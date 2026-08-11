Galilea Montijo abandona ‘La Más Draga’ a unos días de la gran final de SLM2: quién será su famoso relevo (YouTube/ La Más Draga)

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La conductora Galilea Montijo no regresará a la gran final de ‘Solo Las Más 2’ el próximo sábado 15 de agosto de 2026, según confirmaron la producción del reality y la presentadora Vanessa Claudio, quien asumirá el rol principal en el último episodio.

El cambio ocurre a días de la transmisión en vivo, en la que se definirá a la ganadora entre Hidden Mistake, Juana Guadalupe, La Kyliezz, Lupita Kush y Peke Balderas, en el canal oficial de YouTube de La Más Draga.

La salida de la actual presentadora de La Casa de los Famosos México 2026 y el nombramiento de Claudio se dan tras semanas de rumores sobre los términos del contrato de la conductora con Televisa.

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Vanessa Claudio conducirá la final de ‘Solo Las Más 2′

La producción de La Más Draga y la propia Vanessa Claudio informaron en sus redes sociales y en el canal del programa que ella será la encargada de conducir la final en vivo este 15 de agosto de 2026.

La transmisión arrancará con la alfombra negra a las 19:00 horas y el show central a las 21:00 horas, disponible en exclusiva para miembros del canal de YouTube.

Vanessa Claudio conducirá la final de ‘Solo Las Más 2′ (Foto. La Más Draga)

La gala contará con la presencia de las cinco finalistas, seleccionadas entre participantes destacados de temporadas anteriores, y cerrará la edición All Stars con la coronación de una nueva reina.

La final también se proyectará en salas de Cinépolis en México, ampliando el alcance del evento fuera de plataformas digitales.

Galilea Montijo solo estuvo en el primer capítulo

Aunque Galilea Montijo fue anunciada originalmente como conductora principal de la temporada, su participación se limitó al primer capítulo, grabado y transmitido el pasado 17 de junio de 2026.

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El maquillista Alfonso Waithsman, colaborador de Galilea, explicó a varios medios y durante el estreno que “ella solamente fue contratada para el primer capítulo, que es hoy a las nueve de la noche. Todo lo demás ya está grabado. No es que la hayan regañado y se salió por el capítulo, siempre fue estipulado desde el inicio”.

La aclaración surgió tras reportes de que Montijo habría incumplido su contrato de exclusividad con TelevisaUnivision al aparecer en el reality. Waithsman sostuvo: “No creo que Galilea haga algo que no pueda hacer. Es una mujer muy inteligente que sabe manejar bien cada paso que da. Si lo hizo fue porque lo podía hacer. Tan lo podía hacer que va a estar al aire”.

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Contrato con TelevisaUnivision permite apariciones en YouTube

‘Solo Las Más 2’: conoce al elenco completo de dragas que de la mano de Galilea Montijo buscarán 1 millón de pesos (Instagram/@lamasdraga)

El contrato de Montijo con TelevisaUnivision, vigente hasta diciembre de 2026, impide su presencia en proyectos de televisión abierta o restringida fuera del grupo. Sin embargo, la conductora aclaró a la prensa que su acuerdo permite su participación en plataformas digitales independientes, como el canal de YouTube de La Más Draga. La aparición en el reality no representó una ruptura contractual ni una migración a otra cadena.

Durante el primer capítulo, Montijo compartió créditos con Lola Cortés, Aldo Rendón, Alfonso Waithsman y Rebel Mork en el panel de jueces. El programa fue presentado como el mayor acercamiento de una figura del entretenimiento tradicional mexicano a un reality drag fuera de la televisión comercial.

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Rumores descartados sobre sanción o castigo

La versión de una supuesta sanción por parte de Televisa fue descartada por Waithsman, quien reiteró: “Lo que yo tengo claro es que solamente fue contratada por el primer capítulo en el cual, Lorena Herrera no podía estar.

Entonces fue como que sustituyó a ella”. El maquillista mencionó que no conoce detalles financieros ni contractuales: “No soy su agencia de relaciones públicas. No me encargo de ver cuánto cobran ni quién le paga ni nada de eso. Yo lo que hago con ella es maquillarla y estuvimos juntos en este capítulo”.

En redes sociales, la aparición de Montijo fue celebrada por su look y por sumarse a un proyecto que da visibilidad al arte drag y a la comunidad LGBT+. La producción de La Más Draga recalcó que la presencia de Galilea fue definida desde el inicio, sin intervención posterior de la televisora.

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Panel de jueces y proyección especial en cines

Este video promocional presenta fragmentos del programa 'Solo Las Más 2'. Incluye planos de personas con vestuarios elaborados, como una figura con cabello rubio platino y un adorno dorado de cuello, y otra con maquillaje blanco y negro y un tocado con púas. Se observa también un título gráfico con el nombre del programa y un anuncio de la 'Gran Final en Vivo' programada para el Sábado 15 de Agosto, con transmisión exclusiva a través de YouTube y +QUE CINE de Cinépolis.

La temporada All Stars de ‘Solo Las Más 2’ incluyó un panel de jueces integrado por Lola Cortés, Aldo Rendón, Alfonso Waithsman y Rebel Mork. La final será transmitida en vivo y también proyectada en salas de Cinépolis en distintas ciudades del país, en una estrategia para ampliar la audiencia fuera de plataformas digitales.

Con la salida de Galilea Montijo y el cierre a cargo de Vanessa Claudio, la producción busca mantener la expectativa en torno al desenlace del reality, que tendrá a cinco finalistas compitiendo por la corona y el título de “La Más Querida” de la segunda edición All Stars.

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