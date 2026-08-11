Aldo Rendón revela el infierno que vivió Sofía Castro por ser hija de Angélica Rivera: “La gente era bien mala”

El stylist Aldo Rendón debuta en La Casa de los Famosos México. (La casa de los famosos México)

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Aldo Rendón volvió a recordar una etapa particular de su carrera al hablar sobre Sofía Castro y la ocasión en que la vistió para una ceremonia de El Grito. El stylist contó que la actriz todavía era adolescente y que aquel momento terminó marcado no solamente por el vestido, sino también por la enorme cantidad de comentarios que recibió por ser hija de Angélica Rivera.

“Yo la primera vez que la vestí fue para el Grito”, relató Rendón al recordar aquella experiencia. Según explicó, se trataba de uno de los primeros eventos en los que trabajó con Castro y decidió mandarle a hacer un vestido blanco especialmente para la ocasión.

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El recuerdo tomó un tono más serio cuando habló de la edad que tenía Sofía en aquel momento. “Ella era cuando tenía de, de sixteen, o sea, era una bebecita”, contó. Rendón recordó además que el diseño tenía características que la propia joven había pedido: “Le mandé hacer un vestido superescotado y la abertura hasta acá, y esas que ella siempre ha querido”.

“La gente era bien mala”: los comentarios que enfrentaba Sofía

(RS)

Para Rendón, el problema no terminó con la elección del vestido. Al contrario, después de que Sofía apareció públicamente con el diseño, comenzaron los comentarios dirigidos contra ella. El stylist aseguró que la reacción fue especialmente dura porque en aquel momento Angélica Rivera era primera dama de México.

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“Y entonces, güey, feliz y, güey, se la acabaron, así de que, güey, la gente era bien mala”, recordó Rendón durante la conversación. Al hablar de los mensajes que recibía la joven, insistió en que algunos no eran simplemente críticas sobre su imagen.

“Pero unas cosas ni siquiera feas, horrendas, hirientes”, expresó. Para el stylist, aquellos comentarios resultaban especialmente preocupantes debido a la edad de Sofía: “Es una niña de dieciséis”, señaló, mientras su interlocutor agregó: “Sí, era menor de edad y todo”.

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Rendón incluso contó que intentaba intervenir cuando veía ese tipo de ataques. “Yo luego me metía yo. Me dejaba ir como si trajera. Ya sabes”, relató entre risas. Después explicó por qué consideraba tan importante defenderla en aquella etapa: “Le ayudé mucho a construir su autoestima, porque, güey, imagínate tener dieciséis”.

¿Quién es Aldo Rendón, el stylist de las famosas?

(Instagram)

Aldo Rendón es un fashion stylist y consultor de imagen originario de Culiacán, Sinaloa, con más de 25 años de trayectoria en la industria de la moda. Su carrera lo ha llevado a trabajar con figuras conocidas del entretenimiento y a desarrollar una presencia propia como creador de contenido, crítico de moda y personalidad televisiva.

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Entre las celebridades con las que ha trabajado se encuentran Thalía, Gloria Trevi, Belinda, Galilea Montijo y Ana de la Reguera. También ha colaborado con publicaciones y firmas relacionadas con la moda, consolidando una carrera que combina el trabajo detrás de cámaras con su faceta pública.

En 2026, Rendón se convirtió además en habitante de La Casa de los Famosos México, donde su personalidad directa y sus anécdotas sobre el mundo del espectáculo han adquirido una nueva dimensión. Precisamente desde ese espacio recordó su relación profesional con Sofía Castro y reveló detalles de aquellos años.

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Sofía Castro también conocía perfectamente a Aldo

(IG: @sofia_96castro)

La conversación también dejó ver la confianza que existía entre Sofía y Rendón. El stylist recordó que la actriz conocía muy bien su carácter y hasta le advertía sobre las personas con las que podría convivir dentro de la casa.

“Sofía me dijo que entrabas tú y creo que es Arantxa la otra, ¿no?”, recordó. Después contó la peculiar advertencia que recibió: “Las dos son lo máximo, pero como eres tú...”. La anécdota provocó risas entre quienes participaban en la conversación.

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Rendón también recordó los mensajes que Castro solía enviarle cuando trabajaban juntos. “No, si es peor que hablarle al güero, eres peor que hablarle al güero”, le habría dicho la actriz en tono de broma. Después agregó una frase que resumía la confianza entre ambos: “Que güey, te tengo miedo”.

Entre vestidos, eventos y comentarios en redes, Rendón terminó revelando una faceta menos conocida de aquella relación profesional. Su recuerdo no se centró únicamente en la moda, sino en una adolescente que tuvo que enfrentarse a una enorme exposición pública y a comentarios que, según el stylist, llegaron a ser “horrendos, hirientes”.

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