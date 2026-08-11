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Luis Chaparro explota contra Yahir por seguir en redes a su novia: “No son celos”

Una conversación dentro del reality encendió las sospechas después de que el creador de contenido hablara sobre la interacción del intérprete con su pareja

Luis Chaparro se incorpora como uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026. (Instagram: Luis Chaparro)
Luis Chaparro se incorpora como uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026. (Instagram: Luis Chaparro)
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Una conversación dentro de La Casa de los Famosos México 2026 puso sobre la mesa un tema que rápidamente despertó la curiosidad de los habitantes: los celos. Luis Chaparro terminó confesando que en algún momento sintió incomodidad al notar que Yahir comenzó a seguir en Instagram a su novia.

“Yo me puse celoso de Yahir”, admitió Chaparro durante la charla. La revelación provocó que inmediatamente le preguntaran a qué se debía esa reacción y cuándo había ocurrido, pues hasta ese momento no se había planteado abiertamente una posible tensión entre ambos participantes.

La respuesta llegó de manera sencilla, pero suficiente para encender las bromas: “Porque empezó a seguir a Andrea”, explicó. Cuando le preguntaron quién era Andrea, Chaparro aclaró: “Mi novia”, y posteriormente dio su nombre completo: “Andrea Mexli”.

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Yahir siguió a Andrea Mextli en Instagram

La Casa de los Famosos - (Captura de pantalla)
La Casa de los Famosos - (Captura de pantalla)

El detalle que desató los celos de Chaparro fue una acción aparentemente sencilla en redes sociales: Yahir comenzó a seguir a Andrea Mextli en Instagram.

La conversación tomó un tono divertido cuando uno de los habitantes quiso saber quién era Andrea y qué hacía. La respuesta de Yahir fue breve: “Nada, follow”. La palabra terminó convirtiéndose en parte de la broma entre los participantes, quienes comenzaron a cuestionar si realmente un seguimiento en Instagram podía provocar semejante reacción.

Chaparro también dejó ver que los celos no parecen tener el mismo peso para él que en el pasado. Durante la conversación recordó que ya atravesó una etapa en la que prestaba demasiada atención a los likes y seguimientos: “Yo ya pasé por esa etapa de like, de, de que: ¿por qué le diste like a ese güey?”. Incluso remató con una frase que provocó risas: “Qué hueva”.

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¿Quién es Andrea Mextli, la novia de Luis Chaparro?

Andrea Mextli - (Instagram)
Andrea Mextli - (Instagram)

Andrea Mextli, novia de Luis Chaparro, es influencer y creadora de contenido enfocada en estilo de vida y fitness.

Actualmente se dedica principalmente a compartir contenido en redes sociales como TikTok, donde tiene más de 2 millones de seguidores, y en Instagram, donde cuenta con una comunidad de 1.1 millones de personas.

Además de su actividad digital, Andrea Mextli ha trabajado en televisión.

Sin embargo, su trabajo principal en este momento está centrado en la creación de contenido digital y el desarrollo de su presencia como influencer de estilo de vida y fitness.

La Casa de los Famosos México entra en su tercera semana y los chismes ya comenzaron

Ocho jóvenes sentados en sillas transparentes alrededor de una mesa rosa sobre alfombra verde. Hay una pantalla, reloj, cámaras y un candado dorado superpuesto.
La prueba está por comenzar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Casa de los Famosos México 2026 avanza hacia su tercera semana y la convivencia ya empieza a dejar algo más que estrategias de juego. Entre conversaciones personales, diferencias y momentos inesperados, los habitantes comienzan a mostrar con mayor claridad sus alianzas y la manera en que se relacionan fuera de la dinámica de las pruebas.

El ambiente dentro de la casa también ha comenzado a alimentar los chismes entre los participantes. La cercanía entre algunos habitantes, los comentarios sobre sus relaciones y hasta las interacciones en redes sociales se han convertido en temas de conversación, como ocurrió con Luis Chaparro y Yahir a raíz del seguimiento a Andrea Mextli.

Con varias semanas todavía por delante, las historias personales empiezan a mezclarse con la competencia. Y si las primeras semanas ya dejaron confesiones, bromas y posibles celos, todo apunta a que la convivencia seguirá dando material para los chismes mientras los habitantes luchan por permanecer en el reality.

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