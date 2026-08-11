Alfredo Ramírez Bedolla celebra detención de 12 presuntos sicarios del CJNG y Los Caballeros Templarios en Michoacán

Gobierno de Michoacán celebra detención de 12 presuntos miembros del CJNG y Los Caballeros Templarios. Crédito: Especial

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El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, celebró este martes la detención de 12 personas en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro, señalados como presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Los Caballeros Templarios, principales operadores de la región.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades los acusan de extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.

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“En Michoacán no hay margen para la impunidad”, escribió el gobernador en su cuenta de Facebook. Ramírez Bedolla agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el trabajo del secretario Omar García Harfuch junto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

El mandatario calificó la acción como “un golpe certero” contra quienes atentaban contra los productores agropecuarios de la región. Su mensaje en redes sociales cerró con una advertencia directa: “quien amenace la tranquilidad de las familias michoacanas, responderá ante la ley”.

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Las detenciones ocurrieron tras una serie de cateos simultáneos en dos municipios clave de la región, donde operaban células criminales dedicadas a la extorsión del sector aguacatero. Crédito: Especial

Ramírez Bedolla atribuyó el resultado a la coordinación entre los distintos niveles de gobierno bajo la Estrategia Nacional. El gobernador utilizó el etiquetado #MichoacánEsMejor para enmarcar el operativo dentro de su narrativa de seguridad estatal.

El operativo en Uruapan y Ziracuaretiro

Las fuerzas federales intervinieron 11 domicilios de forma simultánea en los dos municipios michoacanos este martes. El despliegue incluyó elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Guardia Nacional y la FGR, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia.

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Entre los arrestados destaca Cristian Maximiliano “N”, conocido con el alias “X1”, presuntamente vinculado con una célula de Los Caballeros Templarios que operaba en la región. El aseguramiento incluyó seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo.

García Harfuch precisó que los 12 detenidos estaban directamente relacionados con extorsiones a productores y transportistas. Varias de esas personas participaron físicamente en el cobro de los pagos ilícitos, de acuerdo con el secretario.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Guardia Nacional y la FGR detuvieron a 12 personas en operativos simultáneos ejecutados este martes 11 de agosto en Uruapan y Ziracuaretiro. Crédito: Especial

El estado actual de Los Caballeros Templarios

Desde Palacio Nacional, el Secretario de Seguridad afirmó que la célula de Los Caballeros Templarios vinculada con los detenidos “ya no tiene la fuerza de antes”. Señaló que, aunque algunos involucrados fueron integrantes del grupo en su etapa de mayor presencia, hoy operan como células delictivas fragmentadas.

El funcionario informó además que, en el marco de la misma estrategia, se han detenido 32 integrantes de la célula del “R1”, otro grupo criminal activo en Michoacán. La instrucción de la presidenta Sheinbaum, según García Harfuch, es mantener la presencia federal en la zona de forma permanente, sin fecha de conclusión.

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Los Caballeros Templarios surgieron en Michoacán en marzo de 2011 tras la escisión de La Familia Michoacana. Su fundación se atribuye a Nazario Moreno González, “El Chayo”, junto a Servando Gómez Martínez (“La Tuta”), Enrique Plancarte (“El Kike”) y Dionisio Loya Plancarte (“El Tío”), de acuerdo con información de Infobae y el portal de análisis InSight Crime.

En su etapa de mayor expansión, el grupo llegó a ser la tercera organización criminal más poderosa del país, según Milenio. El cártel dictaba quién podía cosechar aguacates y limones, y fijaba precios de productos básicos en las localidades bajo su control.

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integrantes de Los Caballeros Templarios, incluido Cristian Maximiliano “N” alias “X1”, fueron detenidos en Uruapan y Ziracuaretiro, Michoacán. Crédito: X

Entre 2014 y 2017, varios de sus fundadores y líderes fueron abatidos o capturados. El propio Moreno González fue dado de baja por las fuerzas de seguridad en marzo de 2014, y en junio de 2017 las autoridades arrestaron a Ignacio Rentería Andrade, alias “El Cenizo”, uno de los últimos presuntos líderes del grupo, de acuerdo con InSight Crime.

A pesar de esos golpes, remanentes del grupo permanecen activos en Michoacán y otras entidades del sur del país. La detención del martes confirma que células vinculadas a Los Caballeros Templarios aún operan en la zona aguacatera, aunque con menor estructura que en su etapa de mayor poder.

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