que dicen algunos medios serios, tenían réplicas de plástico”, añadió.

Los 38 hombres detenidos declararon
Los 38 hombres detenidos declararon a las autoridades ser parte de La Luz del Mundo y esperaban, según ellos, "el fin del mundo" | SSP Michoacán

El senador pidió revisar con seriedad el tipo de delito que se les atribuye. “En pocas palabras, es armamento táctico, pero de plástico. Tendríamos que revisar y calificar el delito cometido”, insistió. Finalmente, alertó sobre el riesgo de que este tipo de operativos alimenten la discriminación religiosa. “Me parece como una caricatura lo que hoy se está planteando”, concluyó.

Los discursos divisorios de Morena: Monreal es más crítico con los crímenes de La Luz del Mundo

En contraste, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adoptó una posición más crítica. En conferencia de prensa, señaló que “durante décadas se toleró y encubrió este tipo de manifestaciones” y lamentó que se utilice el discurso religioso para justificar entrenamiento paramilitar.

“Es muy lamentable que se preparen para ser sicarios bajo el pretexto de ser sicarios de Dios o de La Luz del Mundo”, declaró Monreal.

El diputado Ricardo Monreal mostró
El diputado Ricardo Monreal mostró una postura más crítica respecto a las posiciones que han tenido personajes como Hamlet Almaguer, Emmanuel Reyes, entre otros, sobre las acusaciones que han recaído en el culto religioso al que se han mostrado afines | Archivo Infobae México

Aunque evitó mencionar nombres, se refirió al diputado Favio Castellanos Polanco, también vinculado a esta iglesia y a la asociación Humanismo Mexicano, señalada como su brazo político. Monreal aclaró que cualquier deslinde político corresponde al partido Morena y no al Congreso en sí mismo.

