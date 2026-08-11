México
Agregar Infobae enGoogle

“Es totalmente absurdo”: Harfuch niega negociación con hijo de AMLO tras declaración de testigo protegido

Medios de comunicación refirieron que un testigo de la FGR señaló a uno de los hijos del expresidente por estar presuntamente involucrado en una red de huachicol fiscal

Omar García Harfuch mañanera
Omar García Harfuch dijo no tener conocimiento de la carpeta de investigación a la que se hizo referencia. Foto: Presidencia
Guardar

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), rechazó tener cualquier tipo de negociación con un hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la red de huachicol fiscal en la que se implica a los hermanos Farías Laguna.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el funcionario fue cuestionado sobre la información revelada por el periodista Carlos Loret de Mola, quien refirió que un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que tanto Harfuch como un hijo de AMLO (sin mencionar su nombre) “habían llegado a un acuerdo” respecto al funcionamiento de la red de contrabando.

PUBLICIDAD

Al respecto, Harfuch negó los señalamientos y dijo desconocer la carpeta de investigación referida, en la que se habla de que presuntamente el hijo de AMLO protegía la red de huachicol fiscal.

“Por supuesto que no, es totalmente absurdo. No conozco el contenido de la carpeta de investigación, pero esa afirmación es totalmente absurda y fuera de la realidad”, señaló.

PUBLICIDAD

Rechazó haber tenido alguna conversación con hijos de AMLO

Imagen editorial fusionada de un hombre detenido por agentes de la PFA e Interpol, con el rostro cubierto, junto a un buque carguero 'Challenge Procyon' en un puerto, y un reloj con calendario.
Los hermanos Farías Laguna se encuentran detenidos: uno en Argentina y otro en El Altiplano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes referían que un testigo identificado como “Santo” señaló que se creía al interior de la red de huachicol fiscal que los aseguramientos y detenciones realizados durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se debían a “un pleito” entre el hijo de AMLO y Harfuch.

De acuerdo con Loret de Mola, el testigo refirió que el Capitán Carlos Estudillo Villalobos tenía miedo de que todo saliera a la luz debido a que estaban entrando buques más seguido, a lo que una segunda persona le respondió “que no se preocupara, que había un choque político entre el Secretario de Seguridad, Harfuch, y el hijo del presidente, pero que ya habían llegado a un acuerdo y que todo se iba a arreglar”.

Al ser cuestionado sobre si había tenido alguna reunión con los hijos de AMLO, Harfuch dijo que nunca ha sostenido una conversación con ellos, por lo que no era posible ningún acuerdo.

“No solo eso, nunca he sostenido ningún tipo de conversación con las personas referidas”, aseguró.

Omar García Harfuch indicó que las autoridades federales han asegurado más de 30 mil armas de fuego en México desde octubre de 2024 hasta julio de 2026. Crédito: Especial
Omar García Harfuch indicó que las autoridades federales han asegurado más de 30 mil armas de fuego en México desde octubre de 2024 hasta julio de 2026. Crédito: Especial

De acuerdo con el testimonio, los operadores de la red de huachicol detectaron desde febrero de este año que había una investigación en la aduana de Tampico, Tamaulipas.

El inicio del destape de esta red fue el decomiso del 31 de marzo en el puerto de Tampico, en donde se aseguraron 10 millones de litros de diésel, armas y vehículos. Esto llevó a que uno de los sobrinos del entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, fuera detenido.

Manuel Roberto Farías Laguna, entonces vicealmirante de la Marina, fue arrestado junto a otros 13 implicados en septiembre de 2025, mientras que su hermano, Fernando Farías Laguna, entonces contralmirante, fue detenido en abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina.

Ambos son señalados por presuntamente liderar dicha red de huachicol fiscal, la cual operaba con el uso sistemático de documentos apócrifos y empresas fachada para introducir hidrocarburo al país, esto mediante la evasión de impuestos y generando ganancias millonarias.

Huachicol Marinos Saucedo
Imagen: Jesús A. Avilés / Infobae México

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Omar García HarfuchAMLOHuachicol fiscaltestigo protegidonegociaciónNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marc Cucurella: el día que jugó en Coapa antes de conquistar el Mundial 2026

Antes de consolidarse en el futbol europeo, el lateral español tuvo un inesperado paso por México cuando apenas tenía 15 año

Marc Cucurella: el día que jugó en Coapa antes de conquistar el Mundial 2026

México espera solicitud de Colombia para enviar apoyo tras terremoto: en esto consiste el operativo Cali

El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que el plan estaría integrado por 255 elementos, entre especialistas en búsqueda y rescate, personal médico y binomios canófilos

México espera solicitud de Colombia para enviar apoyo tras terremoto: en esto consiste el operativo Cali

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Fede Vigevani abandona el reality y Ximena Herrera o Mariana Ochoa regresan

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Fede Vigevani abandona el reality y Ximena Herrera o Mariana Ochoa regresan

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes viales y manifestaciones hoy 11 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes viales y manifestaciones hoy 11 de agosto

Sheinbaum pide a la FGR aclarar vínculo de Rafael Ojeda y de senador de Morena en casos de huachicol fiscal: “No cubrimos a nadie”

La presidenta de México dijo que a la Fiscalía General de la República le corresponde aclarar si Rafel Ojeda Durán, ex secretario de Marina durante el sexenio de AMLO, fue llamado por un juez a declarar por el caso de huachicol fiscal

Sheinbaum pide a la FGR aclarar vínculo de Rafael Ojeda y de senador de Morena en casos de huachicol fiscal: “No cubrimos a nadie”
MÁS NOTICIAS

NARCO

En Sinaloa se decomisa 20% del armamento ilegal que llega desde EEUU

En Sinaloa se decomisa 20% del armamento ilegal que llega desde EEUU

Presunto feminicida buscado en Dallas es detenido en Coahuila con droga y arma tras brutal crimen contra Daisy Moctezuma

Guerra Unión Tepito vs Anti Unión: otro adolescente de 17 años fue asesinado en CDMX, van 24 muertos en la zona en 2026

Quién es “X1”, presunto extorsionador de Los Caballeros Templarios arrestado en Michoacán

Bases de operación, patrullas y puestos de inspección: así vigilarán las Fuerzas Armadas las zonas aguacateras en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Yanet García revela que pertenece a la comunidad LGBT+: esta es su orientación sexual

Yanet García revela que pertenece a la comunidad LGBT+: esta es su orientación sexual

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Fede Vigevani abandona el reality y Ximena Herrera o Mariana Ochoa regresan

El fin de una era, la banda mexicana Camila anuncia gira “Adiós”

Aldo Rendón revela el infierno que vivió Sofía Castro por ser hija de Angélica Rivera: “La gente era bien mala”

Kilos Mortales México 2: fecha, horario y dónde ver la nueva temporada del reality

DEPORTES

Marc Cucurella: el día que jugó en Coapa antes de conquistar el Mundial 2026

Marc Cucurella: el día que jugó en Coapa antes de conquistar el Mundial 2026

Seattle Sounders vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Leagues Cup desde México

Penta Zero Miedo elimina a Laredo Kid y queda más cerca de Roman Reigns: así avanza el torneo de WWE en su regreso a México

Liga Mx: qué partidos de la jornada 4 serán transmitidos por televisión abierta

Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica: conoce a las mexicanas que buscarán la clasificación a los Juegos Olímpicos