Extorsión a aguacateros de Michoacán no está ligado a exportación a EEUU, dice Sheinbaum

La mandataria mexiquense explicó cómo ha sido la relación México-EEUU antes las demandas de aguacate y su protección en Michoacán Foto: Captura de pantalla transmisión de Youtube

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este martes 11 de junio en su conferencia matutina que el caso del aguacate en Michoacán mostró que seguridad y comercio dejaron de tratarse como temas separados, luego de cuestionamientos por los inspectores estadounidenses y el efecto comercial que tuvo el episodio.

En su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que el gobierno de Estados Unidos ya había tomado esa decisión en otras ocasiones y que esta fue la tercera vez que ocurrE. También señaló que la actividad se restableció en al menos 45 empacadoras y que el ajuste se dio en menos de 48 horas.

PUBLICIDAD

La mandataria explicó que, desde su perspectiva, los asuntos comercial y de seguridad se atendieron por vías paralelas: el tema comercial se trabajó con las instituciones de comercio del gobierno estadounidense, mientras que la seguridad se abordó con el Departamento de Estado y las instituciones de seguridad de ese país.

“Son dos temas separados. Quizá en el tema del aguacate, en particular, tomó esta decisión el gobierno de Estados Unidos. No es la primera vez que lo hace, es la tercera vez, de hecho, que ocurre esto. Ahora se restableció, por lo menos en cuarenta y cinco empacadoras, pues en menos de cuarenta y ocho horas se restableció y el objetivo es que esta misma semana pueda llegarse a recuperar en todas las empacadoras. Pero son temas distintos. El tema comercial se trabaja con las instituciones de comercio del gobierno de los Estados Unidos y el de seguridad con el Departamento de Estado y las instituciones de seguridad del gobierno de Estados Unidos. Van por paralelas”, aclaró la jefa de Estado”, explicó.

PUBLICIDAD

Cajas de cartón con aguacates permanecen en una cámara frigorífica de un almacén de empaquetado, después de que Estados Unidos suspendiera las inspecciones de exportación de aguacate en el estado tras una alerta de seguridad —una medida que podría retrasar los envíos desde la principal región productora de México hacia su mayor mercado—, en Tacámbaro de Codallos, estado de Michoacán, México, el 6 de agosto de 2026. REUTERS/Ivan Arias

Sheinbaum mencionó que este tipo de situaciones afectó a productores y cadenas de valor, y puso como ejemplo la extorsión. Aseguró que la atención del problema de seguridad no se limitó al homicidio, sino que incluyó otros delitos.

Entre los ilícitos que citó estuvo el robo de vehículo, al que describió como uno de los delitos con menor cifra negra. Añadió que también se consideró el tema de desaparición y anticipó que pronto se presentaría un trabajo que realizaba la Secretaría de Gobernación sobre ese rubro.

PUBLICIDAD

Se restableció la operación en 45 empacadoras en menos de 48 horas.

Sheinbaum dijo que era la tercera vez que Estados Unidos tomaba una medida de este tipo.

Afirmó que comercio y seguridad se atendieron por vías separadas, con participación de la Secretaría de Gobernación en el tema de desaparición.

Refuerzan el estado con elementos de seguridad

Foto: Defensa

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), explicó hoy, 11 de agosto de 2026 en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en qué consiste el plan para reforzar la seguridad en Michoacán, que contempla el cuidado de los productores de aguacate y del personal de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

El Gobierno de México desplegó 9,500 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en Michoacán para reforzar la seguridad en zonas productoras de aguacate y asegurar la reanudación total de exportaciones a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla Trejo informa que en la entidad operan 8,000 efectivos de forma permanente y se suman 1,500 más enfocados en la seguridad de la cadena productiva del aguacate.

El operativo incluye un Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Uruapan para coordinar acciones entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales.

PUBLICIDAD

Aguacates almacenados en cajas en una planta de empaque después de que Estados Unidos suspendiera las inspecciones de exportación de aguacate en el estado tras una alerta de seguridad —una medida que podría retrasar los envíos desde la principal región productora de México hacia su mayor mercado—, en Tacámbaro de Codallos, estado de Michoacán, México, el 6 de agosto de 2026. REUTERS/Ivan Arias

Las primeras mil toneladas de aguacate de Michoacán fueron liberadas hacia EEUU. Crédito: Reuters

Como parte del despliegue se instalan 17 Bases de Operaciones para dar seguridad permanente a empacadoras en Tingüindín, Tocumbo y Peribán, y otras 29 en Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Peribán, con alrededor de 870 efectivos asignados.

PUBLICIDAD

En carreteras se asignan 228 elementos de la Guardia Nacional con 48 radiopatrullas para vigilar rutas como Jiquilpan-Tocumbo, Tingüindín-Jacona, Peribán-Tancítaro y Peribán-Uruapan. El plan también contempla escoltas para personal de inspección sanitaria en cinco puestos de revisión en Zamora, Cotija, Apatzingán, Buenavista y Aguililla.

Detienen a 12 extorsionadores

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Guardia Nacional y la FGR detuvieron a 12 personas en operativos simultáneos ejecutados este martes 11 de agosto en Uruapan y Ziracuaretiro. Crédito: Especial

Autoridades mexicanas detuvieron a 12 personas, entre ellas un presunto integrante de la organización criminal Los Caballeros Templarios, durante una operación contra grupos acusados de extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de aguacate, ganado y carne en el occidental estado de Michoacán.

PUBLICIDAD

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este martes de que las detenciones se produjeron tras ejecutar simultáneamente once órdenes de cateo en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro, dos localidades situadas en una de las principales regiones productoras de aguacate del país.

Entre los detenidos se encuentra Cristian Maximiliano ‘N’, alias ‘X1’, a quien las autoridades vinculan con una facción de Los Caballeros Templarios, organización criminal surgida en Michoacán y que durante años ha mantenido presencia en distintas zonas del estado.

PUBLICIDAD

Aguacateros exigen seguridad para reactivar exportaciones a Estados Unidos.

En los operativos participaron agentes de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

Además, las autoridades aseguraron seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, drogas y dinero en efectivo, según detalló García Harfuch en sus redes sociales.

“Quienes amenazan a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores, comerciantes y transportistas serán investigados, detenidos y llevados ante la justicia”, afirmó el funcionario.

La operación se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, puesta en marcha por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en julio de 2025 y que tiene a Michoacán entre las ocho entidades prioritarias, que en conjunto concentraban entonces el 66 % de las extorsiones denunciadas en México.