Belinda dará concierto gratis: fecha, horario y posible repertorio en la Fenaza 2026

La entrada al show está incluida en el boleto general de la feria, sin costo adicional. (Fenaza)

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Belinda dará un concierto gratuito en la Feria Nacional de Zacatecas el próximo 7 de septiembre, dentro de la programación del Teatro del Pueblo Multiforo, el escenario más accesible de la FENAZA 2026.

La entrada al show está incluida en el boleto general de la feria, sin costo adicional.

La cantante se suma así a un cartel que reúne a figuras como Julieta Venegas, Carlos Rivera, Aleks Syntek y Mago de Oz, entre otros artistas del circuito nacional e internacional.

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El cartel de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA 2026) anuncia la presentación de Julieta Venegas en el Teatro del Pueblo el sábado 19 de septiembre, con un retrato de la cantante. (Fenaza)

La FENAZA 2026 y su cartel gratuito

Cartelera Fenaza 2026 /Redes Sociales

La Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) se celebrará del 4 al 20 de septiembre para conmemorar los 480 años del estado.

El recinto ferial opera con dos escenarios: el Lienzo Charro Antonio Aguilar, con boleto independiente, y el Teatro del Pueblo Multiforo, cuyas presentaciones están incluidas en la entrada general.

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El cartel anuncia la presentación de Mago de Oz en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) 2026, con la fecha del 16 de septiembre. (Fenaza)

Belinda actuará el lunes 7 de septiembre, un día después de Lagos y Lasso (6 de septiembre) y uno antes de Carlos Rivera (8 de septiembre). El cierre del cartel gratuito corresponde a Il Divo, el 20 de septiembre.

Un cartel promocional anuncia la presentación del cantante Carlos Rivera en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional de Zacatecas 2026 el 08 de septiembre. (Fenaza)

Qué canciones podría interpretar

La presentación en Zacatecas llega en plena vigencia de Indómita, el quinto álbum de estudio de Belinda, lanzado en 2025. Entre los títulos con mayor presencia en sus presentaciones recientes figuran:

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“Cursi De+”

“300 Noches” (con Natanael Cano)

“LA MALA”

“Heterocromía”

“Cactus”

“DEATH NOTE”

“Jackpot” (con Kenia Os)

“Wet Dreams” (con Tokischa)

“Van Gogh” (con Mala Rodríguez)

“La Cuadrada” (con Tito Double P)

“Never Not Love You” (con Thirty Seconds to Mars)

A ese repertorio se suma “Por Ella”, el tema grabado junto a Los Ángeles Azules con producción de Tainy, seleccionado como sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 e interpretado en vivo durante la ceremonia de apertura en el Estadio Azteca el 11 de junio.

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Aunque debido a la amplia gama de colaboraciones del disco, los cuales, no estarán presentes en el evento, es posible que también se centre más en sus canciones individuales y clásicos.

Belinda habló con los medios tras su show en el Mundial 2026 (ig/belindapop)

La serie Carlota y sus proyectos actorales

Fuera de los escenarios, Belinda atraviesa uno de los momentos más exigentes de su carrera actoral. Protagoniza Carlota, una miniserie de 10 episodios producida por Sony Pictures Television para HBO Max, en la que da vida a Carlota de Habsburgo, la última emperatriz de México.

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La producción, con estreno previsto entre finales de 2026 y principios de 2027, se rodó durante 17 semanas en más de 40 locaciones de América Latina y Europa, con un elenco internacional que incluye al español Jaime Lorente como Maximiliano de Habsburgo, Miguel Ángel Silvestre como Alfred van der Smissen y Mabel Cadena como Josefa. HBO Max presentó las primeras imágenes oficiales el 27 de julio.

Al concluir el rodaje, Belinda escribió en redes sociales: “Me descubrí a través de este personaje y al mismo tiempo me olvidé de mí. Dejé mi alma en esta serie”.

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La polémica con los fandoms y las amenazas de muerte

Danna, Belinda y Kenia Os. (Instagram)

El 21 de julio, una entrevista de Belinda con la revista Vogue sobre su próximo dueto con Danna desató una crisis en redes sociales. La frase que encendió la controversia fue: “Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”.

Los seguidores de Kenia Os interpretaron el comentario como un desaire a la cantante sinaloense, con quien Belinda ya había colaborado en “Jackpot”, incluida en Indómita.

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La tensión se amplificó cuando ambas artistas coincidieron en un partido de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México, sin ser fotografiadas juntas.

El 23 de julio, Belinda reveló a través de un audio en su canal de difusión de Instagram que la polémica derivó en amenazas de muerte y miles de mensajes de odio: “Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio; de hecho, amenazas de muerte”, señaló, y aclaró que retiró la publicación para proteger su salud mental, no como retractación.

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El dueto con Danna y la colaboración triple pausada

En paralelo a la polémica, Belinda confirmó en Vogue su colaboración musical con Danna, cuyo videoclip se grabó el 5 de julio de 2026 en la Ciudad de México. Sobre el proyecto, declaró: “Logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música”. (TikTok/Danna)

En paralelo a la polémica, Belinda confirmó en Vogue su colaboración musical con Danna, cuyo videoclip se grabó el 5 de julio de 2026 en la Ciudad de México. Sobre el proyecto, declaró: “Logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música”.

Distinto es el caso de la colaboración que las tres artistas —Belinda, Danna y Kenia Os— grabaron entre agosto y septiembre de 2025, bautizada por la prensa como el “Blackout mexicano”.

Ese tema permanece sin fecha de lanzamiento por trabas administrativas dentro de Sony Music, según explicó Kenia Os en el programa radial Cara C, en España: “La canción se paró por problemas administrativos”.