México
Agregar Infobae enGoogle

Aldo Rendón revela el infierno que vivió Sofía Castro por ser hija de Angélica Rivera: “La gente era bien mala”

El stylist recordó en La Casa de los Famosos cómo trabajar con la actriz en su adolescencia y los comentarios que afectaron su autoestima cuando su madre era primera dama

Hombre de piel morena con traje celeste, camisa y corbata. Brazos cruzados. Anillos y pendientes en un fondo de colores degradados
El stylist Aldo Rendón debuta en La Casa de los Famosos México. (La casa de los famosos México)
Guardar

Aldo Rendón volvió a recordar una etapa particular de su carrera al hablar sobre Sofía Castro y la ocasión en que la vistió para una ceremonia de El Grito. El stylist contó que la actriz todavía era adolescente y que aquel momento terminó marcado no solamente por el vestido, sino también por la enorme cantidad de comentarios que recibió por ser hija de Angélica Rivera.

“Yo la primera vez que la vestí fue para el Grito”, relató Rendón al recordar aquella experiencia. Según explicó, se trataba de uno de los primeros eventos en los que trabajó con Castro y decidió mandarle a hacer un vestido blanco especialmente para la ocasión.

PUBLICIDAD

El recuerdo tomó un tono más serio cuando habló de la edad que tenía Sofía en aquel momento. “Ella era cuando tenía de, de sixteen, o sea, era una bebecita”, contó. Rendón recordó además que el diseño tenía características que la propia joven había pedido: “Le mandé hacer un vestido superescotado y la abertura hasta acá, y esas que ella siempre ha querido”.

“La gente era bien mala”: los comentarios que enfrentaba Sofía

(RS)
(RS)

Para Rendón, el problema no terminó con la elección del vestido. Al contrario, después de que Sofía apareció públicamente con el diseño, comenzaron los comentarios dirigidos contra ella. El stylist aseguró que la reacción fue especialmente dura porque en aquel momento Angélica Rivera era primera dama de México.

PUBLICIDAD

“Y entonces, güey, feliz y, güey, se la acabaron, así de que, güey, la gente era bien mala”, recordó Rendón durante la conversación. Al hablar de los mensajes que recibía la joven, insistió en que algunos no eran simplemente críticas sobre su imagen.

“Pero unas cosas ni siquiera feas, horrendas, hirientes”, expresó. Para el stylist, aquellos comentarios resultaban especialmente preocupantes debido a la edad de Sofía: “Es una niña de dieciséis”, señaló, mientras su interlocutor agregó: “Sí, era menor de edad y todo”.

Rendón incluso contó que intentaba intervenir cuando veía ese tipo de ataques. “Yo luego me metía yo. Me dejaba ir como si trajera. Ya sabes”, relató entre risas. Después explicó por qué consideraba tan importante defenderla en aquella etapa: “Le ayudé mucho a construir su autoestima, porque, güey, imagínate tener dieciséis”.

¿Quién es Aldo Rendón, el stylist de las famosas?

Aldo Rendón -México- 9 julio
(Instagram)

Aldo Rendón es un fashion stylist y consultor de imagen originario de Culiacán, Sinaloa, con más de 25 años de trayectoria en la industria de la moda. Su carrera lo ha llevado a trabajar con figuras conocidas del entretenimiento y a desarrollar una presencia propia como creador de contenido, crítico de moda y personalidad televisiva.

Entre las celebridades con las que ha trabajado se encuentran Thalía, Gloria Trevi, Belinda, Galilea Montijo y Ana de la Reguera. También ha colaborado con publicaciones y firmas relacionadas con la moda, consolidando una carrera que combina el trabajo detrás de cámaras con su faceta pública.

En 2026, Rendón se convirtió además en habitante de La Casa de los Famosos México, donde su personalidad directa y sus anécdotas sobre el mundo del espectáculo han adquirido una nueva dimensión. Precisamente desde ese espacio recordó su relación profesional con Sofía Castro y reveló detalles de aquellos años.

Sofía Castro también conocía perfectamente a Aldo

(IG: @sofia_96castro)
(IG: @sofia_96castro)

La conversación también dejó ver la confianza que existía entre Sofía y Rendón. El stylist recordó que la actriz conocía muy bien su carácter y hasta le advertía sobre las personas con las que podría convivir dentro de la casa.

“Sofía me dijo que entrabas tú y creo que es Arantxa la otra, ¿no?”, recordó. Después contó la peculiar advertencia que recibió: “Las dos son lo máximo, pero como eres tú...”. La anécdota provocó risas entre quienes participaban en la conversación.

