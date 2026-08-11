Quién era Maximiliano Leonardo Asturias, fundador de Farmacias del Ahorro que murió tras estar 35 años al frente de la compañía

Maximiliano Leonardo Asturias fue fundador de Farmacias del Ahorro, empresa que inició operaciones en México en 1991. (CANACO)

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Maximiliano Leonardo Asturias, fundador de Farmacias del Ahorro, falleció este domingo, informó la empresa y posteriormente confirmó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), que lamentó la muerte del empresario mexicano.

La noticia fue difundida este lunes a través de las redes sociales de Farmacias del Ahorro, donde la compañía publicó un obituario dedicado a quien identificó como su fundador y destacó tanto su trayectoria empresarial como su vocación vinculada con la salud.

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“Gracias, don Max, por enseñarnos que cuidar al otro es el acto de amor más puro”, expresó la empresa en su mensaje de despedida, en el que resaltó atributos como su calidad humana, visión, sencillez, experiencia y sabiduría.

La compañía también destacó que Asturias mantuvo una particular preocupación por la salud de los mexicanos y aseguró que su legado permanecerá entre las personas que forman parte de la empresa y en los hogares donde sus servicios tienen presencia.

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“Hay huellas que el tiempo jamás borra, porque se quedan grabadas en el corazón de un país”, señaló Farmacias del Ahorro al despedir a su fundador.

Farmacias del Ahorro informó el fallecimiento de su fundador, Maximiliano Leonardo Asturias. (Instagram Farmacias del Ahorro)

¿Quién era Maximiliano Leonardo Asturias?

Maximiliano Leonardo Asturias fue el empresario que fundó Farmacias del Ahorro, una de las cadenas de establecimientos farmacéuticos con presencia en México.

La empresa inició operaciones el 14 de septiembre de 1991, de acuerdo con información publicada en su página oficial. Desde entonces, la compañía desarrolló una amplia red de establecimientos y servicios relacionados con la comercialización de productos farmacéuticos.

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A más de tres décadas de su fundación, Farmacias del Ahorro se convirtió en una compañía con una importante plantilla laboral. Actualmente, de acuerdo con información de la propia empresa, cuenta con más de 19 mil empleados.

La trayectoria de Asturias quedó así ligada al crecimiento de una empresa que pasó de iniciar operaciones en 1991 a consolidarse como una de las cadenas farmacéuticas reconocidas en el país.

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Aunque la empresa no dio a conocer detalles sobre las causas de su fallecimiento ni información sobre los servicios funerarios, su mensaje destacó el impacto que tuvo el empresario entre sus colaboradores y dentro del sector.

La empresa destacó la trayectoria, visión y vocación por la salud de México de su fundador. Credit Meghan Dhaliwal para The New York Times

Canaco CDMX lamenta su fallecimiento

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) también difundió un obituario tras conocerse la muerte de Asturias.

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El organismo empresarial, presidido por Vicente Gutiérrez Camposeco, expresó su “más profunda consternación” por la muerte del fundador de Farmacias del Ahorro y extendió sus condolencias a sus familiares.

Con el fallecimiento de Asturias, el sector empresarial mexicano despidió a uno de los fundadores de una compañía que durante más de 30 años ha participado en la distribución y comercialización de productos farmacéuticos en el país.

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La empresa, por su parte, destacó que la visión y los valores que atribuye a su fundador continuarán formando parte de su identidad.

El mensaje de despedida de Farmacias del Ahorro puso énfasis en la dimensión humana de Asturias y en su compromiso con la salud, al tiempo que reconoció la huella que dejó entre quienes trabajaron con él.

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