“Es totalmente absurdo”: Harfuch niega negociación con hijo de AMLO tras declaración de testigo protegido

Omar García Harfuch dijo no tener conocimiento de la carpeta de investigación a la que se hizo referencia. Foto: Presidencia

Guardar

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), rechazó tener cualquier tipo de negociación con un hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la red de huachicol fiscal en la que se implica a los hermanos Farías Laguna.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el funcionario fue cuestionado sobre la información revelada por el periodista Carlos Loret de Mola, quien refirió que un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que tanto Harfuch como un hijo de AMLO (sin mencionar su nombre) “habían llegado a un acuerdo” respecto al funcionamiento de la red de contrabando.

PUBLICIDAD

Al respecto, Harfuch negó los señalamientos y dijo desconocer la carpeta de investigación referida, en la que se habla de que presuntamente el hijo de AMLO protegía la red de huachicol fiscal.

“Por supuesto que no, es totalmente absurdo. No conozco el contenido de la carpeta de investigación, pero esa afirmación es totalmente absurda y fuera de la realidad”, señaló.

PUBLICIDAD

Rechazó haber tenido alguna conversación con hijos de AMLO

Los hermanos Farías Laguna se encuentran detenidos: uno en Argentina y otro en El Altiplano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes referían que un testigo identificado como “Santo” señaló que se creía al interior de la red de huachicol fiscal que los aseguramientos y detenciones realizados durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se debían a “un pleito” entre el hijo de AMLO y Harfuch.

De acuerdo con Loret de Mola, el testigo refirió que el Capitán Carlos Estudillo Villalobos tenía miedo de que todo saliera a la luz debido a que estaban entrando buques más seguido, a lo que una segunda persona le respondió “que no se preocupara, que había un choque político entre el Secretario de Seguridad, Harfuch, y el hijo del presidente, pero que ya habían llegado a un acuerdo y que todo se iba a arreglar”.

PUBLICIDAD

Al ser cuestionado sobre si había tenido alguna reunión con los hijos de AMLO, Harfuch dijo que nunca ha sostenido una conversación con ellos, por lo que no era posible ningún acuerdo.

“No solo eso, nunca he sostenido ningún tipo de conversación con las personas referidas”, aseguró.

Omar García Harfuch indicó que las autoridades federales han asegurado más de 30 mil armas de fuego en México desde octubre de 2024 hasta julio de 2026. Crédito: Especial

De acuerdo con el testimonio, los operadores de la red de huachicol detectaron desde febrero de este año que había una investigación en la aduana de Tampico, Tamaulipas.

PUBLICIDAD

El inicio del destape de esta red fue el decomiso del 31 de marzo en el puerto de Tampico, en donde se aseguraron 10 millones de litros de diésel, armas y vehículos. Esto llevó a que uno de los sobrinos del entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, fuera detenido.

Manuel Roberto Farías Laguna, entonces vicealmirante de la Marina, fue arrestado junto a otros 13 implicados en septiembre de 2025, mientras que su hermano, Fernando Farías Laguna, entonces contralmirante, fue detenido en abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina.

PUBLICIDAD

Ambos son señalados por presuntamente liderar dicha red de huachicol fiscal, la cual operaba con el uso sistemático de documentos apócrifos y empresas fachada para introducir hidrocarburo al país, esto mediante la evasión de impuestos y generando ganancias millonarias.

Imagen: Jesús A. Avilés / Infobae México

*Información en desarrollo...