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Yanet García revela que pertenece a la comunidad LGBT+: esta es su orientación sexual

La conductora explicó frente a sus compañeros cómo experimenta la atracción hacía alguien más

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)
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Durante una conversación dentro de La Casa de los Famosos México 2026, Yanet García sorprendió a sus compañeros al revelar que se identifica como demisexual. La confesión surgió después de que le preguntaran qué tan “sexosa” era, una pregunta que terminó llevando la charla hacia su manera de entender las relaciones.

“Yo soy demisexual”, respondió García de manera directa. La declaración generó sorpresa entre los habitantes, quienes inmediatamente quisieron saber qué significaba. “¿Cómo es eso?”, preguntaron, mientras otra voz insistió: “¿Qué es eso?”.

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La conductora explicó que para ella la atracción no aparece simplemente porque alguien le parezca atractivo. “Demisexual es que no me gusta tener nada con nadie a menos que tenga una conexión emocional primero”, explicó, dejando claro que necesita sentir un vínculo antes de dar un paso más íntimo.

¿Qué significa ser demisexual?

quien es yanet garcía -México- 21 julio
La famosa fue confirmada para el reality de Televisa (Jovani Pérez/Infobae)

La demisexualidad se refiere a una experiencia en la que una persona puede sentir atracción sexual después de desarrollar una conexión emocional significativa. No significa necesariamente que alguien decida esperar para tener relaciones, sino que la atracción sexual puede estar vinculada a la existencia de ese lazo emocional.

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Los compañeros de García intentaron poner su explicación en un ejemplo. “O sea, si sales a Nueva York y conoces a un güey guapísimo y todo...”, plantearon. La respuesta de Yanet fue contundente: “No hay manera”. Para ella, la apariencia física por sí sola no sería suficiente.

“Tienes que volverlo a ver y volverlo a ver y volverlo a ver”, comentó uno de sus compañeros. García resumió entonces lo que necesita para que exista interés: “Sentir una conexión primero”. Cuando le preguntaron si esa conexión podía aparecer desde el primer encuentro, respondió: “Sí me ha pasado”.

La relación de Yanet García con Lewis Howes

YANET GARCIA
Foto: @iamyanetgarcia / IG

La revelación también puede recordar la relación que Yanet García mantuvo con Lewis Howes, empresario y exjugador de futbol americano. Ambos hicieron pública su relación y compartieron parte de su romance en redes sociales antes de terminar su noviazgo.

Después de la ruptura, Howes comenzó una relación con Martha Higareda. La cercanía temporal entre ambos acontecimientos provocó rumores y comentarios en redes sociales, especialmente después de algunas publicaciones realizadas por García que fueron interpretadas como indirectas.

La situación generó especulaciones sobre un supuesto triángulo amoroso, aunque las versiones sobre lo ocurrido fueron diferentes. García llegó a publicar: “La verdad siempre sale a la luz”, mientras que Higareda defendió públicamente su relación con Howes y rechazó las versiones que cuestionaban el inicio de su romance.

“No me gusta como just for fun”: Yanet explica su forma de relacionarse

Destapan el opulento sueldo que cobraría Yanet García, ‘La Chica del Clima’, en La Casa de los Famosos México 2026 (RS)
Destapan el opulento sueldo que cobraría Yanet García, ‘La Chica del Clima’, en La Casa de los Famosos México 2026 (RS)

La conversación dentro de la casa continuó cuando uno de los participantes intentó distinguir entre la demisexualidad y simplemente decidir no tener relaciones sexuales durante una primera cita. García explicó que, para ella, se trata de algo diferente.

“No, es más de que yo sí necesito sentir una conexión para poder tener algo más”, afirmó. Con esa explicación dejó claro que su postura no consiste únicamente en esperar determinado número de citas, sino en experimentar primero una conexión emocional con la otra persona.

“No me gusta como just for fun, no me gusta”, agregó. Así, Yanet García dejó una definición muy personal sobre su manera de vivir la intimidad: no se trata de una regla impuesta ni de una negativa absoluta, sino de necesitar un vínculo emocional antes de sentir que existe la posibilidad de algo más.

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