Rendón también recordó los mensajes que Castro solía enviarle cuando trabajaban juntos. “No, si es peor que hablarle al güero, eres peor que hablarle al güero”, le habría dicho la actriz en tono de broma. Después agregó una frase que resumía la confianza entre ambos: “Que güey, te tengo miedo”.

Entre vestidos, eventos y comentarios en redes, Rendón terminó revelando una faceta menos conocida de aquella relación profesional. Su recuerdo no se centró únicamente en la moda, sino en una adolescente que tuvo que enfrentarse a una enorme exposición pública y a comentarios que, según el stylist, llegaron a ser “horrendos, hirientes”.

Temas Relacionados

Aldo RendónSofía CastroAngélica RiveraLa Casa de los Famosos 2026La Casa de los Famosos México 4mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El fin de una era, la banda mexicana Camila anuncia gira “Adiós”

El trío mexicano presenta el Adiós World Tour con sus primeras paradas establecidas en Chile y Perú, mientras sus integrantes evitan definir si se trata de una separación permanente o solo otra etapa

El fin de una era, la banda mexicana Camila anuncia gira “Adiós”

Presunto feminicida buscado en Dallas es detenido en Coahuila con droga y arma tras brutal crimen contra Daisy Moctezuma

El detenido intentaba huir hacia el sur del país, sin embargo fue interceptado con un arma de fuego y sustancias prohibidas en su vehículo

Presunto feminicida buscado en Dallas es detenido en Coahuila con droga y arma tras brutal crimen contra Daisy Moctezuma

Guerra Unión Tepito vs Anti Unión: otro adolescente de 17 años fue asesinado en CDMX, van 24 muertos en la zona en 2026

Asimismo las autoridades han detenido a 55 personas de ambas facciones criminales

Guerra Unión Tepito vs Anti Unión: otro adolescente de 17 años fue asesinado en CDMX, van 24 muertos en la zona en 2026

Liga Mx: qué partidos de la jornada 4 serán transmitidos por televisión abierta

En total, habrá cinco duelos que se podrán sintonizar por televisión de manera gratuita

Liga Mx: qué partidos de la jornada 4 serán transmitidos por televisión abierta

EEUU sigue sin enviar información contra Rocha Moya: Sheinbaum explica por qué el gobernador de Sinaloa no ha retomado cargo

La mandataria afirma en Palacio Nacional que Washington sigue sin entregar documentación para sustentar la petición de captura provisional con fines de extradición

EEUU sigue sin enviar información contra Rocha Moya: Sheinbaum explica por qué el gobernador de Sinaloa no ha retomado cargo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Presunto feminicida buscado en Dallas es detenido en Coahuila con droga y arma tras brutal crimen contra Daisy Moctezuma

Presunto feminicida buscado en Dallas es detenido en Coahuila con droga y arma tras brutal crimen contra Daisy Moctezuma

Guerra Unión Tepito vs Anti Unión: otro adolescente de 17 años fue asesinado en CDMX, van 24 muertos en la zona en 2026

Quién es “X1”, presunto extorsionador de Los Caballeros Templarios arrestado en Michoacán

Bases de operación, patrullas y puestos de inspección: así vigilarán las Fuerzas Armadas las zonas aguacateras en Michoacán

Crearán comisión independiente para fiscalizar los expedientes ocultos de la Sedena en la Guerra Sucia

ENTRETENIMIENTO

El fin de una era, la banda mexicana Camila anuncia gira “Adiós”

El fin de una era, la banda mexicana Camila anuncia gira “Adiós”

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Fede Vigevani abandona el reality y Ximena Herrera o Mariana Ochoa regresan

Kilos Mortales México 2: fecha, horario y dónde ver la nueva temporada del reality

Así ganó Brianda Deyanara el liderazgo de esta semana en La Casa de los Famosos México

Aseguran que Memo Schutz está angustiado por dormir con Brianda Deyanara toda una semana: “Cuida a su esposa”

DEPORTES

Seattle Sounders vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Leagues Cup desde México

Seattle Sounders vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Leagues Cup desde México

Penta Zero Miedo elimina a Laredo Kid y queda más cerca de Roman Reigns: así avanza el torneo de WWE en su regreso a México

Liga Mx: qué partidos de la jornada 4 serán transmitidos por televisión abierta

Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica: conoce a las mexicanas que buscarán la clasificación a los Juegos Olímpicos

David Ospina y el historial de su lesión que le impide debutar con Atlante: así comenzó todo